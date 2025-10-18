Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước dùng chung 1 bộ sách giáo khoa

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng tại hội nghị.

Ngày 17/10, tại Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả triển khai chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông (GDPT) giai đoạn 2020–2025, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn cho biết việc chuẩn bị một bộ SGK thống nhất dùng chung cho cả nước sẽ được triển khai ngay từ năm học 2026–2027.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, việc biên soạn, thẩm định và ban hành bộ SGK thống nhất sẽ được tiến hành theo quy trình chặt chẽ, khoa học, kế thừa những kết quả đã đạt được trong giai đoạn trước, đồng thời khắc phục những bất cập còn tồn tại. "Chúng ta vừa phải duy trì, hoàn thiện việc đã làm, vừa chuẩn bị cho giai đoạn mới", Bộ trưởng nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu các địa phương rà soát, hoàn thiện điều kiện thực hiện chương trình, đặc biệt là cơ sở vật chất, tài chính và đội ngũ giáo viên.

Người đứng đầu ngành giáo dục cũng cho rằng đội ngũ nhà giáo là yếu tố then chốt, không chỉ ở số lượng mà còn ở năng lực, trình độ và khả năng thích ứng với yêu cầu dạy học mới, nhất là việc dạy học tích hợp, phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Cùng với đó, Bộ GD&ĐT sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy, song cần thực hiện một cách thận trọng, phù hợp và có kiểm soát.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông Thái Văn Tài cho biết, trong giai đoạn 2020–2025, Bộ GD&ĐT đã hoàn thiện hệ thống văn bản đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, SGK GDPT 2018. Quy trình biên soạn, thẩm định, phê duyệt và lựa chọn SGK được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm chất lượng. Lần đầu tiên, việc xã hội hóa biên soạn SGK được thực hiện thành công với sự tham gia của 7 nhà xuất bản, 12 công ty cổ phần và gần 4.000 tác giả trên toàn quốc.

Bộ cũng đã chỉ đạo các địa phương tích cực biên soạn tài liệu giáo dục địa phương, góp phần đưa các nội dung đặc thù vùng miền vào chương trình học. Việc lựa chọn SGK được tiến hành dân chủ, công khai, đúng quy định, có sự tham gia của giáo viên, phụ huynh và nhận được sự đồng thuận cao của xã hội.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông Thái Văn Tài báo cáo tại hội nghị.

Trong công tác chuẩn bị đội ngũ, Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát, báo cáo Trung ương bổ sung hơn 27.800 biên chế giáo viên trong tổng số gần 66.000 biên chế được giao cho giai đoạn 2022–2026, góp phần giảm tình trạng thiếu giáo viên ở nhiều địa phương. Cùng với đó, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được đầu tư đồng bộ, số phòng học kiên cố tăng, sĩ số học sinh/lớp giảm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai chương trình GDPT 2018.

Đến năm học 2024–2025, cả nước có 26.408 cơ sở giáo dục phổ thông, chương trình mới được triển khai đúng lộ trình, đảm bảo tính mở, linh hoạt, giúp các nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp thực tiễn.

Việc kiểm tra, đánh giá cũng được đổi mới theo hướng đa dạng, thực chất, giảm áp lực điểm số, tập trung vào năng lực và sự tiến bộ của học sinh. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024–2025 sẽ là kỳ thi đầu tiên theo chương trình GDPT mới, nhằm đánh giá đúng mục tiêu đào tạo và làm căn cứ xem xét chất lượng dạy học, quản lý giáo dục.

Các chuyên gia, đại biểu tham dự hội nghị.

Thực hiện yêu cầu của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 71 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT sẽ xây dựng một bộ SGK thống nhất toàn quốc, tiến tới cung cấp miễn phí SGK cho học sinh trước năm 2030.

Như vậy, Bộ GD&ĐT có chưa đầy một năm để hoàn thiện, thẩm định và ban hành bộ sách thống nhất đầu tiên, sử dụng từ năm học 2026–2027, thay thế cơ chế "một chương trình, nhiều bộ SGK" hiện hành. Đây được xem là bước chuyển lớn trong chính sách giáo dục phổ thông, hướng tới bảo đảm công bằng trong tiếp cận tri thức, đồng thời nâng cao chất lượng, tính thống nhất và bản sắc của nền giáo dục Việt Nam.