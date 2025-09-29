Từ năm 2026 cấp bằng tốt nghiệp THPT số cho học sinh cả nước

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, năm 2025, sau khi xét tốt nghiệp và trao bằng giấy như truyền thống, Bộ GD&ĐT thí điểm cấp bằng tốt nghiệp THPT số cho học sinh tốt nghiệp năm 2025.

Việc này sẽ được triển khai đồng bộ từ năm 2026 và hồi tố cho các năm từ 2024 trở về trước, hướng đến đồng bộ hóa học bạ số, văn bằng số và hồ sơ học tập suốt đời (VNeID) cho người học ở cả bậc phổ thông và đại học.

Các điều chỉnh đáng chú ý gồm: Hồ sơ đăng ký dự thi được lưu trữ tại trường phổ thông; Giấy báo dự thi và thẻ dự thi được gộp thành một loại duy nhất là “giấy báo dự thi”, do trường phổ thông nơi thí sinh nộp hồ sơ cấp; Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Giấy chứng nhận kết quả thi được tích hợp thành một loại giấy tờ duy nhất là “Giấy chứng nhận kết quả thi”, cũng do trường phổ thông nơi thí sinh nộp hồ sơ cấp.

Dự kiến Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tổ chức vào ngày 11, 12/6/2026 - sớm hơn so với các năm trước.

Kỳ thi năm 2026 giữ ổn định như năm 2025 và dự kiến có một vài điều chỉnh để bảo đảm phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời tiếp tục áp dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức thi. Các điều chỉnh dự kiến không ảnh hưởng tới thí sinh.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cho biết, đang chuẩn bị lộ trình tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính.

Dự kiến trong tháng 4-5/2026 sẽ thử nghiệm câu hỏi thi trên máy tính với quy mô khoảng 100 nghìn thí sinh, việc thử nghiệm này là một phần của quá trình xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và phục vụ công tác chuẩn bị cho việc thi trên máy tính với phạm vi rộng; tháng 7/2026, Bộ GD&ĐT trình Chính phủ xem xét ban hành Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính.

Dự kiến tháng 10-12/2026, Bộ GD&ĐT sẽ ban hành quy trình, quy định, thi trên máy tính, các địa phương bố trí một số điểm tổ chức thí điểm thi trên máy tính năm 2027 và chuẩn bị đầu tư cơ sở vật chất.

Tháng 2-5/2027, tổ chức thử nghiệm câu hỏi thi tại các điểm dự kiến tổ chức thi trên máy tính và tổ chức thử nghiệm câu hỏi thi trên diện rộng theo quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi.

Tháng 6/2027, tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính tại các điểm có đủ điều kiện và tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên giấy tại các điểm thi khác.