Từ nay đến cuối năm, 3 con giáp có thể tích đủ khoản tiền đầu tiên mua nhà, 1 con giáp cần giảm áp lực vay nợ

Mua được một căn nhà thường không bắt đầu ở thời điểm ký hợp đồng, mà từ rất lâu trước đó: khi một người tích lũy được khoản tiền đủ lớn để tự tin nghĩ đến chuyện đặt cọc, chuẩn bị vốn đối ứng hoặc ít nhất có trong tay một quỹ tài chính không bị xáo trộn bởi những khoản chi bất ngờ.

Khoảng thời gian từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn vài tháng, vì vậy khó có chuyện một người đang gần như không có tiền tiết kiệm bỗng dưng sở hữu được khoản vốn lớn. Tuy nhiên, với những người đã tích lũy từ đầu năm, đây lại có thể là giai đoạn quyết định: tiền thưởng, thu nhập phụ, khoản đầu tư đáo hạn hay việc kiểm soát tốt chi tiêu có thể giúp quỹ mua nhà vượt qua một cột mốc quan trọng.

Xét theo xu hướng tài chính của 12 con giáp trong những tháng cuối năm, tuổi Tỵ, tuổi Dậu và tuổi Sửu là ba cái tên đáng chú ý nhất.

Tuổi Tỵ: Khả năng tăng tốc mạnh nhất, tiền nhỏ có thể gom thành khoản lớn

Nếu nửa đầu năm của người tuổi Tỵ thiên về tính toán, cân nhắc và xây dựng nền tảng thì những tháng cuối năm lại là thời điểm dễ nhìn thấy thành quả rõ ràng hơn. Đây cũng là con giáp có khả năng tiến gần tới khoản tiền đầu tiên dành cho nhà ở nếu biết tận dụng tốt nguồn thu hiện tại.

Điểm thuận lợi của tuổi Tỵ không nhất thiết nằm ở một khoản tiền bất ngờ rất lớn. Thay vào đó, dòng tiền có xu hướng đến từ nhiều hướng: công việc chính ổn định hơn, dự án cũ được thanh toán, việc làm thêm mang về nguồn thu đều hoặc một khoản đầu tư trước đó bắt đầu cho kết quả. Những khoản tưởng không đáng kể nếu được giữ lại đều đặn trong 4-5 tháng có thể tạo thành khác biệt khá lớn vào cuối năm.

Đặc biệt, người tuổi Tỵ đang có mục tiêu mua nhà nên tránh một sai lầm phổ biến: thấy thu nhập tăng liền nâng mức sống. Đây là giai đoạn càng kiếm được thêm càng nên giữ nguyên ngân sách sinh hoạt cũ. Phần tăng thêm có thể chuyển thẳng sang một tài khoản riêng dành cho nhà ở, hạn chế sử dụng vào du lịch, mua sắm hay đổi xe.

Với những người đã có khoảng 60-70% mục tiêu tiền mặt ban đầu, cuối năm có thể là lúc hoàn thành phần còn thiếu. Còn với người mới bắt đầu, mục tiêu hợp lý hơn là xây dựng được một khoản vốn nền đủ rõ ràng để bước sang năm sau không phải bắt đầu từ con số 0.

Từ khóa tài chính của tuổi Tỵ từ nay đến cuối năm: Tăng thu nhưng không tăng mức sống.

Tuổi Dậu: Càng kỷ luật càng dễ chạm mốc tiền mua nhà

Tuổi Dậu lại có một lợi thế khác: khả năng kiểm soát tiền bạc tốt hơn khi đã xác định được mục tiêu cụ thể. Khi chuyện mua nhà chỉ còn là một ý tưởng mơ hồ, người tuổi Dậu dễ bị phân tán tiền cho nhiều nhu cầu. Nhưng một khi đã đặt ra con số cần đạt, tốc độ tích lũy có thể thay đổi khá nhanh.

Từ nay đến cuối năm là giai đoạn người tuổi Dậu nên đặc biệt chú ý tới những khoản tiền "không xuất hiện hàng tháng" như thưởng hiệu suất, thưởng cuối năm, tiền làm thêm, hoa hồng, khoản cho vay được hoàn trả hoặc tiền từ việc thanh lý tài sản ít sử dụng. Đây chính là phần có thể tạo cú hích cho quỹ mua nhà.

