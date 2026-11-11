Từ nay đến Rằm tháng 10 âm có 2 con giáp được cát tinh hỗ trợ, tài chính khởi sắc, 2 con giáp thận trọng

Con giáp tuổi Mão: Tam hợp khai vận - Tiền bạc dồi dào

Ánh sáng cát tường từ cục diện Tam Hợp Hợi Mão Mùi giúp con giáp tuổi Mão mở ra một chương mới đầy rực rỡ về phương diện tài lộc từ nay cho đến Rằm tháng 10 âm lịch. Mọi rào cản vốn liếng hay những thủ tục đình trệ từ tháng trước bỗng chốc được tháo gỡ trơn tru như có quý nhân âm thầm dọn sẵn đường đi.

Những người đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tự do hay thương mại điện tử sẽ chứng kiến lượng đơn hàng tăng vọt giúp doanh thu chạm mốc kỷ lục. Đối với những ai làm công ăn lương, sự tinh tế và khả năng xử lý tình huống linh hoạt giúp bạn ghi điểm tuyệt đối với cấp trên và nhận về khoản thưởng xứng đáng. Các nguồn thu nhập phụ từ việc đầu tư ngắn hạn hoặc nghề tay trái cũng bắt đầu sinh lời đều đặn khiến túi tiền của tuổi Mão luôn ở trạng thái căng đầy.

(Ảnh minh họa)

Bản mệnh có duyên gặp gỡ những đối tác tầm cỡ sẵn sàng chia sẻ cơ hội làm ăn và hỗ trợ nguồn lực kịp thời lúc cần thiết. Trực giác tài chính nhạy bén mách bảo con giáp này biết chọn đúng thời điểm vàng để xuống tiền nắm giữ tài sản giá trị hoặc mở rộng quy mô phát triển. Nếu biết cách quản lý ngân sách cá nhân một cách thông minh, dòng tiền sẽ càng được luân chuyển hiệu quả thay vì nằm yên một chỗ.

Sự hòa nhã và chân thành trong giao tiếp ngoại giao không chỉ giúp bạn giữ chân khách hàng trung thành mà còn thu hút thêm nhiều phúc khí tốt lành. Nửa đầu tháng Kỷ Hợi khép lại trong niềm hân hoan viên mãn khi người tuổi Mão vừa rủng rỉnh tiền bạc vừa tận hưởng cuộc sống an nhiên tự tại.

Con giáp tuổi Dần: Nhị hợp dẫn lối - Sự nghiệp hanh thông

Cùng chung niềm vui khởi sắc tài chính trong giai đoạn từ nay đến Rằm tháng Kỷ Hợi chính là người tuổi Dần nhờ sự bảo trợ mạnh mẽ của cục diện Nhị Hợp Dần Hợi hóa Mộc. Luồng sinh khí cát tường của tháng mới giúp con giáp này khai thông toàn bộ những bế tắc về vốn liếng trước đó, mở ra những cơ hội làm giàu vô cùng rộng mở.

(Ảnh minh họa)

Trên thương trường, bản lĩnh quyết đoán đặc trưng của tuổi Dần cùng tầm nhìn chiến lược sắc bén giúp con giáp này tiên phong chiếm lĩnh những thị trường ngách đầy tiềm năng và thu lời lớn. Các cuộc đàm phán thương mại hay ký kết hợp đồng đại lý đều diễn ra trong không khí cởi mở giúp bạn giành được những điều khoản kinh tế có lợi nhất. Người làm nghề tự do hay kinh doanh dịch vụ sẽ liên tục nhận được lời giới thiệu khách hàng mới từ chính mạng lưới quan hệ thân thiết lâu năm.

Những khoản hoa hồng bị trì hoãn hay nợ khó đòi từ tháng cũ nay bỗng dưng được đối tác chủ động thanh toán sòng phẳng mang lại niềm vui bất ngờ. Sự sòng phẳng và hào phóng đúng lúc với cộng sự giúp con giáp này xây dựng được một tập thể vững mạnh luôn sẵn sàng đồng hành chinh phục những đỉnh cao mới. Tóm lại, từ nay đến Rằm tháng 10 âm hứa hẹn là khoảng thời gian bội thu rực rỡ, giúp người tuổi Dần củng cố vững chắc nền tảng tài chính cho dịp cuối năm.

