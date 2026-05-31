Từ Rằm tháng 4 âm có 4 con giáp lội ngược dòng ngoạn mục, tài chính sang trang, cuộc sống viên mãn

Tử vi học có nói, giai đoạn từ Rằm tháng 4 âm lịch (tức Chủ nhật, ngày 31/5/2026 dương lịch) trở đi là lúc dòng năng lượng của tháng Quý Tỵ bước vào độ chín muồi nhất. Sự điều hòa giữa Trường Lưu Thủy và Hỏa cục phương Nam tạo nên bệ phóng tài chính vững chắc, giúp 4 con giáp sau đây rũ bỏ hoàn toàn vận đen đầu năm để lội ngược dòng phất lên mạnh mẽ và có cuộc sống thuận lợi, viên mãn.

Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp này không cũng như cách tối ưu tài lộc cho từng con giáp nhé.

1. Con giáp tuổi Thân: Lục Hợp soi sáng - Quý nhân xuất hiện

Theo các chuyên gia phong thủy, giai đoạn trước Rằm, tuổi Thân nằm trong số những con giáp có thể gặp một vài trục trặc nhỏ do cục diện hình khắc nhẹ của tháng, nhưng ngay từ ngày Rằm trở đi, thế Nhị Hợp sẽ hoàn toàn làm chủ vận trình. Dòng tiền của tuổi Thân bắt đầu luân chuyển với tốc độ chóng mặt, các dự án đầu tư bị đóng băng trước đó bỗng nhiên sinh lời lớn. Quý nhân xuất hiện từ hướng Chính Tây sẽ mang đến những hợp đồng béo bở, giúp bạn bùng nổ doanh thu ngoài mong đợi.

Để tối ưu những vận may này, trước hết người tuổi Thân hãy biết tận dụng những nguồn lực sẵn có của bản thân, nghiên cứu kỹ các phương án trước khi ra quyết định. Bên cạnh đó, để tăng thêm sự tự tin, con giáp này có thể đặt một vật phẩm bằng kim loại (như tháp Văn Xương hoặc đồng xu cổ) ở góc Chính Tây của phòng làm việc để tụ khí hành Kim. Khi đi ký kết hợp đồng, bản mệnh cũng có thể cân nhắc việc diện trang phục màu vàng kim hoặc trắng để gia tăng sự uy tín và thu hút vận may.

2. Con giáp tuổi Dậu: Tam Hợp chống lưng - Lội ngược dòng ngoạn mục

Theo tử vi học, tuổi Dậu chính là con giáp có cú lội ngược dòng ngoạn mục nhất từ nửa cuối tháng 4 âm lịch này. Sức nóng của hỏa cục phương Nam lúc này đóng vai trò như ngọn lửa thiêu đốt tạp chất, giúp bản mệnh Kim của bạn trở nên sắc bén và tỏa sáng rực rỡ. Người làm công ăn lương dễ nhận được quyết định tăng lương hoặc thưởng nóng rất đậm, trong khi người làm kinh doanh sẽ đón lượng khách hàng tăng đột biến, nổ đơn liên tục.

Với những ưu thế trong tư duy và cách quản lý tài chính, tuổi Dậu hãy nắm bắt thời cơ và tạo ra sự giàu có cho bản thân. Con giáp này cũng có thể cân nhắc việc sử dụng một chiếc ví tiền mới có màu vàng đất hoặc nâu để tối ưu hóa năng lượng Thổ sinh Kim. Ngoài ra, bản mệnh có thể đặt một quả cầu thạch anh vàng tại góc Đông Nam của phòng khách sẽ giúp bạn đón nhận sinh khí tài lộc và ngăn chặn sự thất thoát tiền bạc.

3. Con giáp tuổi Sửu: Tam Hợp hỗ trợ - Tích lũy tài sản

Từ ngày Rằm trở đi, tuổi Sửu cũng sẽ là con giáp thoát khỏi hoàn toàn trạng thái trầm lắng, chuyển mình từ thế bị động sang chủ động nhờ sự nâng đỡ từ cục diện Tam Hợp. Bản mệnh có duyên lớn với các lĩnh vực liên quan đến bất động sản, nhà đất hoặc tích lũy tài sản dài hạn. Các bế tắc về thủ tục giấy tờ hoặc các khoản nợ cũ khó đòi bấy lâu nay cũng được giải quyết triệt để, giúp ngân sách cá nhân vô cùng dư dả.

Để tối ưu tài lộc, tuổi Sửu có thể đặt một bình gốm sứ màu nâu vàng ở hướng Đông Bắc nơi làm việc để củng cố nền tảng tài chính vững chắc. Bên cạnh đó, con giáp này cũng có thể cân nhắc việc thực hiện các việc quan trọng như chuyển tiền, ký kết vào các khung giờ hoàng đạo buổi sáng (9h - 11h) để tận dụng tối đa vượng khí.

4. Con giáp tuổi Tỵ: Khổ tận cam lai - Vận khí hanh thông

Sau nửa đầu tháng chịu nhiều áp lực và biến động do sự quá nhiệt của hỏa khí, tuổi Tỵ sẽ là con giáp bắt đầu đón nhận dòng tài lộc bình ổn và khởi sắc mạnh mẽ từ ngày Rằm tháng 4 âm này. Trực giác nhạy bén giúp bản mệnh đi trước đón đầu các cơ hội đầu tư ngắn hạn có tỷ lệ sinh lời cao.

Bên cạnh đó, con giáp này cũng dễ nhận được sự hỗ trợ tài chính đáng kể từ người thân hoặc đồng nghiệp, giúp hiện thực hóa các kế hoạch kinh doanh tay trái đầy hứa hẹn. Để tối ưu tài lộc, tuổi Tỵ có thể thử mẹo phong thủy bằng cách đặt một tờ tiền mới mệnh giá lớn vào một chiếc bao lì xì đỏ rồi để ở hướng Chính Nam trên bàn làm việc để kích hoạt cát khí Thần Tài. Bản mệnh cũng có thể cân nhắc việc diện trang phục có sắc đỏ, hồng hoặc tím sẽ giúp bạn cộng hưởng tốt với vượng khí của tháng, mang lại sự quyết đoán.

*Lưu ý chung:

Trong giai đoạn từ Rằm tháng 4 âm lịch trở đi, bốn con giáp tuổi Thân, tuổi Dậu, tuổi Sửu và tuổi Tỵ cần chủ động nắm bắt các cơ hội bứt phá để tận dụng tối đa cát khí từ cục diện Tam Hợp và Lục Hợp lúc này đang ở độ chín muồi.

Do hỏa khí phương Nam trong năm Bính Ngọ đạt đỉnh điểm vào nửa cuối tháng, các bạn nên đặc biệt kiểm soát cảm xúc cá nhân, giữ sự điềm tĩnh để tránh những tranh chấp hoặc hiểu lầm không đáng có với đối tác. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để hiện thực hóa các kế hoạch đầu tư lớn, tuy nhiên việc rà soát kỹ lưỡng mọi điều khoản giấy tờ và cam kết pháp lý vẫn là điều kiện tiên quyết để bảo vệ ngân sách. Cuối cùng, một kế hoạch chi tiêu hợp lý kết hợp với việc trích lũy tài sản cố định sẽ giúp các bạn bảo toàn trọn vẹn thành quả tài lộc và xây dựng nền tảng tài chính vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.