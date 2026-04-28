Từ sự đồng hành thiết thực đến niềm tin cho phụ nữ làm chủ tương lai

Tây Ninh là địa phương thứ ba được lựa chọn hỗ trợ trong khuôn khổ sáng kiến "She Leads, Her Future - Vì tương lai phụ nữ Việt" của Care For Việt Nam. Với tổng kinh phí 100 triệu đồng, Care For Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh đã tổ chức trao nguồn vốn sinh kế cho 10 tổ hợp tác, hộ gia đình khởi nghiệp tại các xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Tuyên Bình, Bình Hiệp và Bình Thành, mỗi xã có 2 mô hình được hỗ trợ.



Khởi nghiệp với tâm niệm "làm nghề phải có tâm"

Một trong những điểm dừng chân của đoàn là Tổ hợp tác nuôi ốc bươu đen tại xã Phước Lý, do chị Đoàn Thị Hồng Cẩm làm tổ trưởng.

Chị Cẩm chọn nuôi ốc bươu đen trên bể bạt để dễ kiểm soát môi trường nước và chất lượng con giống. Mô hình được định hướng theo hướng sạch, an toàn, không sử dụng thức ăn công nghiệp mà tận dụng các nguồn thức ăn tự nhiên như bèo tấm, lục bình, rau lang, mướp… để tạo ra sản phẩm chất lượng cho thị trường.

Chia sẻ về hành trình khởi nghiệp với mô hình nuôi ốc bươu đen từ tháng 6/2025, chị Cẩm nói điều chị luôn tâm niệm là làm nghề phải có tâm thì mới có thể đi xa. Cũng vì vậy, ngay từ đầu, chị đã chọn cho mình hướng đi xanh, thân thiện với môi trường, dù biết rằng con đường phía trước sẽ còn nhiều thử thách.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tây Ninh (bìa trái), anh Phạm Tường Huy - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Care For Việt Nam đến thăm, tìm hiểu mô hình nuôi ốc bươu đen ở xã Phước Lý, do chị Đoàn Thị Hồng Cẩm (thứ hai, từ phải sang) làm tổ trưởng.

Điều đáng quý là ở mỗi điểm đến, chương trình không dừng lại ở việc trao vốn. Tại mô hình của chị Cẩm, anh Phạm Tường Huy - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Care For Việt Nam - đã dành thời gian trò chuyện, chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong khởi nghiệp.

Anh đặc biệt nhấn mạnh rằng, khi mô hình đã dần đi vào ổn định, người khởi nghiệp càng phải tiếp tục học hỏi, đổi mới và đa dạng hóa sản xuất, tránh phụ thuộc hoàn toàn vào một nguồn thu duy nhất để giảm thiểu rủi ro trong quá trình phát triển.

"Ngày trước, ba tôi cũng gắn bó với nông nghiệp, chăn nuôi. Tuổi thơ tôi lớn lên cùng những buổi tắm sông, lội suối, hái bần… Vì vậy, tôi luôn trân trọng sự chân chất, thật thà của người nông dân và càng trân quý hơn những người phụ nữ mạnh mẽ vươn lên làm chủ cuộc sống bằng các mô hình gắn với địa phương. Chúng tôi hy vọng, những nguồn vốn nhỏ hôm nay sẽ kịp thời tiếp thêm động lực, giúp chị em có điều kiện mua sắm trang thiết bị, sửa chữa, đầu tư phát triển sản xuất, từ đó từng bước kinh doanh hiệu quả và ổn định cuộc sống", anh Tường Huy chia sẻ.

Từ những đường kim mũi chỉ đến cơ hội mưu sinh bền bỉ

Rời mô hình nuôi ốc, đoàn công tác tiếp tục đến Tổ liên kết may ấp 1, xã Phước Vĩnh Tây do chị Trần Thị Mộng Trinh làm tổ trưởng. Không gian làm việc nơi đây mang một nhịp điệu rất khác: tiếng máy may chạy đều, những đôi tay thoăn thoắt theo từng công đoạn, người ráp thân áo, người may khóa kéo, người kiểm tra thành phẩm… Tất cả phối hợp nhịp nhàng trong một không khí tất bật nhưng đầy phấn chấn.

Niềm vui của tổ may càng được nhân lên khi trong ngày hôm ấy, chị Trinh và các thành viên đón nhận 10 triệu đồng vốn hỗ trợ không hoàn lại. Số tiền ấy đủ để sửa chữa những máy may công nghiệp đã hư hỏng và dự tính mua thêm một máy mới, mở ra cơ hội tạo thêm việc làm cho một lao động.

Anh Phạm Tường Huy Không trong không khí nhộn nhịp tại Tổ liên kết may ấp 1, xã Phước Vĩnh Tây do chị Trần Thị Mộng Trinh làm tổ trưởng.

Chị Trinh kể, trước đây chị từng là công nhân may tại một công ty. Nhưng sau khi có con nhỏ, công việc cố định theo giờ hành chính khiến chị gặp nhiều khó khăn trong việc cân bằng giữa mưu sinh và chăm sóc gia đình. Bên cạnh đó, chị cũng chứng kiến thực tế nhiều lao động lớn tuổi trong ngành may dễ bị mất việc, thu nhập bấp bênh.

Chính từ những trăn trở ấy, chị đứng ra tập hợp chị em để thành lập tổ liên kết may, vừa tạo việc làm, vừa giúp nhiều phụ nữ có thêm cơ hội chủ động sinh kế. Xa hơn, chị hướng tới việc phát triển mô hình thành tổ hợp tác khi đủ điều kiện.

"Với tổ may này, tôi vừa chủ động được công việc, vừa tạo cơ hội cho nhiều chị em, nhất là lao động lớn tuổi, có việc làm. Chị em cũng có thể nhận hàng về nhà may để vừa kiếm thêm thu nhập, vừa chăm lo cho gia đình", chị Trinh chia sẻ.

Ở những mô hình như thế, giá trị của chương trình không chỉ nằm ở khoản hỗ trợ vật chất, mà còn ở việc tiếp sức cho những sáng kiến nhỏ nhưng gắn với nhu cầu thực của phụ nữ địa phương: được làm việc, được chủ động thời gian, được tạo thu nhập và được ở gần gia đình.

Hỗ trợ sinh kế, trao thêm niềm tin để phụ nữ vươn lên

Theo đại diện các đơn vị phối hợp, hoạt động trao vốn tại Tây Ninh hướng đến việc kịp thời động viên, tiếp sức cho hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cũng như các tổ hợp tác, hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh đang cần vốn để khởi sự và phát triển. Qua đó, góp phần nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới tại địa phương.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh, cho biết phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho phụ nữ luôn là nhiệm vụ trọng tâm. Song thực tế cho thấy, nhiều chị em vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn, kiến thức và cơ hội sản xuất, kinh doanh.

Bởi vậy, theo bà Liên, ý nghĩa của chương trình hôm nay không chỉ dừng ở hỗ trợ tài chính, mà còn là sự gửi gắm niềm tin, khơi dậy tinh thần tự lực, dám nghĩ, dám làm trong mỗi hội viên phụ nữ.

Trong hành trình khởi nghiệp của phụ nữ, có những bước đi bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một bể nuôi ốc, vài chiếc máy may, một tổ liên kết vừa thành lập, hay một dự định còn đang dang dở. Nhưng đôi khi, chính từ những hỗ trợ kịp thời, thiết thực và đầy thiện ý ấy, người phụ nữ có thêm dũng khí để đi tiếp con đường mình đã chọn.