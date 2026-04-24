Rằm tháng 3 âm lịch được xem là một trong những cột mốc chuyển vận đáng chú ý trong năm theo quan niệm phương Đông. Đây không chỉ là thời điểm giao thoa năng lượng, mà còn là lúc nhiều người kỳ vọng vào sự thay đổi về tài chính, công việc và cơ hội.

Theo các dự báo tử vi, ngay sau thời điểm này, 3 con giáp dưới đây sẽ bước vào giai đoạn vượng vận hiếm có. Không chỉ tài lộc khởi sắc rõ rệt, họ còn liên tục gặp may mắn trong công việc, đầu tư và các mối quan hệ, tạo nên một chu kỳ “thuận buồm xuôi gió” đáng ghen tị.

Tuổi Thìn

Đứng đầu danh sách là tuổi Thìn, con giáp được dự báo có sự chuyển mình mạnh mẽ nhất về tài chính sau Rằm tháng 3.

Vốn sở hữu tố chất lãnh đạo, quyết đoán và nhạy bén với cơ hội, người tuổi Thìn trong giai đoạn này gần như “gặp thời”. Những kế hoạch ấp ủ trước đó bắt đầu sinh lời, đặc biệt là các khoản đầu tư hoặc dự án cá nhân.

Dòng tiền có xu hướng tăng mạnh từ nhiều nguồn, thu nhập chính ổn định hơn, tiền thưởng hoặc hoa hồng gia tăng, thậm chí xuất hiện các khoản thu bất ngờ. Với những người làm kinh doanh, đây là thời điểm dễ chốt được các thương vụ lớn hoặc mở rộng quy mô.

Không chỉ tài lộc, tuổi Thìn còn có vận quý nhân rất vượng. Sự hỗ trợ từ đối tác, cấp trên hoặc người có kinh nghiệm sẽ giúp họ đi nhanh hơn, giảm rủi ro và tận dụng tốt cơ hội. Nếu biết nắm bắt đúng thời điểm, nhiều người tuổi Thìn có thể chuyển từ “giàu” sang “đại phú quý” trong giai đoạn này.

Tuổi Ngọ

Xếp sau tuổi Thìn là tuổi Ngọ, con giáp nổi bật với năng lượng mạnh mẽ và tinh thần hành động cao. Sau Rằm tháng 3, công việc của người tuổi Ngọ có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Họ dễ được cấp trên ghi nhận năng lực, mở ra cơ hội thăng tiến hoặc tăng thu nhập. Những nỗ lực trước đó bắt đầu mang lại kết quả cụ thể, giúp họ củng cố vị trí và tài chính.

Điểm đáng chú ý là khả năng “kiếm thêm” của tuổi Ngọ trong giai đoạn này. Bên cạnh công việc chính, họ có thể tận dụng thời gian để phát triển nguồn thu phụ như kinh doanh nhỏ, đầu tư cá nhân hoặc các dự án bên ngoài.

Ở khía cạnh cá nhân, vận đào hoa cũng có xu hướng tăng. Tuy nhiên, việc chi tiêu cần được kiểm soát hợp lý, tránh để cảm xúc ảnh hưởng đến các quyết định tài chính quan trọng.

Tuổi Hợi

Không bùng nổ như tuổi Thìn hay tăng tốc như tuổi Ngọ, tuổi Hợi lại bước vào giai đoạn tài chính theo hướng “chậm mà chắc”. Sự chăm chỉ và thực tế giúp người tuổi Hợi dần gặt hái thành quả trong công việc. Họ có thể được tăng lương, nhận thêm trách nhiệm hoặc có cơ hội cải thiện thu nhập một cách ổn định.

Đáng chú ý, vận may bất ngờ cũng xuất hiện trong giai đoạn này. Những khoản lợi nhuận ngoài dự kiến, cơ hội đầu tư sinh lời hoặc “lộc trời cho” có thể giúp tài chính của họ tăng trưởng rõ rệt.

Bên cạnh tiền bạc, đời sống cá nhân của tuổi Hợi cũng có nhiều điểm sáng. Gia đình hòa thuận, sức khỏe ổn định và các mối quan hệ tích cực trở thành nền tảng quan trọng để họ phát triển lâu dài.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm