Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm học mới 2026-2027, tiếng Lào chính thức được đưa vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục phổ thông của Việt Nam, triển khai thí điểm tại các xã vùng biên giới.

Đối với việc dạy ngôn ngữ nước láng giềng, Bộ GDĐT đã ký kết hiệp định với Bộ Giáo dục và Thể thao Lào để chính thức đưa ngoại ngữ này vào giảng dạy. Hiện Bộ GDĐT đã biên soạn và chuẩn bị thẩm định chương trình, học liệu trong tháng 6 và tháng 7/2026 để kịp thời triển khai thí điểm tại các xã vùng biên giới.

Đầu tháng 6 vừa qua, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Hoàng Minh Sơn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Thongsalith Mangnomek đã trao Bản ghi nhớ về hợp tác triển khai dạy tiếng Lào tại Việt Nam, tăng cường dạy tiếng Việt tại Lào và tiếp nhận học sinh Lào sang học tại các trường phổ thông nội trú tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Hoàng Minh Sơn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Thongsalith Mangnomek trao Bản ghi nhớ về hợp tác triển khai dạy tiếng Lào tại Việt Nam

Việc trao Bản ghi nhớ là dấu mốc quan trọng trong hợp tác giáo dục và đào tạo Việt Nam - Lào, góp phần cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước. Đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt Nam - Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2030”.

Theo nội dung Bản ghi nhớ, hai bên sẽ tăng cường phối hợp triển khai dạy tiếng Lào tại Việt Nam, mở rộng và nâng cao chất lượng dạy tiếng Việt tại Lào, thúc đẩy đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, xây dựng, biên soạn chương trình, giáo trình và học liệu phục vụ giảng dạy ngôn ngữ của hai nước.

Hai bên cũng thống nhất thúc đẩy hợp tác tiếp nhận học sinh Lào sang học tại các trường phổ thông nội trú và trường phổ thông dân tộc nội trú tại các tỉnh biên giới của Việt Nam, qua đó góp phần đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường giao lưu nhân dân và vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Thời gian qua, hợp tác giáo dục và đào tạo tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương Việt Nam - Lào. Việt Nam hiện là một trong những nước tiếp nhận lưu học sinh Lào lớn nhất, với khoảng 14.000 lưu học sinh Lào đang học tập, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục và đào tạo của Việt Nam. Năm học 2025-2026, Việt Nam tiếp nhận 1.300 lưu học sinh sang học tập và hai bên đang hợp tác triển khai thành lập Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt tại Lào.

Cùng với việc trao Bản ghi nhớ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Hoàng Minh Sơn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Thongsalith Mangnomek khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của mỗi nước và góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.