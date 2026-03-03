Từ Rằm tháng 1 âm có 4 con giáp vượng tài vượng lộc, gặt hái thành công rực rỡ trong sự nghiệp

Từ sau ngày Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, dòng năng lượng của năm mới bắt đầu vận hành ổn định. Dưới đây là 4 con giáp "vượng lộc trời cho", lội ngược dòng rực rỡ nhất cùng cách để các bạn giữ túi tiền luôn căng chật nhé.

1. Con giáp tuổi Dần ( Hổ ) - Tam Hợp Cục Biến Hóa

Theo các chuyên gia phong thủy, sau một năm Ất Tỵ đầy biến động, tuổi Dần sẽ là con giáp bước vào năm Bính Ngọ với tâm thế Tam Hợp ( Dần - Ngọ - Tuất ), nhiều may mắn và lộc lá. Cụ thể, sau Rằm tháng Giêng, vận trình của bạn chính thức "bung tỏa", làm gì cũng hanh thông.

- Lý giải tài vận: Tài lộc đến từ sự thăng tiến trong sự nghiệp. Những dự án bạn ấp ủ từ năm ngoái sẽ nhận được cái gật đầu từ cấp trên hoặc đối tác lớn, kéo theo các khoản thưởng và hoa hồng hậu hĩnh.

- Cách tối ưu: Con giáp tuổi Dần hãy chủ động mở rộng mạng lưới giao dịch vào các ngày có địa chi Ngọ hoặc Tuất . Ngoài ra, bản mệnh có thể cân nhắc việc đặt một vật phẩm bằng thạch anh tóc vàng trên bàn làm việc để chiêu cảm thêm tài khí.

2. Con giáp tuổi Tuất ( Chó ) - Quý Nhân Tương Trợ

Theo tử vi, cùng nằm trong bộ Tam Hợp với năm Ngọ , tuổi Tuất cũng sẽ là đón nhận luồng sinh khí cực mạnh ngay sau kỳ nghỉ Tết, đặc biệt là sau Rằm tháng Giêng thì tài lộc sẽ ngày càng rực rỡ hơn. Đây là cơ hội tuyệt vời để con giáp này làm việc chăm chỉ, tích cóp tiền bạc và tài sản.

- Lý giải tài vận: Tiền bạc của bạn đến từ "nguồn thu ngoài". Có thể là một khoản đầu tư đất đai, chứng khoán hoặc kinh doanh nghề tay trái bắt đầu sinh lời lớn. Quý nhân của bạn thường là người lớn tuổi hoặc cấp trên cũ.

- Cách tối ưu: Con giáp tuổi Tuất chớ ngần ngại chi tiền cho các buổi giao lưu, tiệc tùng sau Rằm, vì lộc lá có thể nằm ở những cuộc trò chuyện đó. Ngoài ra, hãy cân nhắc việc sử dụng ví tiền có màu đỏ hoặc nâu đất để giữ tiền không bị thất thoát.

3. Con giáp tuổi Mùi ( Dê ) - Nhị Hợp Hanh Thông

Tuổi Mùi có quan hệ Nhị Hợp ( Mùi - Ngọ ) với năm 2026. Sau Rằm tháng Giêng, vận may của con giáp này sẽ chuyển biến từ "ổn định" sang "đột phá". Hãy nắm bắt các điều kiện thiên thời địa lợi này để kiếm tiền và làm giàu nhé.

- Lý giải tài vận : Con giáp tuổi Mùi có "số hưởng" trong giai đoạn này. Không cần quá vất vả tranh giành, tiền bạc vẫn tự tìm đến thông qua các cơ hội hợp tác nhẹ nhàng hoặc được người thân hỗ trợ vốn liếng kinh doanh.

- Cách tối ưu: Bản mệnh nên xuất hành hướng Chính Nam để đón Hỷ Thần. Ngoài ra, việc trang trí thêm cây xanh (như cây Phát Tài, Kim Tiền) ở góc phía Đông nhà ở sẽ giúp dòng tiền lưu thông cực tốt.

4. Con giáp tuổi Ngọ ( Ngựa ) - Trực Thái Tuế nhưng Đắc Lộc

Theo tử vi học, dù là năm tuổi, nhưng nhờ các cát tinh soi chiếu, tuổi Ngọ lại là con giáp "càng làm càng giàu" sau Rằm tháng Giêng. Nếu biết tận dụng nguồn năng lượng tích cực này, tuổi Ngọ có thể đạt được những bước đột phá mạnh mẽ trong sự nghiệp và tích cóp được không ít của cải.

- Lý giải tài vận: Bản mệnh đầy năng lượng và nhiệt huyết, giúp bạn chốt được những thương vụ mang tính quyết định. Tài lộc của con giáp tuổi Ngọ sẽ tỷ lệ thuận với sự xông xáo và di chuyển; càng đi xa, càng bận rộn thì tiền về càng nhiều.

- Cách tối ưu: Vì là năm tuổi, bạn nên làm nhiều việc thiện để tích đức, giữ tâm thế bình tĩnh. Để tối ưu tài lộc, hãy mang theo bên mình một miếng ngọc hình con Chó ( Tuất ) hoặc Hổ ( Dần ) để tạo thành bộ Tam Hợp hóa giải bớt áp lực Thái Tuế, giúp tiền bạc tụ lại bền vững.

* Lời khuyên chung: Sau Rằm tháng Giêng là thời điểm "khai xuân đại cát", cả 4 con giáp trên nên giữ tinh thần tích cực, làm việc tốt và tránh nói lời tiêu cực để không làm tiêu tán linh khí may mắn.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.