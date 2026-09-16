Từ nay, phụ nữ Việt Nam có thể tiếp cận liệu pháp tránh thai thế hệ mới có thêm chỉ định điều trị cường kinh

Bước đi này góp phần mang đến thêm lựa chọn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ Việt ở nhiều giai đoạn cuộc đời, từ độ tuổi sinh sản đến giai đoạn chuyển tiếp mãn kinh.

Những vấn đề sức khỏe "ngại lên tiếng" ở phụ nữ

Theo định nghĩa hiện hành của Liên đoàn Sản phụ khoa Quốc tế (FIGO) và Viện Chăm sóc sức khỏe Quốc gia Vương quốc Anh (NICE), cường kinh không chỉ được xác định bởi lượng máu kinh nhiều hay số ngày hành kinh, mà còn được xem xét dựa trên mức độ ảnh hưởng của tình trạng mất máu kinh nguyệt đến chất lượng cuộc sống của người phụ nữ. Tình trạng này có thể gặp từ những năm đầu có kinh nguyệt cho đến giai đoạn chuyển tiếp mãn kinh. Không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày, cường kinh kéo dài còn có thể dẫn đến thiếu máu do thiếu sắt, mệt mỏi, đau vùng chậu và ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Cường kinh đặc biệt đáng lưu ý ở giai đoạn tiền mãn kinh, khi sự dao động và suy giảm nội tiết tố ảnh hưởng đến hoạt động của nội mạc tử cung. Tại Việt Nam, một nghiên cứu thực hiện tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế và Bệnh viện Trung ương Huế trên nhóm phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh gặp tình trạng xuất huyết tử cung bất thường cho thấy cường kinh chiếm tới 62,2%.

Tuy là vấn đề cần được quan tâm, nhưng nhiều phụ nữ vẫn xem đây là hiện tượng "bình thường" và vẫn chấp nhận sống chung với các triệu chứng trong thời gian dài mà không tìm kiếm tư vấn hoặc điều trị phù hợp, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống.

Theo chuyên gia y tế, chăm sóc sức khỏe sinh sản ở giai đoạn tiền mãn kinh cần được quan tâm và chủ động hơn. Ảnh: H.Khánh

Bên cạnh rối loạn kinh nguyệt, nhu cầu tránh thai ở phụ nữ tiền mãn kinh cũng là vấn đề sức khỏe cần được quan tâm đúng mực. Dù khả năng sinh sản suy giảm theo tuổi, phụ nữ vẫn có thể mang thai cho đến khi mãn kinh hoàn toàn (không có kinh liên tục 12 tháng). Theo một thống kê tại Mỹ, 48% trường hợp mang thai ở phụ nữ 40 - 44 tuổi là ngoài ý muốn.

Các chuyên gia phân tích, tâm lý chủ quan về khả năng thụ thai giảm ở tuổi trung niên có thể khiến một số phụ nữ ngừng hoặc sử dụng không nhất quán biện pháp tránh thai, làm tăng nguy cơ mang thai ngoài ý muốn. Ở giai đoạn này, mang thai ngoài ý muốn không chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch cá nhân, gia đình và chất lượng cuộc sống mà còn có thể đi kèm nguy cơ cao hơn về các biến chứng thai kỳ và các vấn đề sức khỏe cho cả mẹ và thai nhi.

Đặc biệt khi phụ nữ giai đoạn này thường đối mặt với thay đổi nội tiết, các triệu chứng phụ khoa hoặc bệnh lý nền liên quan đến tuổi tác. Vì vậy, việc lựa chọn biện pháp tránh thai ở phụ nữ tiền mãn kinh cũng cần được cân nhắc dựa trên hiệu quả, độ an toàn và tình trạng sức khỏe của từng người.

Nâng cao chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ, mở rộng tiếp cận giải pháp thế hệ mới cho người Việt

Những tiến bộ trong khoa học nội tiết đang mở ra thêm nhiều giải pháp trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ. Các bằng chứng lâm sàng gần đây cho thấy, liệu pháp nội tiết hiện đại không chỉ có thể giúp cải thiện tình trạng cường kinh mà còn hỗ trợ phụ nữ chủ động quản lý sức khỏe sinh sản phù hợp với từng giai đoạn của cuộc đời.

Với mong muốn đồng hành nâng cao chăm sóc sức khỏe giai đoạn tiền mãn kinh, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu tiếp tục mang đến thêm lựa chọn cho phụ nữ có nhu cầu tránh thai, thường gặp tình trạng cường kinh/ chảy máu kinh nguyệt bất thường.

Long Châu mở rộng tiếp cận các giải pháp chăm sóc sức khỏe thế hệ mới, hướng đến nhu cầu ngày càng đa dạng của phụ nữ Việt. Ảnh: H.Khánh

Một nghiên cứu trên thế giới chỉ ra, liệu pháp này giúp 88% lượng máu kinh nguyệt sau 6 tháng ở người bị cường kinh, từ đó góp phần giảm nguy cơ thiếu máu thiếu sắt ở phụ nữ. Theo các nhà khoa học, sự điều chỉnh linh hoạt estrogen (estradiol valerate) và dienogest qua từng giai đoạn của chu kỳ có thể giúp ổn định nội mạc tử cung, giảm hiện tượng bong tróc quá mức, từ đó góp phần cải thiện tình trạng cường kinh/ chảy máu kinh nguyệt bất thường, đồng thời vẫn duy trì hiệu quả tránh thai cho phụ nữ có nhu cầu.

Long Châu tiếp tục nâng cao vai trò điểm tựa sức khỏe "gần dân, sát dân" phục vụ sức khỏe cộng đồng. Ảnh: H.Khánh

Tiên phong mở rộng tiếp cận giải pháp tránh thai thế hệ mới, Long Châu tiếp tục đồng hành cùng phụ nữ Việt, góp phần xóa bỏ những rào cản tâm lý và thúc đẩy cách tiếp cận chủ động, cởi mở hơn trong chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Đây cũng là bước đi nhất quán của đơn vị trong chiến lược đưa các thuốc thế hệ mới, thuốc hiếm, thuốc điều trị các bệnh lý phức tạp đến gần hơn với người dân, vì một Việt Nam khỏe mạnh. Tính đến nay, hơn 15 loại thuốc hiếm, thuốc tiên tiến đã có mặt trên toàn hệ thống. Cùng với đó, mạng lưới hơn 2.700 nhà thuốc phủ rộng khắp 34 tỉnh thành và đội ngũ hơn 22.000 dược sĩ đang phát huy vai trò điểm tựa chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy, bền bỉ phụng sự cộng đồng.

Trong thời gian tới, Long Châu sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các tập đoàn dược phẩm uy tín hàng đầu trong và ngoài nước, mở rộng cơ hội chăm sóc sức khỏe với dược phẩm chất lượng cho hàng triệu gia đình Việt Nam.