Nếu thu nhập hàng tháng chỉ đủ để vừa sinh hoạt vừa tiết kiệm một khoản vừa phải, tuổi Dậu không nhất thiết phải ép mình cắt giảm cực đoan. Chiến lược phù hợp hơn là giữ mức tiết kiệm đều đặn nhưng dành gần như toàn bộ những khoản thu nhập bất thường cho mục tiêu nhà ở.

Chẳng hạn, một người tiết kiệm đều 7 triệu đồng/tháng trong 5 tháng cuối năm đã có thêm 35 triệu đồng. Nếu cộng thêm tiền thưởng, thu nhập ngoài công việc chính và những khoản tiền đã tích lũy trước đó, cột mốc 100 triệu, 200 triệu hoặc một mức vốn ban đầu cao hơn hoàn toàn có thể trở nên gần hơn.

Điều quan trọng là tuổi Dậu không nên coi khoản tiền này là "tiền dư". Một khi đã chuyển vào quỹ mua nhà, hãy coi nó như khoản tiền không còn được phép sử dụng cho tiêu dùng thông thường.

Từ khóa tài chính của tuổi Dậu: Khóa tiền trước khi tiền kịp biến thành chi tiêu.

Tuổi Sửu: Tích chậm nhưng chắc, cuối năm dễ thấy thành quả rõ nhất

Nếu tuổi Tỵ có lợi thế tăng thu, tuổi Dậu mạnh về kỷ luật thì tuổi Sửu lại thuộc nhóm tích lũy bền bỉ nhất. Người tuổi Sửu thường không tạo ra những cú nhảy tài chính quá ồn ào, nhưng một khi đã quyết định dành tiền cho một mục tiêu dài hạn, họ có khả năng duy trì rất lâu.

Chính đặc điểm này khiến khoảng thời gian cuối năm trở thành lúc tuổi Sửu dễ nhận ra mình đã đi xa hơn tưởng tượng.

Một khoản tiền được gửi đều hàng tháng, cộng thêm lãi tiết kiệm, thưởng cuối năm hoặc thu nhập phát sinh có thể đưa quỹ mua nhà tới một cột mốc mới. Với những người đã tiết kiệm trong 1-2 năm, đây thậm chí có thể là thời điểm đủ tiền cho khoản đặt cọc ban đầu hoặc đạt tỷ lệ vốn tự có mà bản thân đặt ra.

Tuy nhiên, tuổi Sửu nên phân biệt rõ giữa "đã có tiền đầu tiên để mua nhà" và "đã đủ khả năng mua nhà". Có 300-500 triệu đồng trong tay không đồng nghĩa với việc nên lập tức vay thêm một khoản quá lớn để mua căn nhà vượt quá khả năng chi trả.

Thành quả lớn nhất của tuổi Sửu vào cuối năm có thể không phải chiếc chìa khóa nhà mới, mà là việc lần đầu sở hữu một khoản vốn đủ lớn để có quyền lựa chọn: tiếp tục tích lũy, tìm căn nhà phù hợp hơn hoặc chờ thời điểm tài chính an toàn hơn.

Từ khóa tài chính của tuổi Sửu: Không vội mua, nhưng phải làm quỹ mua nhà lớn lên.

Tuổi Ngọ: Đừng để áp lực sở hữu nhà biến thành áp lực trả nợ

Trái với ba con giáp trên, tuổi Ngọ nên thận trọng hơn với những quyết định liên quan tới vay nợ trong những tháng cuối năm.

Điều cần lưu ý không hẳn là người tuổi Ngọ kiếm tiền kém. Vấn đề nằm ở khả năng dòng tiền phải cùng lúc phục vụ quá nhiều mục tiêu: chi phí gia đình, khoản vay cũ, đầu tư, tiêu dùng hoặc những kế hoạch phát sinh cuối năm. Nếu tiếp tục nhận thêm một khoản vay mua nhà quá lớn, ngân sách hàng tháng có thể nhanh chóng bị đẩy tới trạng thái căng thẳng.

Đặc biệt, người tuổi Ngọ đang có khoản vay tiêu dùng, vay mua xe hoặc dư nợ thẻ tín dụng nên ưu tiên xử lý những khoản này trước. Việc vừa trả nhiều khoản nợ nhỏ vừa gánh thêm một khoản vay nhà kéo dài hàng chục năm rất dễ khiến một gia đình có thu nhập tốt nhưng lúc nào cũng thiếu tiền mặt.

