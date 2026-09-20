Từ sân tập đến sân đấu: Revive Thể Thao sẵn sàng cùng tuyển thủ Việt Nam chinh phục ASIAD 2026

Để góp mặt tại ASIAD 20, ba tuyển thủ Thanh Trúc, Bích Thủy và Thanh Nhàn đã trải qua những buổi tập âm thầm, không có tiếng hò reo, chỉ có mồ hôi, giáo án và một mục tiêu kiên định.

Đồng hành cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, Revive Thể Thao mong muốn đưa những câu chuyện phía sau sân đấu đến gần hơn với công chúng, để những tháng ngày âm thầm rèn luyện của các tuyển thủ cũng trở thành một phần của hành trình được cả cộng đồng cùng dõi theo và tiếp sức.

Kỷ luật rèn giũa bản lĩnh

Để đáp ứng yêu cầu của thể thao thành tích cao, lịch sinh hoạt của một VĐV gần như xoay quanh nhịp tập luyện. Thời gian dành cho gia đình, những cuộc gặp gỡ hay nhiều thói quen cá nhân phải nhường chỗ cho giáo án, những đợt tập huấn và quá trình chuẩn bị kéo dài trước mỗi giải đấu.

Với tuyển thủ điền kinh Kha Thanh Trúc, một ngày tập thường bắt đầu từ 7h30 sáng, kéo dài đến 10h, sau đó tiếp tục từ 15h tới khoảng 17–18h. Lần đầu tham dự ASIAD 2026, Thanh Trúc không khỏi hồi hộp. Nhưng thay vì để áp lực kéo sự tập trung đi nơi khác, nữ VĐV sinh năm 2001 coi đó là động lực để chuẩn bị kỹ hơn cho ngày thi đấu.

"Tham dự ASIAD 2026, Thanh Trúc và đội tuyển Điền kinh Việt Nam hướng tới mục tiêu giành huy chương" - tuyển thủ Thanh Trúc khẳng định.

Nếu Thanh Trúc đang đứng trước trải nghiệm ASIAD đầu tiên thì VĐV Trần Thị Bích Thủy (đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam) trở lại đấu trường này với sự trưởng thành rõ nét. Ở kỳ đại hội trước, cô vẫn là một tuyển thủ trẻ, đến giải với mong muốn học hỏi, cọ xát. Sau bốn năm, Bích Thủy đã có thêm nhiều kinh nghiệm cùng sự chuẩn bị kỹ càng về tâm lý, thể lực và chuyên môn. Cô cùng các đồng đội hướng đến ASIAD với nguồn năng lượng trẻ cùng tinh thần cống hiến hết mình trong mỗi trận đấu.

"Từ một tuyển thủ trẻ đến ASIAD để học hỏi, Bích Thủy trở lại sau bốn năm với nhiều trải nghiệm thi đấu hơn, sẵn sàng cùng đồng đội chinh phục từng thử thách phía trước" - Phụ công Bích Thuỷ & Bóng chuyền nữ Việt Nam đã có trận thắng thứ 2 liên tiếp ở vòng bảng để sớm giành quyền vào Tứ kết ASIAD 20

Trong khi đó, với Thanh Nhàn - tiền đạo của U23 Việt Nam, hy vọng bản thân luôn giữ sự tập trung cao độ mỗi khi bước vào sân để thể hiện tốt nhất những gì đã rèn luyện suốt thời gian qua.

"Đến với ASIAD lần này, Thanh Nhàn và toàn đội sẽ nỗ lực hết mình trong từng pha bóng, từng trận đấu." - Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn đặt mục tiêu

Revive Thể Thao: Tiếp sức thể lực, tiếp lửa tinh thần cho tuyển thủ Việt Nam

Với vận động viên chuyên nghiệp, hoàn thành giáo án chưa phải là kết thúc của một ngày tập. Sau nhiều giờ vận động với cường độ cao, việc chăm sóc thể trạng, đặc biệt là bổ sung nước và để có thể tiếp tục duy trì nhịp độ trong những ngày kế tiếp.

Sau nhiều giờ vận động, lượng mồ hôi mất đi kéo theo nhu cầu bổ sung nước và các chất điện giải. Bởi thế, lựa chọn thức uống phù hợp chính là cách các tuyển thủ lắng nghe cơ thể, nhất là khi lịch tập diễn ra liên tục và quãng nghỉ giữa các buổi không dài.

Từ trải nghiệm của mình, Bích Thủy cho biết trong và sau những buổi tập nặng, cô hạn chế thức uống có ga hoặc quá nhiều đường bởi chúng sẽ gây ra cảm giác đầy bụng, khó chịu.

Sở hữu công thức ưu việt, Revive Thể Thao là lựa chọn yêu thích của các tuyển thủ khi cần bổ sung nước, điện giải trong những buổi tập luyện căng thẳng.

Với công thức ưu việt - không ga, ít đường, đồng thời bổ sung 7 ion và vitamin B, Revive Thể Thao giúp cơ thể bù nước, bù khoáng và phục hồi năng lượng nhanh chóng, qua đó giúp những người tập luyện thể thao chuyên nghiệp giữ vững phong độ, thành tích.

Không chỉ sát cánh trong tập luyện và thi đấu, Revive Thể Thao – Nhà tài trợ chính thức của Đoàn Thể thao Việt Nam – còn triển khai chiến dịch "Triệu lời đồng hành tiếp sức", lan tỏa lời chúc và sự ủng hộ của người hâm mộ đến các tuyển thủ trước và trong ASIAD 20, tiếp sức cả thể chất lẫn tinh thần để Thanh Trúc, Bích Thủy, Thanh Nhàn và Đoàn Thể thao Việt Nam thêm tự tin, bản lĩnh trước giờ tranh tài tại Aichi-Nagoya.