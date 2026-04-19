Quý I/2026 đã khép lại với không ít thăng trầm. Nhiều người cảm thấy mình như đang chạy trên đường đầy sỏi đá: Công việc đình trệ, các mối quan hệ không như ý, tài chính lúc dư lúc thiếu một cách khó đoán. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tử vi, giai đoạn từ giữa tháng 4 đến hết tháng 5 chính là bước ngoặt quan trọng của năm 2026. Sao Thiên Hỷ và sao Thiên Đức đồng chiếu mệnh mang đến nhiều chuyển biến tích cực cho một số con giáp, giúp họ thoát khỏi tình trạng trì trệ và lấy lại đà phát triển mạnh mẽ.

Tuổi Sửu: Công việc khởi sắc sau 3 tháng bế tắc

Quý I/2026 có lẽ là giai đoạn khó khăn nhất trong nhiều năm đối với người tuổi Sửu. Công việc liên tục gặp trở ngại, các dự án tưởng chừng đã chốt lại bị trì hoãn không rõ lý do, đối tác im lặng khó hiểu. Nhiều người tuổi Sửu chia sẻ cảm giác như "đang đẩy xe lên dốc mà không thấy đỉnh".

Tin vui là từ nửa cuối tháng 4 trở đi, mọi thứ bắt đầu chuyển động trở lại. Các cuộc đàm phán tưởng chừng đổ vỡ sẽ được nối lại theo cách bất ngờ. Đối tác cũ quay trở lại với đề nghị hấp dẫn hơn ban đầu. Những ai làm trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng, sản xuất sẽ cảm nhận rõ nhất sự chuyển biến này.

Về tài chính, đến cuối tháng 5, thu nhập của người tuổi Sửu dự kiến tăng ít nhất 20–30% so với đầu năm. Đây cũng là thời điểm phù hợp để nghĩ đến các kênh đầu tư dài hạn như vàng, quỹ mở hoặc tiết kiệm có kỳ hạn. Lời khuyên quan trọng: Đừng để số tiền vừa có trôi đi vào những khoản chi tiêu bốc đồng để "bù đắp" cho quý I đầy ức chế.

Tuổi Thìn: Thăng tiến và được công nhận

Người tuổi Thìn đã dành cả quý I để xây dựng nền móng: Học thêm kỹ năng, nhận thêm việc, xây dựng mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên. Từ tháng 4, đây là lúc thu hoạch. Cấp trên nhìn thấy rõ sự đóng góp của bạn, khả năng thăng chức hoặc được giao trọng trách mới là rất cao.

Đặc biệt, tháng 5 là thời điểm tuổi Thìn có cơ hội "chạm trần" về thu nhập trong năm. Những ai đang làm công việc có hoa hồng, thưởng dự án hoặc chia lợi nhuận sẽ đón nhận khoản thu nhập đột biến. Người kinh doanh tự do gặp được khách "sộp", đơn hàng dồn dập đến mức phải cân nhắc tuyển thêm người hỗ trợ.

Tuy nhiên, đây cũng là lúc tuổi Thìn cần tỉnh táo nhất. Khi tiền vào dồn dập, tâm lý "kiếm được thì tiêu được" dễ xuất hiện. Lời khuyên là hãy dành ít nhất 50% khoản thu nhập bất ngờ để tiết kiệm hoặc đầu tư cho mục tiêu dài hạn. Đừng rơi vào vòng luẩn quẩn "kiếm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu", điều dễ xảy ra khi thu nhập tăng đột biến.

Tuổi Thân: Thoát khỏi giai đoạn bế tắc cả tình cảm lẫn tài chính

Ba tháng đầu năm, người tuổi Thân chịu nhiều áp lực đồng thời từ hai phía: tình cảm và tiền bạc. Không ít người tuổi Thân đã trải qua những đêm mất ngủ vì lo lắng về các khoản vay, mâu thuẫn với bạn đời, hoặc cảm giác lạc lối trong công việc.

May mắn là từ 20/4 trở đi, mây mù sẽ tan dần. Những hiểu lầm trong gia đình được gỡ bỏ thông qua một cuộc trò chuyện thẳng thắn. Mâu thuẫn với bạn đời dần được hòa giải khi cả hai cùng ngồi lại đối diện với vấn đề thay vì né tránh.

Về công việc, tuổi Thân có cơ duyên gặp được quý nhân có thể là đồng nghiệp cũ quay lại, hoặc một người quen lâu năm bất ngờ giới thiệu cơ hội mới. Đừng bỏ qua những cuộc hẹn cà phê tưởng chừng vô thưởng vô phạt trong tháng 5, bởi đó có thể chính là chìa khóa mở ra cánh cửa bạn đã chờ từ lâu. Tài lộc của tuổi Thân trong tháng 5 đặc biệt khởi sắc vào tuần thứ hai và tuần cuối.

Tuổi Hợi: Tài lộc "nở hoa", đặc biệt với người làm kinh doanh

Tuổi Hợi được xem là con giáp hưởng lợi nhiều nhất trong giai đoạn tháng 4–5/2026. Sao Chính Tài chiếu mệnh mang đến nhiều nguồn thu nhập bất ngờ. Người làm kinh doanh đón khách mới đều đặn, mở rộng được thị trường sang cả các tỉnh lân cận. Người làm công ăn lương nhận được thưởng đột xuất hoặc cơ hội kiêm nhiệm với mức đãi ngộ tốt.

Đặc biệt, với những người tuổi Hợi đang ấp ủ ý tưởng khởi nghiệp, đây là thời điểm vàng để bắt tay hành động. Từ việc đăng ký kinh doanh, thuê mặt bằng đến tuyển nhân sự đều diễn ra thuận lợi đến bất ngờ. Nhiều người tuổi Hợi sẽ tìm được đối tác đầu tư hoặc cộng sự đáng tin cậy chỉ qua vài cuộc gặp.

Dù vậy, tuổi Hợi cần lưu ý không nên mở rộng quy mô quá nhanh. Hãy để tài chính ổn định ít nhất 2-3 tháng trước khi tính đến bước phát triển tiếp theo. "Dục tốc bất đạt" vẫn là lời khuyên giá trị, đặc biệt khi mọi thứ đang diễn ra thuận lợi.

Dù được sao tốt chiếu mệnh đến đâu, yếu tố quyết định thành công vẫn nằm ở sự chăm chỉ, khôn ngoan và bản lĩnh của chính bạn. Tử vi chỉ là gợi ý để bạn nắm bắt đúng thời điểm còn việc biến cơ hội thành kết quả thì phụ thuộc vào hành động cụ thể mỗi ngày.

Bài viết mang tính tham khảo, không thay thế cho các quyết định dựa trên thực tế cá nhân.