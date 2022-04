Từ minh tinh quốc dân thành "tội đồ": Mỹ nhân mất cả sự nghiệp vì một bộ ảnh, quỳ gối cầu xin vẫn bị cả nước quay lưng

Lee Seung Yeon sinh năm 1968. Từ nhỏ cô đã sở hữu nhan sắc xinh đẹp, đến năm 1992, cô trở thành cái tên đình đám khi xuất hiện ở cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc và giành vị trí Á hậu 2. Sau đó, cô vinh dự trở thành đại diện của xứ sở kim chi tham dự Miss World năm 1993 và dừng chân ở top 10 chung kết. Đây là thành tích cao nhất trong lịch sử của người đẹp Hàn Quốc tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Không những là Hoa hậu quốc dân, Lee Seung Yeon còn khiến cả châu Á điên đảo với bộ phim kinh điển Mối Tình Đầu. Sự nghiệp của cô ở những năm 90 khiến người người ghen tị, hiếm có mỹ nhân nào có thể vượt mặt Lee Seung Yeon.

Sự nghiệp của Lee Seung Yeon sau đó lên như diều gặp gió, cô thậm chí còn có cả một talkshow riêng mang tên mình là Lee Seung Yeon’s Say Say Say. Sức hút của cô khủng đến độ từ kiểu tóc đến phụ kiện quần áo mà cô từng sử dụng đều trở thành xu hướng gây sốt cả châu Á.

Đỉnh cao danh vọng cũng có ngày sụp đổ, bi kịch bắt nguồn từ việc Lee Seung Yeon bị phát hiện dùng bằng lái giả và cô cũng chưa hề học qua bất kỳ trường lớp đào tạo lái xe nào. Cô bị kết án 1 năm quản chế và 80 giờ phục vụ cộng đồng. Điều này khiến vai diễn của cô ở Heart of Lies bị cắt bỏ, dự án Trap of Youth gạch tên cô, hình ảnh của minh tinh quốc dân cũng ảnh hưởng trầm trọng. Sự nghiệp diễn xuất của Lee Seung Yeon càng thêm giảm sút khi con trai của một đàn anh trong nghề mượn xe của cô gây tai nạn và bỏ trốn. Dù không phải người cầm lái nhưng cô cũng bị chỉ trích rất nhiều.

Đỉnh cao của bê bối là vào năm 2004, Lee Seung Yeon táo bạo hóa thân thành "phụ nữ mua vui" (chỉ những người phụ nữ Hàn từng bị bắt làm nô lệ tình dục phục vụ cho lính Nhật) trong một dự án đặc biệt. Hình ảnh hở hang, bán khỏa thân và tả tơi của Lee Seung Yeon vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ của Hội đồng phụ nữ Hàn Quốc. Nhiều người cho rằng bộ ảnh phản cảm của nữ diễn viên không hề có giá trị nghệ thuật mà đã khơi lại nỗi đau của cả dân tộc, nhất là hơn 200 nghìn "phụ nữ mua vui" vẫn còn sống vào thời điểm đó. Dự án này bị buộc ngừng lại và toàn bộ hình ảnh của cô đều bị đem đi tiêu hủy. Sau đó Lee Seung Yeon phải quỳ gối xin những nạn nhân năm nào tha thứ, dù đã làm mọi cách nhưng cô vẫn bị cả xã hội Hàn quay lưng.

Vụ việc trên trở thành vết nhơ không thể xóa bỏ trong sự nghiệp của Lee Seung Yeon. Tưởng đâu Lee Seung Yeon sẽ lui về ở ẩn nhưng cô không hề bỏ cuộc, đạp lên dư luận và bền bỉ theo đuổi nghiệp diễn. Đáng mừng là vài năm sau, cô dần gây dựng lại hình ảnh, dù không thể lấy lại hào quang nhưng cuộc sống cũng ổn định hơn. Ngoài diễn xuất, Lee Seung Yeon còn cho ra mắt thương hiệu thời trang riêng và trở thành MC cố định của một số talkshow liên quan đến thời trang.