Thay vì đặt câu hỏi "Cuối năm nay có mua được nhà không?", tuổi Ngọ nên đổi thành ba câu hỏi thực tế hơn: Sau khi trả tiền nhà mỗi tháng, gia đình còn đủ chi phí sinh hoạt không? Quỹ dự phòng có đủ ít nhất vài tháng hay không? Nếu thu nhập giảm trong một thời gian, khoản vay có trở thành gánh nặng hay không?

Nếu chưa trả lời được ba câu hỏi này một cách chắc chắn, trì hoãn mua nhà thêm vài tháng hoặc một năm chưa chắc là bước lùi. Đôi khi giảm được 100 triệu đồng tiền nợ còn có giá trị hơn cố tích thêm 100 triệu đồng để lao vào một khoản vay mới.

Từ khóa tài chính của tuổi Ngọ: Giảm nợ trước, tăng tài sản sau.

8 con giáp còn lại: Cơ hội vẫn có nhưng không nên chạy theo cuộc đua mua nhà

Với tuổi Tý, Dần, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Tuất và Hợi, những tháng cuối năm phù hợp hơn với việc củng cố nền tài chính thay vì đặt áp lực phải mua nhà ngay trong năm nay.

Tuổi Tý nên tập trung nâng tỷ lệ tiết kiệm khi thu nhập tăng; tuổi Dần cần hạn chế những quyết định tài chính quá nhanh; tuổi Mão nên xây dựng quỹ dự phòng song song với quỹ mua nhà; tuổi Thìn có thể tìm kiếm thêm nguồn thu nhưng tránh đầu tư quá mạo hiểm với tiền dành cho nhà ở.

Tuổi Mùi nên rà soát các khoản chi cố định đang làm giảm khả năng tích lũy; tuổi Thân có cơ hội tăng thu nhưng cần tránh tình trạng kiếm nhiều tiêu nhiều; tuổi Tuất phù hợp với chiến lược tích lũy dài hơi; còn tuổi Hợi nên ưu tiên sự ổn định của dòng tiền trước khi nghĩ tới một khoản vay lớn.

Điểm chung của cả tám con giáp là không nên biến cuối năm thành một "hạn chót" phải mua được nhà. Khi giá trị căn nhà có thể lớn gấp nhiều lần thu nhập hàng năm, quyết định chậm vài tháng nhưng có thêm tiền mặt và giảm được tỷ lệ vay thường an toàn hơn nhiều so với mua sớm trong trạng thái tài chính căng thẳng.

Tiền đầu tiên mua nhà quan trọng hơn việc mua nhà thật nhanh

Với nhiều người, 100 triệu đồng đầu tiên dành cho nhà ở có ý nghĩa đặc biệt. Không phải vì số tiền đó đủ mua một căn nhà, mà bởi từ thời điểm này mục tiêu bắt đầu chuyển từ một mong muốn thành một kế hoạch có thể đo đếm.

Sau 100 triệu đồng có thể là 200 triệu, 300 triệu rồi một khoản vốn đủ cho tiền đặt cọc hoặc vốn tự có. Chính vì vậy, từ nay đến cuối năm, thay vì liên tục nhìn vào giá nhà và lo mình đang bị bỏ lại phía sau, việc quan trọng hơn là nhìn vào tốc độ tăng của chính quỹ tài chính của mình.

Một người có 200 triệu đồng và không có nợ tiêu dùng đôi khi ở vị thế tài chính tốt hơn người có 500 triệu đồng nhưng đang phải trả nhiều khoản vay. Căn nhà là tài sản lớn, nhưng khả năng duy trì cuộc sống sau khi mua nhà mới quyết định cảm giác an toàn thực sự.

Với tuổi Tỵ, Dậu và Sửu, những tháng cuối năm 2026 có thể là thời điểm đáng để tăng tốc tích lũy và chạm tới cột mốc tiền mua nhà đầu tiên. Riêng tuổi Ngọ, việc giảm áp lực vay nợ và làm khỏe bảng cân đối tài chính nên được đặt cao hơn mục tiêu sở hữu nhà thật sớm.

Bởi đôi khi, bước tiến lớn nhất trên hành trình mua nhà không phải là ký được hợp đồng trong năm nay, mà là bước sang năm mới với nhiều tiền hơn, ít nợ hơn và nhiều quyền lựa chọn hơn.

Thông tin về con giáp trong bài mang tính tham khảo, giải trí. Các quyết định mua nhà, vay vốn hoặc đầu tư nên dựa trên thu nhập, dòng tiền, khả năng trả nợ và điều kiện thực tế của mỗi gia đình.