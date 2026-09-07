Từ "muốn có" đến "đáng mua": Công thức chốt đơn mới của Gen Z

Với Gen Z, mua sắm không chỉ để đáp ứng nhu cầu mà còn là cách điều chỉnh cảm xúc. Theo khảo sát của Credit Karma, 58% Gen Z cho biết họ mua sắm để tự thưởng sau một ngày vui, còn 59% làm điều tương tự sau một ngày tồi tệ. Vì vậy, một chiếc áo bắt mắt xuất hiện trong một video viral, chiếc ốp điện thoại lạ mắt hay món mỹ phẩm được nhiều người review trên mạng xã hội có thể nhanh chóng thu hút sự chú ý của Gen Z. Khi đó, phản ứng của giới trẻ là chụp màn hình, lưu bài, gửi vào nhóm chat hoặc nhanh tay thêm ngay vào giỏ hàng.

Một khoảnh khắc vui, buồn hay đơn giản là cảm giác "đúng gu" cũng có thể khiến Gen Z nảy sinh mong muốn sở hữu một món đồ.

Thế nhưng, trong bối cảnh tài chính được đặt lên bàn cân như hiện nay, từ khoảnh khắc "phải lòng" đến lúc bấm thanh toán lại là một câu chuyện khác. Một món đồ có thể nằm trong giỏ hàng vài ngày để họ dành thời gian xem review, so sánh hoặc chờ một thời điểm hợp lý hơn. Nói cách khác, cảm xúc có thể đưa sản phẩm vào wishlist, nhưng chưa chắc đủ để đưa nó đến bước thanh toán. Chính khoảng cách giữa "muốn có" và "đáng mua" này đang ngày càng định hình "công thức" chốt đơn của Gen Z ngày nay.

Chất lượng và độ tin cậy trở thành điều kiện để Gen Z "xuống tiền"

Khi quyết định sở hữu một món đồ, chất lượng là một trong những yếu tố Gen Z cân nhắc đầu tiên. Với mỹ phẩm, người trẻ thường xem kỹ thành phần, công dụng và phản hồi của những người dùng khác sau khi sử dụng. Với thiết bị công nghệ, tính năng, hiệu năng hay độ bền lại là những yếu tố cần cân nhắc. Còn với thời trang, chất liệu, form dáng và hình ảnh sản phẩm thực tế thường có ảnh hưởng lớn đến quyết định cuối cùng. Vì vậy, thay vì chỉ bị thuyết phục bởi một video đẹp mắt, Gen Z có xu hướng tìm thêm review, đối chiếu nhiều nguồn và xem trải nghiệm của người mua trước đó để biết món đồ có thực sự "đáng tiền".

Trên các sàn thương mại điện tử hiện nay, đặc biệt là Lazada, việc kiểm chứng này được hỗ trợ ngay từ bước tham khảo đánh giá. Cơ chế đánh giá từ người mua thực bảo chứng cho những nhận xét khách quan. Ngoài ra, tính năng AI Review còn được Lazada tích hợp để hỗ trợ tổng hợp nhanh các ý kiến nổi bật. Với những sản phẩm có hàng trăm bình luận, việc nhanh chóng nắm bắt đặc điểm nào thường được khen, vấn đề nào hay được nhắc tới cũng giúp người mua dễ cân nhắc hơn trước khi chốt đơn.

AI Review giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt các ý kiến nổi bật từ hàng trăm đánh giá sản phẩm.

Không dừng ở việc sản phẩm có tốt hay không, Gen Z còn quan tâm món đồ mình chuẩn bị mua đến từ đâu. Một sản phẩm có thể hợp gu, đúng nhu cầu, nhưng nếu xuất xứ, thương hiệu hay thông tin về người bán chưa đủ rõ ràng, người mua vẫn dễ chần chừ trước khi xuống tiền.

Trong bối cảnh đó, đặc biệt đối với những kênh mua sắm online, việc có thông tin sản phẩm minh bạch giúp quá trình lựa chọn trở nên "dễ thở" hơn. Trên Lazada, kênh mua sắm chính hãng LazMall chính là cơ sở để đánh giá độ tin cậy trước khi mua. LazMall còn hội tụ các thương hiệu chính hãng quốc tế đến từ TMALL & Gmarket, mở ra nhiều lựa chọn mua sắm chất lượng cho người dùng. Nhờ vậy, thay vì phải tự kiểm chứng loạt thông tin từ đầu, việc lựa chọn đúng kênh sản phẩm chính hãng cũng là cách để Gen Z "nhẹ đầu" khi mua sắm online.

