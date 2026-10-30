Từ tầm soát tiền tiểu đường ngay cửa nhà thuốc đến "Ví khỏe nhà ta": Long Châu đưa chăm sóc sức khỏe đến gần gia đình Việt hơn

Nhiều bệnh mạn tính như tiểu đường thường tiến triển âm thầm trong nhiều năm, đến khi có triệu chứng rõ ràng thì người bệnh đã bỏ lỡ khoảng thời gian dễ can thiệp nhất. Với phần lớn gia đình, rào cản của việc kiểm tra sức khỏe định kỳ nhiều khi không nằm ở chi phí, mà ở sự bất tiện: phải xin nghỉ làm, đi xa, xếp hàng chờ đợi cho một lần kiểm tra. Vì thế, đưa hoạt động tư vấn, tầm soát đến những điểm gần nhà, nơi người dân vẫn ghé mua thuốc hằng ngày, là một cách để việc phòng bệnh trở nên dễ dàng hơn.

Tầm soát sức khỏe ngay tại nhà thuốc

Trong năm 2026, Long Châu phối hợp cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và 16 hãng dược phẩm đa quốc gia triển khai chương trình "Bác sĩ ngay đây, An tâm từ đây", đưa hoạt động tư vấn, tầm soát sức khỏe đến gần người dân thông qua mạng lưới nhà thuốc. Tại các điểm triển khai, người dân được tư vấn và tầm soát sớm các nguy cơ sức khỏe, trong đó có tiền tiểu đường, giai đoạn đường huyết đã cao hơn bình thường nhưng chưa tới ngưỡng chẩn đoán bệnh.

Người dân tham gia chương trình tư vấn, tầm soát sức khỏe "Bác sĩ ngay đây, An tâm từ đây" tại một nhà thuốc Long Châu. Ảnh: Long Châu

Theo Long Châu, chương trình hướng tới việc nâng cao nhận thức phòng bệnh và khuyến khích người dân chủ động chăm sóc sức khỏe, thay vì chỉ tìm đến cơ sở y tế khi đã có triệu chứng. Với những người có yếu tố nguy cơ như thừa cân, ít vận động hay trong nhà có người mắc tiểu đường, một lần kiểm tra sớm có thể giúp phát hiện vấn đề từ khi còn dễ điều chỉnh bằng chế độ ăn uống và sinh hoạt.

Mang buổi tầm soát ra đảo xa

Long Châu cũng đã khai trương nhà thuốc đầu tiên tại đặc khu Côn Đảo, kết hợp tổ chức tầm soát ung thư miễn phí cho hàng trăm phụ nữ trên đảo. Với người dân ở những địa bàn xa đất liền, việc tiếp cận thuốc và các dịch vụ kiểm tra sức khỏe vốn không dễ dàng, nên một buổi tầm soát tổ chức ngay tại chỗ mang ý nghĩa thiết thực.

Tầm soát ung thư định kỳ là việc phụ nữ trưởng thành nên duy trì theo tư vấn của bác sĩ, bởi nhiều loại ung thư nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm sẽ có cơ hội điều trị tốt hơn. Theo doanh nghiệp, hoạt động tại Côn Đảo nằm trong định hướng đưa các sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân ở nhiều địa bàn.

Nhà thuốc và điểm tiêm chủng ngày càng gần nhà

Tính đến hết tháng 9/2026, hệ thống Long Châu có 2.741 nhà thuốc và 244 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc, lần lượt tăng thêm 324 nhà thuốc và 21 trung tâm tiêm chủng so với đầu năm. Với các gia đình có con nhỏ, có thêm điểm tiêm chủng gần nhà giúp cha mẹ dễ sắp xếp lịch tiêm cho trẻ hơn, nhất là trong những năm đầu đời khi trẻ cần tiêm nhiều mũi.

Hệ thống Long Châu có 2.741 nhà thuốc trên cả nước tính đến hết tháng 9/2026. Ảnh: Long Châu

Song song với việc mở rộng mạng lưới, Long Châu cho biết tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ dược sĩ, mở rộng danh mục sản phẩm và hợp tác với các đối tác dược phẩm, y tế quốc tế. Về kinh doanh, chuỗi nhà thuốc này đạt doanh thu 33.408 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 35% so với cùng kỳ và đóng góp 69% doanh thu hợp nhất của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail).

Quản lý thông tin sức khỏe cả nhà trên điện thoại

Ở lĩnh vực y tế số, Long Châu đồng hành cùng TP.HCM triển khai Trạm Công dân số, với mục tiêu đạt 168 trạm đến hết quý II/2027, và là đối tác y tế duy nhất được chọn triển khai tiện ích chăm sóc sức khỏe tại các trạm. Tiện ích "Ví khỏe nhà ta", tích hợp xác thực qua VNeID, đến nay đã ghi nhận hơn 200.000 tài khoản gia đình đăng ký.

Theo doanh nghiệp, tiện ích này hỗ trợ người dân tiếp cận và quản lý thông tin chăm sóc sức khỏe thuận tiện hơn. Với những nhà có cả người lớn tuổi lẫn trẻ nhỏ, gom thông tin sức khỏe của các thành viên về một chỗ có thể giúp việc theo dõi, chăm sóc mỗi người trong nhà bớt rối hơn.

Trong năm 2026, Long Châu năm thứ hai liên tiếp nhận giải Doanh nghiệp xuất sắc châu Á (APEA), là doanh nghiệp dược phẩm và bán lẻ y tế duy nhất góp mặt trong Top 50 Doanh nghiệp dẫn đầu về ESG 2026, đồng thời được vinh danh ở hai hạng mục "Thương hiệu được người Việt tin dùng" và "Giải pháp nâng tầm chăm sóc sức khỏe cộng đồng" tại Better Choice Awards 2026.

Từ một buổi tầm soát ngay cửa nhà thuốc đến một tài khoản sức khỏe cho cả nhà, những thay đổi này cùng hướng tới một điều: để việc phòng bệnh trở thành thói quen gần gũi của mỗi gia đình, thay vì chỉ là chuyện của lúc đã ốm.