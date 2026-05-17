Từ mồng 1 tháng 4 âm có 4 con giáp đón cát tinh hội tụ, chuyển mình mạnh mẽ, giàu có sung túc

Tháng Quý Tỵ (tháng 4 âm lịch) năm Bính Ngọ bắt đầu từ ngày 17/5/2026 dương lịch, kết thúc vào ngày 14/6/2026. Tháng Quý Tỵ nằm trong năm Bính Ngọ tạo nên một tổ hợp hỏa khí vô cùng mạnh mẽ do địa chi Tỵ và Ngọ cùng thuộc phương Nam, đại diện cho sự bùng nổ và lan tỏa năng lượng. Sự kết hợp này mang lại sức sống mãnh liệt, thúc đẩy các kế hoạch và dự án phát triển nhanh chóng nhưng cũng dễ dẫn đến trạng thái quá nhiệt, gây ra sự nóng nảy hoặc vội vàng trong quyết định.

Dù thiên can Quý (Thủy) có tác dụng điều tiết phần nào sự khô nóng của hỏa cục, nhưng sự xung đột ngầm giữa Thủy và Hỏa vẫn cảnh báo về những biến động bất ngờ trong các mối quan hệ xã giao. Đây là thời điểm đòi hỏi sự tỉnh táo cao độ để tận dụng đà tiến thân mạnh mẽ mà vẫn giữ được sự cân bằng, tránh để cảm xúc nhất thời làm ảnh hưởng đến những thành quả lâu dài.

Tử vi học có nói, sự chuyển dịch của các tinh tú từ mồng 1 âm lịch của tháng 4 âm sẽ mang lại cơ hội đổi vận, mang đến cuộc sống sung túc cho 4 con giáp. Hãy xem trong đó có bạn không nhé.

1. Con giáp tuổi Thân: Sinh lời mạnh mẽ

- Chi tiết tài lộc : Sự xuất hiện của cục diện Lục Hợp giúp tuổi Thân trở thành con giáp có bước nhảy vọt lớn về tài chính ngay từ đầu tháng 4 âm lịch này. Mọi ách tắc trong công việc được khơi thông, các khoản đầu tư tưởng chừng đóng băng bỗng nhiên sinh lời mạnh mẽ. Người làm kinh doanh có duyên gặp đối tác lớn, ký kết được những hợp đồng béo bở mang lại nguồn thu dài hạn.

- Cách tối ưu tài lộc : Tuổi Thân có thể đặt một vật phẩm bằng kim loại (như tháp Văn Xương hoặc đồng xu cổ) ở hướng Chính Tây trên bàn làm việc để kích hoạt hành Kim sinh tài. Ngoài ra, con giáp này cũng hãy ưu tiên diện trang phục màu vàng kim hoặc trắng khi đi đàm phán để tăng uy tín và thành công nhé.

2. Con giáp tuổi Dậu: Dòng tiền dồi dào

- Chi tiết tài lộc : Nằm trong vòng vây của Tam Hợp cát cục, tuổi Dậu sẽ là con giáp đón nhận dòng tiền đổ về túi vô cùng dồi dào ngay đầu tháng mới. Bạn có khả năng quản lý tài chính xuất sắc, biết cách "tiền đẻ ra tiền" từ những cơ hội nhỏ nhất. Người làm công ăn lương dễ được đề bạt lên vị trí mới hoặc nhận mức thưởng xứng đáng với năng lực.

- Cách tối ưu tài lộc : Tuổi Dậu nên sử dụng một chiếc ví tiền mới có màu vàng đất hoặc nâu để giữ tiền chặt chẽ. Con giáp này cũng có thể cân nhắc việc đặt một quả cầu thạch anh vàng tại góc Đông Nam của phòng khách để thu hút tài khí và xua đuổi các năng lượng tiêu cực.

3. Con giáp tuổi Sửu: Chuyển mình rực rỡ

- Chi tiết tài lộc : Vận trình của tuổi Sửu chuyển mình rực rỡ từ thế bị động sang chủ động nhờ cục diện Tam Hợp phù trợ. Con giáp này sẽ giải quyết triệt để các khoản nợ tồn đọng và tìm ra hướng đi mới trong sự nghiệp giúp gia tăng thu nhập đáng kể. Nguồn thu nhập chính ổn định và có xu hướng tăng trưởng đều đặn suốt cả tháng.

- Cách tối ưu tài lộc : Tuổi Sửu có thể đặt một bình gốm sứ màu nâu vàng ở hướng Đông Bắc nơi làm việc để củng cố nền tảng tài lộc. Con giáp này cũng nên thường xuyên dọn dẹp bàn làm việc sạch sẽ vào buổi sáng để đón nguồn năng lượng tươi mới.

4. Con giáp tuổi Ngọ: Đồng hành phương Nam

- Chi tiết tài lộc : Với tư cách là con giáp của năm bản mệnh, khi gặp tháng Tỵ (cùng thuộc hành Hỏa phương Nam), tuổi Ngọ sẽ là con giáp "như cá gặp nước", tài lộc bứt phá mạnh mẽ. Trực giác nhạy bén giúp bạn đi trước đón đầu các xu hướng thị trường, mang về doanh thu vượt trội. Các dự án tay trái hoặc nghề phụ cũng mang lại nguồn thu nhập ngoài luồng rất khấm khá.

- Cách tối ưu tài lộc : Tuổi Ngọ có thể mặc trang phục có sắc đỏ, hồng hoặc tím để cộng hưởng với hỏa khí thịnh vượng của tháng. Con giáp này cũng nên đặt một biểu tượng ngựa phi nước đại hướng về phía Chính Nam tại phòng làm việc để thúc đẩy dòng tiền luân chuyển nhanh chóng.

* Lưu ý chung:

Trong tháng Quý Tỵ, bốn con giáp tuổi Thân, tuổi Dậu, tuổi Sửu và tuổi Ngọ cần chủ động nắm bắt các cơ hội hợp tác lớn để tận dụng tối đa cát khí từ cục diện Tam Hợp và Lục Hợp. Do hỏa khí của tháng cực vượng, các bạn nên giữ sự điềm tĩnh trong giao tiếp nhằm tránh những tranh chấp hoặc hiểu lầm không đáng có với đối tác và đồng nghiệp.

Đây cũng là thời điểm lý tưởng để củng cố các nguồn thu sẵn có, đồng thời cần rà soát kỹ lưỡng mọi điều khoản giấy tờ trước khi quyết định mở rộng quy mô đầu tư. Cuối cùng, việc duy trì một kế hoạch chi tiêu hợp lý sẽ giúp các bạn bảo toàn trọn vẹn thành quả tài lộc và xây dựng nền tảng tài chính vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.