Chờ khuyến mãi cũng là một cách mua sắm thông thái

Ngay cả khi một món đồ đã đáp ứng về chất lượng và độ tin cậy, Gen Z vẫn chưa vội bấm thanh toán. Với nhiều người trẻ, quyết định cuối cùng còn phụ thuộc vào việc mức giá ở thời điểm đó đã đủ hợp lý để xuống tiền hay chưa. Vì vậy, họ hoàn toàn có thể tiếp tục theo dõi giá và chờ một dịp phù hợp hơn.

Trong bối cảnh các mùa sale ngày càng trở thành một phần quen thuộc của mua sắm online, chờ đúng dịp khuyến mãi cũng là cách để người trẻ tối ưu chi tiêu. Những dịp sale ngày đôi như 11.11 6.6 hay các dịp sinh nhật sàn trở thành những "lịch hẹn" mua sắm. Điểm hấp dẫn của các mùa sale này nằm ở việc ưu đãi thường được đẩy lên mạnh hơn ngày thường, từ giảm sàn đến Freeship, giúp tổng chi phí đơn hàng trở nên bớt "đau ví" hơn.

Tiếp nối các mùa mua sắm trước đó, 9.9 Siêu Sale Thương Hiệu sắp tới tại Lazada được xem là một trong những sự kiện mua sắm lớn trong năm. Trong đợt này, Lazada tung nhiều ưu đãi như voucher toàn sàn trị giá đến 9 triệu đồng, voucher thương hiệu giảm thêm đến 20%, hàng chính hãng đến từ TMALL giảm đến 40% cùng các khung Flash Hour với sản phẩm 9K - 99K giới hạn. Với những món đồ đã được cân nhắc khá kỹ, sale 9.9 sẽ là thời điểm "vàng" để Gen Z quyết định xuống tiền.

Từ những lý do khiến Gen Z quyết định chốt đơn, có thể thấy kỳ vọng của người trẻ với kênh mua sắm nói chung và nền tảng thương mại điện tử nói riêng cũng đang thay đổi. Giá tốt vẫn quan trọng, nhưng chưa đủ; các kênh mua sắm còn phải giúp người mua tìm thông tin nhanh hơn, kiểm chứng sản phẩm dễ hơn và giảm bớt sự do dự trong suốt hành trình mua sắm.

Là một trong những sàn thương mại điện tử hàng đầu tại Việt Nam, Lazada ngày càng đóng vai trò hỗ trợ người dùng từ lúc tìm thấy một món đồ mình thích, lấy thêm thông tin từ AI, đánh giá, cung cấp nguồn hàng chính hãng, cho đến chớp lấy thời điểm phù hợp để xuống tiền. Những điểm này cho thấy nền tảng ngày càng thấu hiểu cách người dùng ra quyết định, từ đó liên tục nâng cấp trải nghiệm để họ có thêm cơ sở cân nhắc và cảm thấy xứng đáng hơn trước khi xuống tiền.

Lazada chính thức khởi động đại tiệc deal "9.9 Siêu Sale Thương Hiệu", mang đến cơ hội mua sắm sản phẩm chính hãng chất lượng với mức giá ưu đãi cùng loạt quyền lợi hấp dẫn: Voucher toàn sàn trị giá đến 9 triệu đồng. Voucher thương hiệu giảm thêm đến 20%. Hàng chính hãng trên Tmall giảm đến 40%, cùng khung giờ vàng "Flash Hour" tung ra siêu phẩm 9K - 99K giới hạn giảm giá sập sàn tại các mốc giờ cố định, Chuỗi livestream kéo dài 12 giờ phủ sóng trọn vẹn các ngành hàng Nhanh tay mở ứng dụng Lazada, thu thập voucher và thêm sẵn sản phẩm yêu thích vào giỏ hàng để không bỏ lỡ các ưu đãi trong dịp 9.9 Siêu Sale Thương Hiệu. LINK





