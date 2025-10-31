Tháng 11/2025, sẽ là thời điểm có hiệu lực thi hành của nhiều chính sách mới, dưới đây là tổng hợp các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2025.

Ảnh minh họa

Ngân hàng được giao nhận vàng miếng từ 15/11/2025

Ngày 30/9/2025, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 33/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2014/TT-NHNN về phân loại, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý.

Căn cứ tại khoản 4 Điều 11 Thông tư 33/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Điều 17 Thông tư 17/2014/TT-NHNN cụ thể:

Điều 11. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 17

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:

1. Ngân hàng Nhà nước nhận vàng miếng mua của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng (sau đây gọi tắt là tổ chức tín dụng, doanh nghiệp) theo văn bản xác nhận giao dịch mua, bán vàng miếng giữa Ngân hàng Nhà nước với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp; thực hiện kiểm đếm, nhận và ghi ký mã hiệu, số sê ri (nếu có) theo miếng nguyên bao bì của ngân hàng thương mại, doanh nghiệp được cấp Giấy phép sản xuất vàng miếng và đơn vị gia công.

...

4. Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 như sau:

3a. Tổ chức tín dụng nhận vàng miếng từ khách hàng, thực hiện nhận theo miếng.

...

Bên cạnh đó, tại khoản 3 Điều 12 Thông tư 33/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư 17/2014/TT-NHNN cụ thể:

Điều 12. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 18

...

3. Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 như sau:

“3a. Tổ chức tín dụng giao vàng miếng cho khách hàng, thực hiện giao theo miếng.”

...



Theo đó, quy định hiện hành tại Thông tư 17/2014/TT-NHNN thì chưa có quy định về việc tổ chức tín dụng được giao, nhận vàng miếng. Tuy nhiên, chính thức từ ngày 15/11/2025 tổ chức tín dụng được giao, nhận vàng miếng cho khách hàng.

Điều chỉnh giấy tờ tùy thân khi thanh toán không dùng tiền mặt từ 18/11/2025

Ngày 30/9/2025, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 30/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2024/TT-NHNN quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Thông tư 30/2025/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 18/11/2025.

Trong đó, căn cứ khoản 10 Điều 3 Thông tư 15/2024/TT-NHNN (được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Thông tư 30/2025/TT-NHNN) quy định giấy tờ tùy thân dùng trong dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt bao gồm bao gồm:

- Đối với cá nhân là công dân Việt Nam: thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước hoặc căn cước điện tử

- Đối với cá nhân là người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch: giấy chứng nhận căn cước

- Đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam: hộ chiếu hoặc giấy tờ khác chứng minh được nhân thân do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp kèm theo thị thực nhập cảnh hoặc giấy tờ có giá trị thay thị thực hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh; hoặc danh tính điện tử (thông qua việc truy cập vào tài khoản định danh điện tử mức độ 02) (nếu có).

Lưu ý: Giấy tờ tùy thân dùng trong dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt phải còn hiệu lực và thời hạn sử dụng trong quá trình sử dụng dịch vụ thanh toán.

Các trường hợp không bị coi là trốn đóng BHXH bắt buộc từ 30/11/2025

Ngày 16/10/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 274/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội, có hiệu lực từ 30/11/2025.

Tại Điều 4 Nghị định 274/2025/NĐ-CP, quy định các trường hợp không bị coi là trốn đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp khi có một trong các lý do theo công bố của cơ quan có thẩm quyền về phòng, tránh thiên tai, tình trạng khẩn cấp, phòng thủ dân sự và phòng, chống dịch bệnh là:

(i) Bão, lũ, ngập lụt, động đất, hỏa hoạn lớn, hạn hán kéo dài và các loại thiên tai khác ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

(ii) Dịch bệnh nguy hiểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và khả năng tài chính của cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động.

(iii) Tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật gây ảnh hưởng đột xuất, bất ngờ đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động.

(iv) Các sự kiện bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật dân sự.

Đã có hệ thống ngành kinh tế Việt Nam từ ngày 15/11/2025

Ngày 29/09/2025, Thủ tướng chính phủ đã có Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam chính thức áp dụng từ ngày 15/11/2025.

Trong đó, tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg năm 2025 quy định danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, bao gồm 5 cấp sau:

- Ngành cấp 1 gồm 22 ngành được quy định theo bảng chữ cái lần lượt từ A đến V.

- Ngành cấp 2 gồm 87 ngành được hình thành theo từng ngành cấp 1 tương ứng và mỗi ngành được đánh mã số bằng hai chữ số từ 01 đến 99.

- Ngành cấp 3 gồm 259 ngành được hình thành theo từng ngành cấp 2 tương ứng và mỗi ngành được đánh mã số bằng ba chữ số từ 011 đến 990.

- Ngành cấp 4 gồm 495 ngành được hình thành theo từng ngành cấp 3 tương ứng và mỗi ngành được đánh mã số bằng bốn chữ số từ 0111 đến 9900.

- Ngành cấp 5 gồm 743 ngành được hình thành theo từng ngành cấp 4 tương ứng và mỗi ngành được đánh mã số bằng bốn chữ số từ 01110 đến 99000.

Giao dịch chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền.

Ngày 15/09/2025, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, có hiệu lực từ ngày 01/11/2025.

Điều 9 Thông tư 27/2025/TT-NHNN quy định đối tượng báo cáo có trách nhiệm thu thập thông tin tại khoản 3 Điều 9 Thông tư 27/2025/TT-NHNN và báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 27/2025/TT-NHNN khi thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử trong các trường hợp sau đây:

- Giao dịch chuyển tiền điện tử mà tất cả các tổ chức tài chính tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 27/2025/TT-NHNN cùng ở Việt Nam (sau đây gọi là giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước) có giá trị giao dịch chuyển tiền điện tử từ 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương;

- Giao dịch chuyển tiền điện tử mà có ít nhất một trong các tổ chức tài chính tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 27/2025/TT-NHNN ở các quốc gia, vùng lãnh thổ ngoài Việt Nam (sau đây gọi là giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế) có giá trị giao dịch chuyển tiền điện tử từ 1.000 (một nghìn) đô la Mỹ trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương.

Như vậy, các đối tượng giao dịch bằng hình thức chuyển tiền điện tử (chuyển khoản) có mức giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên (đối với giao dịch trong nước) hoặc giao dịch từ 1.000 USD trở lên (đối với giao dịch nước ngoài) thì phải có trách nhiệm thu thập thông tin và báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử.