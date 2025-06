Ngày 27-6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) cho biết vừa tiếp nhận và điều trị cho một nữ bệnh nhân bị viêm mô bào nghiêm trọng do thói quen tự nặn mụn ở trán.

Sáu ngày trước nhập viện, chị D.T.L (32 tuổi, ở Mê Linh, Hà Nội) phát hiện một nốt mụn ở trán. Theo thói quen, chị đã dùng tay để nặn mụn rồi bôi thêm thuốc trị mụn. Tuy nhiên, vài ngày sau, vùng trán bắt đầu sưng nề, đỏ tấy, xuất hiện mủ vàng, lan rộng đến cả vùng mắt trái kèm sốt và đau nhức dữ dội.

Sau hai ngày điều trị không hiệu quả tại một phòng khám tư, chị được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng thể trạng suy kiệt, vùng trán sưng đỏ, đau nhức, xuất hiện khối áp xe chứa mủ. Các bác sĩ chẩn đoán chị bị viêm mô bào dưới da vùng mặt.

Tưởng chỉ là một nốt mụn nhỏ, nhưng thói quen nặn mụn bằng tay khiến chị D.T.L phải nhập viện trong tình trạng viêm mô bào nghiêm trọng.

Bác sĩ Hoàng Huy Tú, Khoa Nội tổng hợp chia sẻ: "Từ một nốt mụn bọc tại vùng trán, bị nhiễm trùng, mẩn đỏ, sưng to, do dùng tay nặn, bệnh nhân được xác định bị viêm mô bào dưới da. Viêm mô bào là một dạng nhiễm trùng mô mềm cấp tính, thường do vi khuẩn Streptococcus hoặc Staphylococcus aureus gây ra. Vi khuẩn có thể xâm nhập qua những vết trầy xước nhỏ trên da và lan rất nhanh. Bệnh khởi phát đột ngột, nếu không điều trị sớm có thể dẫn tới biến chứng nguy hiểm như nhiễm khuẩn huyết, thậm chí tử vong". Rất may, bệnh nhân đã được nhập viện đúng lúc và điều trị tích cực, sức khỏe đang dần hồi phục.

BSCKI Nguyễn Thị Hòa – chuyên ngành Da liễu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương – cho biết, mụn trứng cá là bệnh lý da liễu phổ biến có thể gặp ở mọi lứa tuổi, xuất hiện nhiều nhất ở lứa tuổi dậy thì. Bệnh có nhiều nguyên nhân và yếu tố liên quan tới cơ chế bệnh sinh của bệnh như: Môi trường, gia đình, nội tiết, ăn uống căng thẳng, sử dụng thuốc...

Có 4 cơ chế chính gây bệnh trứng cá đã được xác định, đó là tăng bài tiết chất bã, dày sừng cổ nang lông, vai trò của vi khuẩn Cutibacterium acnes và các chất trung gian gây viêm. Việc tự ý nặn mụn, nhất là bằng tay chưa được vệ sinh sạch, dễ làm tổn thương da, khiến vi khuẩn có cơ hội xâm nhập sâu, gây viêm mô bào, thậm chí nhiễm khuẩn huyết nếu không được xử trí kịp thời.

Khi có mụn viêm, mụn mủ, người dân nên đến cơ sở y tế uy tín để được tư vấn đúng cách, tránh tự xử lý gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Bác sĩ Hòa, việc chăm sóc da đúng cách là yếu tố then chốt để kiểm soát mụn, phòng tránh biến chứng và sẹo. Người dân cần tránh tự nặn mụn tại nhà bằng tay, nên đến những cơ sở y tế uy tín để được tư vần và xử lý lấy mụn nếu cần thiết. Ngoài ra, cần giữ vệ sinh da, hạn chế chạm tay lên mặt, tuyệt đối không sử dụng sản phẩm trị mụn không rõ nguồn gốc. Nếu cần trang điểm, nên chọn sản phẩm ít gây bít tắc lỗ chân lông và tẩy trang, vệ sinh da sạch ngay sau đó.

Bác sĩ Hòa nhấn mạnh: "Thói quen nặn mụn là nguyên nhân hàng đầu khiến tổn thương lan rộng, thúc đẩy viêm nhiễm. Khi có mụn viêm, mụn mủ, người dân nên đến cơ sở y tế uy tín để được tư vấn đúng cách, tránh tự xử lý gây hậu quả nghiêm trọng".

Đáng chú ý, trước đó Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cũng từng tiếp nhận trường hợp một thiếu nữ 15 tuổi. Dù đã được điều trị tích cực, nhưng bệnh nhân có tiên lượng rất xấu. Sau khi về nhà, bệnh nhân đã tử vong do sốc nhiễm khuẩn nặng. Tác nhân gây bệnh là vi khuẩn tụ cầu vàng, xâm nhập qua các nốt mụn viêm trên mặt. Vi khuẩn phát triển nhanh chóng, gây tổn thương não và phổi, khiến bệnh nhân không đáp ứng điều trị dù đã được thở máy và lọc máu liên tục. Trường hợp này là lời cảnh tỉnh cho cộng đồng, đặc biệt với các bạn trẻ đang trong độ tuổi dậy thì – lứa tuổi dễ bị mụn trứng cá và cũng dễ chủ quan trong việc chăm sóc da.