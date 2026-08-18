Từ những bữa cơm 30.000 đồng đến 1 triệu đầu tiên: Hành trình kiếm thêm thu nhập của mẹ đơn thân nuôi 2 con ở Bình Dương

Giữa cuộc sống tất bật nơi những khu nhà trọ công nhân ở Bình Dương, câu chuyện của chị Thảo - một người mẹ đơn thân đang một mình chăm sóc hai con nhỏ (kênh TikTok @thaochonsonglanh), khiến nhiều người đồng cảm.

Mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ, thuê nhà sống ở Bình Dương: Tiền ăn 3 triệu/tháng, có bữa chỉ 30-40k vẫn đủ 3 món

Không có khoản trợ cấp nào cả, thu nhập chỉ vừa đủ để trang trải những nhu cầu thiết yếu, chị phải tính toán gần như từng khoản chi trong ngày. Căn phòng trọ nhỏ là nơi ba mẹ con cùng sinh hoạt, ăn uống, học tập và cũng là nơi mẹ 2 con cố gắng vun vén để các con vẫn có một tuổi thơ đủ đầy về tình cảm.

Chị Thảo chia sẻ, từ ngày một mình nuôi con, mọi thứ đều phải "liệu cơm gắp mắm". Không có ai giúp đỡ, không có khoản trợ cấp nào, chị vừa đi làm, vừa lo đưa đón con đi học, vừa nấu nướng, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho hai đứa nhỏ.

Sau khi trừ tiền nhà trọ 1 triệu đồng, tiền điện nước, học phí của con và chi phí đi lại, chị dành khoảng 3 triệu đồng để chi cho ăn uống và sinh hoạt của cả 3 mẹ con. Với nhiều người, số tiền ấy có thể quá ít, nhưng với chị, đó là cả một bài toán chi tiêu phải tính toán từng ngày.

3 triệu tiền ăn mỗi tháng: mua gì cũng phải tính

Mỗi lần đi chợ, chị Thảo đều cân nhắc giá từng loại thực phẩm và nghĩ trước cách chế biến sao cho có thể sử dụng được trong nhiều bữa.

Với 3 triệu đồng mỗi tháng cho việc ăn uống, chị Thảo luôn cố gắng sắp xếp sao cho mỗi bữa ăn vẫn đủ chất và tiết kiệm nhất. Mỗi lần đi chợ, chị đều tính toán kỹ từng món, từng bữa. "Mỗi tháng mẹ con mình ăn hết khoảng 15 kg gạo 300k, tiền mắm, muối, đường, dầu ăn, gia vị khoảng 200k, còn lại thì mình chia đều tiêu dần trong tháng. Ăn uống cũng có ngày này ngày kia, hôm nào ăn ngon thì hôm sau tiết kiệm lại một chút".

Có những ngày gia đình ăn ngon hơn một chút thì những ngày sau chị lại chủ động tiết chế. Thực phẩm mua về cũng được tính toán để có thể chế biến thành nhiều món hoặc dùng cho hai bữa, thay vì chỉ nấu một lần.

"Mẹ con mình không ăn uống quá cầu kỳ, bớt mua đồ ăn sẵn đi một chút, chịu khó vào bếp nấu nướng, chế biến, vừa đảm bảo vệ sinh, vừa có những khoảnh khắc mẹ con bên nhau sung vầy ấm cúng.

Tiền bạc vốn chẳng bao giờ là đủ, có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít. Sự đủ đầy của mỗi người không nằm ở việc túi tiền có bao nhiêu, mỗi ngày ăn gì, làm gì, mà là cảm giác trọn vẹn, bình an trong tâm hồn là cách mà ta đón nhận đối diện với cuộc sống của mình ngay cả khi nó không đủ đầy về vật chất" - chị chia sẻ.

Chị Thảo lựa chọn cách sống đơn giản hơn: Hạn chế mua sắm những thứ chưa thực sự cần thiết, giảm bớt các khoản chi cho những mối quan hệ xã giao và tập trung vào cuộc sống của ba mẹ con.

Mẹ đơn thân xây kênh để kiếm thêm thu nhập: 2 tháng xây kênh kiếm được 1 triệu đầu tiên

Không muốn cuộc sống của ba mẹ con mãi chỉ xoay quanh bài toán "tiền nào chi việc ấy", chị Thảo bắt đầu tìm thêm một hướng đi mới.

Năm ngoái, chị đăng ký một khóa học xây dựng kênh trên mạng xã hội. Trước đó, chị gần như không sử dụng MXH và cũng không biết quay video, dựng clip hay phát triển nội dung như thế nào.

Ban đầu, mục tiêu của chị rất đơn giản: xây được một kênh cá nhân để sau này có thể bán hàng và kiếm thêm thu nhập, qua đó giảm bớt áp lực tài chính cho gia đình.

"Thời gian đầu rất ít người xem, có nhiều lúc thì mình cũng buồn, cũng cảm thấy rằng là việc xây kênh nó không dành cho mình. Nhưng mà mình nhìn hai con thì mình lại hiểu được một điều rằng là mình không cố gắng thì chẳng lẽ mình lại muốn cuộc sống của mình cứ như vậy mãi sao?

Thế là mình lại tiếp tục. Tháng 10 năm ngoái thì mình có video đầu tiên được hơn 90.000 lượt xem. Nhiều đó mà mẹ con mình được nhiều người biết đến hơn" - chị tâm sự.

Nếu không cố gắng tìm thêm một cơ hội, cuộc sống của ba mẹ con có lẽ vẫn sẽ chỉ quanh quẩn với những khoản thu - chi chật vật như hiện tại.

"Khi nào mẹ kiếm được 1 triệu đầu tiên, mẹ sẽ dẫn các con đi chơi". Có lẽ chính hai đứa trẻ là động lực lớn nhất để chị Thảo không bỏ cuộc.

Trong những ngày đầu xây kênh, chị tự đặt cho mình một cột mốc nhỏ: khi kiếm được 1 triệu đồng đầu tiên từ công việc này, chị sẽ đưa hai con đi chơi và ăn món mà các con yêu thích.

Với nhiều người, 1 triệu có thể không phải số tiền quá lớn. Nhưng với một bà mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ đang phải cân từng khoản chi cho gia đình, số tiền ấy mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Đó là dấu hiệu cho thấy những nỗ lực của chị đang bắt đầu có kết quả.

Số tiền 1 triệu kiếm được sau 2 tháng xây kênh là một dấu mốc của hy vọng: Cuộc sống hoàn toàn có thể tốt hơn nếu mình không ngừng cố gắng.

(Nguồn: @haochonsonglanh)