Con giáp tuổi Tỵ: Thận trọng từng bước - Giữ chặt túi tiền

Trái ngược với vận may của hai con giáp trên, người tuổi Tỵ lại là con giáp cần tỉnh táo và cẩn trọng từ nay cho đến Rằm tháng 10 âm lịch do chịu tác động trực tiếp từ cục diện Tỵ Hợi tương xung. Vận trình tài lộc của bạn trong nửa đầu tháng này tiềm ẩn nhiều biến động bất ngờ đòi hỏi sự kiểm soát chặt chẽ trong từng khoản thu chi hằng ngày.

(Ảnh minh họa)

Công việc kinh doanh dễ gặp phải những trục trặc phát sinh ngoài ý muốn khiến tiến độ bị chậm trễ và kéo theo dòng tiền bị chững lại đáng kể. Bản mệnh tuyệt đối không nên nghe theo những lời rủ rê đầu tư kiếm tiền nhanh hay dốc toàn bộ vốn liếng vào những lĩnh vực mạo hiểm chưa rõ thực hư. Trong môi trường công sở cũng như ngoài thương trường, bạn cần đề phòng kẻ tiểu nhân ganh ghét tìm cách gây khó dễ hoặc làm tổn hại đến uy tín cá nhân.

Đặc biệt, các loại giấy tờ, hợp đồng liên quan đến tiền bạc và tài sản cần được rà soát kỹ lưỡng từng câu chữ để tránh rơi vào bẫy pháp lý gây hao tài tốn của. Tuổi Tỵ cũng nên hạn chế tối đa việc đứng ra bảo lãnh vay mượn hoặc cho người khác vay tiền. Thay vì mạo hiểm mở rộng quy mô làm ăn, lựa chọn khôn ngoan nhất cho bạn lúc này là tập trung hoàn thành tốt công việc hiện tại và bảo toàn nguồn tiền mặt. Việc cắt giảm những khoản chi tiêu mua sắm xa xỉ không thực sự cần thiết sẽ giúp ngân sách gia đình bạn luôn giữ được sự an toàn trước mọi sóng gió.

Con giáp tuổi Dậu: Đề phòng sinh xuất - Giữ chặt ngân sách

Bên cạnh tuổi Tỵ thì người tuổi Dậu cũng là con giáp cần hết sức tỉnh táo quản lý tài chính trong tháng 10 âm lịch do chịu ảnh hưởng của ngũ hành Kim sinh Thủy gây hao tổn năng lượng. Vận trình tài lộc của bản mệnh có dấu hiệu chững lại khi bạn phải bỏ ra khá nhiều công sức và vốn liếng nhưng thành quả thu về chưa thực sự tương xứng.

(Ảnh minh họa)

Những khoản chi phí phát sinh đột xuất liên quan đến việc sửa chữa đồ đạc, giao tiếp xã hội hoặc giải quyết rắc rối cá nhân có thể làm ngân sách của tuổi Dậu dễ bị thâm hụt đáng kể. Trong môi trường làm việc cũng như kinh doanh, bạn cần đề phòng những lời mời gọi hùn hạp vốn liếng thiếu minh bạch để tránh rơi vào cảnh mất tiền oan vì sự cả tin. Con giáp này tuyệt đối không nên dốc toàn bộ tiền tiết kiệm vào các kênh đầu tư lướt sóng mạo hiểm hay đứng ra bảo lãnh vay mượn giúp người khác trong giai đoạn này.

Lựa chọn khôn ngoan nhất dành cho con giáp tuổi Dậu lúc này là thắt chặt chi tiêu hằng ngày, cắt giảm những khoản mua sắm xa xỉ và ưu tiên giữ tiền mặt an toàn. Chỉ cần bạn giữ được sự kiên nhẫn, rà soát kỹ lưỡng từng khoản thu chi và tập trung hoàn thành tốt công việc hiện tại thì mọi khó khăn sẽ sớm qua đi êm đẹp.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm