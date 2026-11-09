Từ mồng 1 tháng 10 âm có 2 con giáp ăn nên làm ra, sự nghiệp phát đạt, 1 con giáp lại cần thận trọng

Con giáp tuổi Mùi: Tam hợp nâng bước - Sự nghiệp hanh thông

Bước sang mồng 1 tháng 10 âm lịch tức tháng Kỷ Hợi, người tuổi Mùi chính là con giáp đầu tiên đón nhận luồng gió mới mát lành giúp sự nghiệp và tiền bạc cùng lúc thăng hoa rực rỡ. Nhờ nằm trong bộ ba Tam Hợp Hợi Mão Mùi nên mọi dự định làm ăn của bạn từ đầu tháng đều diễn ra suôn sẻ như có quý nhân âm thầm dọn sẵn đường đi.

(Ảnh minh họa)

Những người đang buôn bán kinh doanh sẽ thấy lượng khách hàng tăng lên rõ rệt, đơn hàng chốt liên tục giúp doanh thu nhảy vọt ngay từ những ngày đầu tiên. Đối với những ai làm công ăn lương, sự chăm chỉ và tinh thần trách nhiệm của bạn được cấp trên ghi nhận xứng đáng bằng những khoản thưởng nóng hoặc cơ hội thăng tiến mới. Nguồn thu nhập phụ từ các công việc tay trái hay những khoản đầu tư nhỏ trước đây cũng bắt đầu sinh lời đều đặn giúp túi tiền của con giáp này luôn rủng rỉnh.

Tuổi Mùi dễ dàng gặp được những người bạn tốt, những đối tác làm ăn chân thành sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và cơ hội kiếm tiền quý giá. Khi đứng trước các quyết định mua bán hay mở rộng quy mô, trực giác nhạy bén giúp bạn chọn đúng thời điểm vàng để thu về lợi nhuận cao nhất. Áp lực tài chính của tháng cũ hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho sự thoải mái khi bạn có thể tự tin mua sắm những món đồ giá trị cho bản thân và gia đình.

Tuy nhiên, dù tiền bạc dồi dào nhưng con giáp tuổi Mùi vẫn nên giữ thói quen ghi chép chi tiêu rõ ràng để không bị vung tay quá trán vào những cuộc vui xã giao. Việc trích một phần lợi nhuận để làm việc thiện hoặc giúp đỡ người khó khăn xung quanh sẽ càng giúp phúc khí và tài lộc của bạn thêm phần bền vững. Sự hòa nhã, khiêm tốn trong cách đối nhân xử thế chính là chìa khóa vàng giúp bản mệnh giữ vững phong độ đỉnh cao suốt cả tháng mới này. Hãy tự tin bước tiếp trên con đường mình đã chọn vì vận may đang đứng hoàn toàn về phía bạn.

Con giáp tuổi Dần: Quý nhân dẫn lối - Tiền bạc rủng rỉnh

Cùng chung niềm vui ăn nên làm ra trong tháng Kỷ Hợi này chính là người tuổi Dần khi được cục diện Nhị Hợp Dần Hợi nâng đỡ hết mình trên con đường công danh tài lộc. Ngay từ ngày mồng một đầu tháng, tinh thần làm việc của con giáp này đã tràn đầy năng lượng giúp mọi rắc rối tồn đọng từ tháng trước được giải quyết gọn gàng và êm đẹp.

(Ảnh minh họa)

Công việc kinh doanh của bạn bước vào giai đoạn thuận lợi nhất khi tìm ra được những hướng đi mới mẻ, đánh trúng tâm lý khách hàng và mang lại nguồn lợi nhuận lớn. Những cuộc đàm phán, ký kết hợp đồng diễn ra trong không khí cởi mở giúp tuổi Dần dễ dàng giành được những điều khoản có lợi nhất về mặt kinh tế. Người làm nghề tự do hay làm công ăn lương đều có cơ hội nhận thêm nhiều dự án ngoài luồng hấp dẫn, giúp tổng thu nhập tăng lên đáng kể. Bạn biết cách tận dụng tốt các mối quan hệ xã hội sẵn có để biến chúng thành những cơ hội hợp tác làm ăn lâu dài và mang lại dòng tiền ổn định.

Ngoài ra, nhờ sự tính toán cẩn thận và tầm nhìn xa trông rộng, con giáp này cũng sẽ tránh được những cạm bẫy thị trường mà nhiều người khác dễ dàng mắc phải. Túi tiền ngày càng đầy đặn giúp bạn tự tin thực hiện các kế hoạch tích lũy tài sản hoặc đầu tư nâng cấp bản thân để chuẩn bị cho tương lai.

Dù vậy, tuổi Dần cũng nên chú ý cân bằng giữa thời gian kiếm tiền và nghỉ ngơi để giữ gìn sức khỏe, tránh làm việc quá sức mà ảnh hưởng đến tinh thần. Sự hào phóng và sòng phẳng với cộng sự sẽ giúp bạn xây dựng được một tập thể vững mạnh, luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn chinh phục những đỉnh cao mới. Đây thực sự là một tháng rực rỡ để con giáp này khẳng định bản lĩnh và gặt hái những thành quả vật chất xứng đáng với công sức bỏ ra. Hãy cứ mạnh dạn tiến về phía trước vì cơ hội đổi đời đang nằm ngay trong tầm tay của bạn.

Con giáp tuổi Tỵ: Giữ chặt túi tiền - Đề phòng tiểu nhân

Trái ngược với niềm vui của 2 con giáp trên, người tuổi Tỵ cần hết sức bình tĩnh và thận trọng từ ngay mồng một tháng 10 âm lịch do chịu tác động trực tiếp từ cục diện Tỵ Hợi tương xung. Vận trình tài lộc của bạn trong tháng mới có dấu hiệu chững lại và tiềm ẩn nhiều biến động bất ngờ đòi hỏi sự tỉnh táo cao độ trong từng bước đi.

(Ảnh minh họa)

Công việc làm ăn dễ gặp phải những trục trặc ngoài ý muốn khiến tiến độ bị chậm trễ và kéo theo nguồn thu nhập bị ảnh hưởng đáng kể. Bản mệnh tuyệt đối không nên nghe theo những lời rủ rê đầu tư kiếm tiền nhanh hay dốc toàn bộ vốn liếng vào những lĩnh vực mà mình chưa thực sự am hiểu. Trong môi trường công sở cũng như ngoài thương trường, bạn cần đề phòng kẻ tiểu nhân ganh ghét tìm cách gây khó dễ hoặc làm tổn hại đến uy tín cá nhân. Những giấy tờ, hợp đồng liên quan đến tiền bạc cần được đọc kỹ từng câu chữ để tránh rơi vào bẫy pháp lý gây hao tài tốn của về sau.

Tuổi Tỵ cũng nên hạn chế việc cho người khác vay mượn tiền bạc trong tháng này vì khả năng thu hồi lại vốn là rất thấp và dễ làm sứt mẻ tình cảm. Thay vì mạo hiểm mở rộng kinh doanh, lựa chọn an toàn nhất cho bản mệnh lúc này là tập trung làm tốt công việc hiện tại và giữ chặt nguồn tiền mặt đang có. Việc cắt giảm những khoản chi tiêu mua sắm không thực sự cần thiết sẽ giúp ngân sách gia đình bạn luôn giữ được sự an toàn trước mọi sóng gió.

Khi gặp chuyện bực bội hay áp lực, con giáp này hãy chia sẻ với người thân trong gia đình để nhận được lời khuyên sáng suốt thay vì tự mình quyết định trong lúc nóng giận. Chỉ cần giữ được sự kiên nhẫn, làm việc cẩn trọng từng chút một thì mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua đi một cách nhẹ nhàng. Hãy coi tháng này là khoảng thời gian nghỉ ngơi, tích lũy kinh nghiệm để chờ đợi thời cơ bứt phá mạnh mẽ hơn vào giai đoạn cuối năm.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm