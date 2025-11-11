Từ tháng 10 âm trở đi: 4 con giáp “vượng vận nhà cửa”, dễ chốt căn nhà đầu tiên trong đời

Trong số đó, 4 con giáp dưới đây được xem là những người bước vào giai đoạn “vượng vận nhà cửa”, rất dễ tìm được căn phù hợp, mua được nhà đầu tiên hoặc chốt được bất động sản giá tốt.

Vận may không chỉ đến từ tiền bạc, mà còn từ quý nhân, chính sách, thị trường và thời điểm tròn duyên.

Tuổi Mão: Duyên nhà cửa mở – gặp căn hợp túi tiền lẫn phong thủy

Tuổi Mão vốn yêu thích sự ổn định và luôn hướng đến cuộc sống an cư. Từ tháng 10 âm, sao Thiên Hỷ chiếu vào cung Điền Trạch, giúp người tuổi Mão bước vào thời điểm căn đẹp tự tìm đến.

- Dễ gặp căn hộ phù hợp ngân sách, vị trí an toàn, pháp lý rõ ràng.

- Những người muốn ra riêng, tách hộ hoặc chuyển từ thuê sang mua sẽ có đủ lực tài chính.

- Với người đã dành dụm nhiều năm, tháng này xuất hiện cơ hội “giá mềm nhưng vị trí tiềm năng”.

Tuổi Mão tinh tế trong chọn không gian sống, và tháng này trực giác của họ rất đúng. Căn nào khiến họ cảm thấy “ở đó bình yên”, thường chính là căn hợp mệnh.

Gợi ý phong thủy: Nên chọn nhà sáng, thoáng, hướng Đông hoặc Đông Nam.

Tuổi Tuất: Vượng Điền Trạch – càng chủ động tìm, càng dễ sở hữu nhà

Tuổi Tuất là người thực tế, có trách nhiệm và luôn muốn tạo nền tảng vững chắc cho cuộc sống. Từ tháng 10 âm trở đi, họ bước vào chu kỳ vượng tài – vượng nhà, đặc biệt thuận lợi để mua căn đầu tiên.

- Tài chính ổn định, dễ tích thêm khoản tiết kiệm hoặc tiền thưởng cuối năm.

- Ai đang tìm kiếm căn hộ để ở hoặc đầu tư sẽ gặp “người bán thiện chí”, thương lượng dễ dàng.

- Người tuổi Tuất còn có duyên với bất động sản vùng ven – khu vực sắp mở đường hoặc nâng cấp hạ tầng.

Khi tuổi Tuất đã quyết, vận sẽ chạy theo. Căn đầu tiên của họ thường là căn “ít rủi ro nhất”.

Gợi ý phong thủy: Hợp hướng Tây Bắc và Bắc. Nên tránh căn có trần thấp hoặc thiếu ánh sáng.

Tuổi Hợi: Quý nhân nâng đỡ – dễ mua nhà nhờ hỗ trợ đúng lúc

Tuổi Hợi vốn hiền hòa, sống thoải mái nên đôi khi không quá sốt sắng chuyện mua nhà. Nhưng từ tháng 10 âm, họ chính là con giáp được quý nhân hỗ trợ mạnh nhất trong Điền Trạch.

- Có thể được gia đình giúp vốn, được cho mượn tiền hoặc được đối tác gợi ý cơ hội mua căn “đúng duyên”.

- Người làm tự do, kinh doanh hoặc làm nghề dịch vụ sẽ tăng thu nhập bất ngờ – đủ để chốt căn đầu tiên.

- Cơ hội mua nhà trả góp nhẹ, lãi suất dễ chịu hoặc được giảm giá đặc biệt.

Tuổi Hợi không phải người săn nhà, nhưng “nhà đúng duyên” luôn tìm đến họ vào thời điểm quan trọng.

Gợi ý phong thủy: Hợp căn gần sông, hồ hoặc công viên. Nên chọn thiết kế mở, nhiều ánh sáng.

Tuổi Thân: Trí tính toán bén – dễ bắt đúng thời điểm giá đẹp

Trong 12 con giáp, tuổi Thân là nhóm có tư duy tài chính tốt, biết nắm thời cơ và có khả năng phân tích nhanh. Từ tháng 10 âm, vận Điền Trạch của họ bật mạnh nhờ sao Thiên Tài.

- Dễ mua được căn có mức giá dưới thị trường do người bán cần chuyển nhượng gấp.

- Ai đang tìm căn hộ để đầu tư cho thuê sẽ gặp nơi có hiệu suất cao, khu dân cư phát triển.

- Người tuổi Thân làm tài chính – công nghệ – kinh doanh sẽ thấy doanh thu tăng, đủ lực để xuống tiền.

Tuổi Thân hiếm khi mua theo cảm tính. Khi họ quyết định chốt căn, nghĩa là đã nhìn ra tiềm năng tăng giá rõ ràng.

Gợi ý phong thủy: Phù hợp nhà hướng Tây – Tây Bắc, hoặc căn hộ có view thoáng, gió tốt.

Bảng tổng kết “vượng vận nhà cửa” từ tháng 10 âm

Con giáp Dấu hiệu vượng nhà cửa Cơ hội nổi bật Gợi ý phong thủy Mão Căn đẹp tự tìm đến Mua căn đầu tiên hợp ngân sách Đông – Đông Nam Tuất Tài ổn, vận nhà mở Thương lượng dễ, gặp giá tốt Tây Bắc – Bắc Hợi Quý nhân hỗ trợ Mua nhờ vốn/gợi ý từ người thân Gần nước – nhiều sáng Thân Trí tài chính mạnh Chốt căn giá hời, đầu tư cho thuê Tây – Tây Bắc

Kết lại: Thời điểm vàng để an cư đúng chỗ

Từ tháng 10 âm trở đi, 4 con giáp Mão – Tuất – Hợi – Thân bước vào giai đoạn dễ “chốt căn đầu tiên trong đời” nhất.

Vận may nhà cửa chính là “điểm mở” giúp họ ổn định cuộc sống, thu hút thêm tài lộc và từng bước vững vàng hơn về mặt tài chính.

Khi bạn tìm được nơi để an cư, cuộc sống tự khắc tìm được hướng để thịnh vượng.