Khoảng thời gian gần đây, nhiều ngân hàng thông báo thay đổi chính sách giao dịch chuyển tiền, rút tiền với 1 số nhóm khách hàng. Cụ thể như sau.

Trường hợp 1: KienlongBank chặn giao dịch khi phát hiện tài khoản thụ hưởng có dấu hiệu gian lận

Từ ngày 17/8, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) áp dụng tính năng cảnh báo rủi ro - tự động cảnh báo và chặn giao dịch khi phát hiện tài khoản thụ hưởng có dấu hiệu gian lận nhằm đối phó với các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi.

Theo KienlongBank, tội phạm công nghệ cao gia tăng mạnh tại Việt Nam với hàng nghìn vụ lừa đảo chuyển tiền mỗi năm, KienlongBank là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai đồng bộ hệ thống cảnh báo rủi ro lừa đảo trên tất cả các kênh giao dịch.

Việc triển khai nằm trong lộ trình hiện thực hóa Kế hoạch số 02/KH-NHNN ngày 13/02/2026 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 của ngành Ngân hàng, trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao, lừa đảo chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng diễn biến ngày càng tinh vi.

Tính năng cảnh báo rủi ro, tự động từ chối giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ của KienlongBank

Tính năng này được xây dựng dựa trên kết nối trực tiếp với hệ thống SIMO247 của Ngân hàng Nhà nước - nền tảng cho phép các ngân hàng, tổ chức tài chính và cơ quan quản lý chia sẻ thông tin về tài khoản nghi ngờ gian lận. Nếu phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo ngay trên màn hình giao dịch để khách hàng cân nhắc trước khi xác nhận chuyển tiền, qua đó góp phần giảm thiểu rủi ro mất tiền do lừa đảo.

Hệ thống của KienlongBank hiển thị cảnh báo khi phát sinh giao dịch bất thường, được phân theo hai cấp độ.

- Với tài khoản có rủi ro thấp hoặc đang trong diện theo dõi, hệ thống hiển thị cảnh báo để khách hàng cân nhắc, nhưng khách hàng vẫn có thể tự quyết định thực hiện hay hủy giao dịch.

- Với tài khoản đã được xác minh liên quan đến gian lận hoặc rủi ro cao, KienlongBank sẽ chủ động từ chối xử lý giao dịch, không cho phép chuyển tiền. Cách tiếp cận phân tầng này giúp bảo vệ khách hàng mà không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm giao dịch hợp pháp.

Tính năng được áp dụng đồng bộ trên cả hai kênh giao dịch số của KienlongBank là ứng dụng KienlongBank Plus (K+) và Internet Banking, vận hành liên tục 24/7, không phát sinh thêm thao tác hay chi phí cho khách hàng.

Trường hợp 2: Ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền khi giấy tờ định danh của khách hàng hết hiệu lực hoặc thông tin nhận biết khách hàng không còn đầy đủ, chính xác

Theo Luật Căn cước 2023, công dân đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện cấp đổi khi đủ các mốc tuổi 14, 25, 40 và 60. Do đó, trong năm 2026, những người sinh năm 2001, 1986 và 1966 lần lượt bước sang tuổi 25, 40 và 60 cần thực hiện cấp đổi căn cước.

Ảnh minh họa

Việc cấp đổi thẻ căn cước không chỉ liên quan đến giấy tờ tùy thân mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến các giao dịch ngân hàng. Theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN, khi giấy tờ định danh của khách hàng hết hiệu lực hoặc thông tin nhận biết khách hàng không còn đầy đủ, chính xác, ngân hàng có thể tạm dừng cung cấp dịch vụ theo quy định cho đến khi khách hàng hoàn tất việc cập nhật.

Điều này đồng nghĩa với việc nếu CCCD hết hạn nhưng chưa được cấp đổi hoặc chưa cập nhật với ngân hàng, khách hàng có thể bị gián đoạn một số giao dịch như chuyển tiền, rút tiền, thanh toán và sử dụng các dịch vụ ngân hàng.

Để tránh bị gián đoạn giao dịch, người sinh vào các năm 2001, 1986 và 1966 nên kiểm tra lại thời hạn và tình trạng hiệu lực của CCCD đang sử dụng. Trường hợp thẻ sắp hết hạn hoặc thuộc diện phải cấp đổi, người dân nên chủ động thực hiện thủ tục sớm và cập nhật thông tin với ngân hàng để tránh phát sinh gián đoạn giao dịch.

Theo quy định, ngân hàng phải thông báo cho khách hàng trước tối thiểu 30 ngày khi phát hiện giấy tờ định danh sắp hết hiệu lực. Tuy nhiên, việc chủ động kiểm tra và cập nhật từ sớm sẽ giúp khách hàng hạn chế rủi ro trong quá trình chuyển tiền, thanh toán và sử dụng các dịch vụ ngân hàng.

(Tổng hợp)