Thành lập năm 2009, Công ty Cổ phần Sữa Ba Vì lấy vùng nguyên liệu dưới chân núi Tản làm nền tảng phát triển. Từ thế mạnh ấy, doanh nghiệp đầu tư bài bản vào công nghệ chế biến và kiểm soát chất lượng để gìn giữ hương vị đặc trưng của miền sữa trắng, bền bỉ đưa các sản phẩm từ sữa Ba Vì đến với bữa ăn hằng ngày của các gia đình Việt.



Tại buổi lễ tôn vinh Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2026, Sản phẩm Sữa tươi tiệt trùng có đường Ba Vì tự hào là Top 1 sản phẩm được yêu thích, cùng với đó là sản phẩm Sữa chua có đường Ba Vì xuất sắc trở thành Top 2 sản phẩm được người tiêu dùng yêu thích, theo kết quả bình chọn của người tiêu dùng và điểm chấm của Ban giám khảo chương trình.

Đại diện Công ty Cổ phần Sữa Ba Vì nhận giải thưởng Top 1 Hàng Việt Nam được Người tiêu dùng yêu thích năm 2026



Ông Trần Văn Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sữa Ba Vì cho biết, doanh nghiệp chú trọng nâng cao sức cạnh tranh tại thị trường nội địa bằng việc duy trì chất lượng sản phẩm và mức giá phù hợp với đại đa số người tiêu dùng. Mỗi năm, hai nhà máy của công ty cung ứng ra thị trường hàng triệu hộp sữa tươi và các sản phẩm khác như sữa chua, bánh sữa, bánh nhân kem,...hiện được phân phối trên cả nước qua nhiều kênh, từ cửa hàng bán lẻ truyền thống, siêu thị đến khách sạn, nhà hàng và quán cà phê..

Trải qua 14 năm năm liên tiếp là "Hàng Việt Nam Chất lượng cao", Sữa Ba Vì ghi thêm dấu mốc khi hai sản phẩm chiến lược lần lượt đạt Top 1 và Top 2 tại chương trình Bình chọn "Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích" năm 2026.

Kết quả này là minh chứng cho năng lực sản xuất và cung ứng của Công ty Cổ phần Sữa Ba Vì trong việc phát huy thế mạnh vùng nguyên liệu bản địa để phát triển những sản phẩm có bản sắc riêng và chất lượng ổn định, qua đó góp phần khẳng định sức cạnh tranh của sữa Việt trên thị trường nội địa.

Tự hào hai sản phẩm quen thuộc trong đời sống của hàng triệu người Việt

Có mặt trên thị trường gần 2 thập kỷ, các sản phẩm của Công ty Cổ phần Sữa Ba Vì đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của nhiều thế hệ người Việt.

Với nhiều người, Sữa Ba Vì gợi nhớ vị sữa thơm dịu trong chiếc hộp nhỏ mẹ thường đặt vào cặp mỗi sáng trước giờ đến lớp. Qua năm tháng, điều khiến người tiêu dùng tiếp tục chọn Sữa Ba Vì cho gia đình là hương vị riêng và chất lượng ổn định.

Công ty Cổ phần Sữa Ba Vì - đơn vị uy tín cung cấp Sữa học đường



Với Sữa tươi tiệt trùng Ba Vì có đường - 100% sữa bò tươi, chất lượng được kiểm soát ngay từ khâu thu gom. Sữa bò tươi từ các trang trại trong vùng được thu gom, làm lạnh và vận chuyển về nhà máy trong ngày.

Trang trại Bò sữa tại Vùng Ba Vì - Nguồn nguyên liệu chính của Công ty Cổ phần Sữa Ba Vì

Sau khi đáp ứng các yêu cầu kiểm tra đầu vào, nguồn sữa được chế biến trên dây chuyền tự động, khép kín, với các công đoạn được kiểm soát chặt chẽ để bảo đảm an toàn thực phẩm, và gìn giữ vị sữa tươi thơm dịu đặc trưng.

Dây chuyền rót UHT công nghệ cao tại nhà máy Công ty Cổ phần sữa Ba Vì



Nếu sữa tươi tiệt trùng làm nổi bật hương vị của nguồn sữa Ba Vì, Sữa chua ăn Ba Vì được ứng dụng chủng men nhập khẩu và kết hợp với kiểm soát quá trình lên men tự nhiên giúp tạo kết cấu sánh mịn, vị chua thanh dịu cân bằng với vị ngọt và độ béo hài hòa, lưu giữ hương vị sữa chua đặc sản của vùng Ba Vì Núi Tản.

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Sữa Ba Vì đạt Top 1 và Top 2 Bình chọn Hàng Việt Nam được Người tiêu dùng yêu thích năm 2026



Giữ vững chất lượng và tiếp tục đổi mới vì người tiêu dùng Việt

Với Công ty Cổ phần Sữa Ba Vì, lấy chất lượng là nền tảng và đổi mới sáng tạo là động lực. Từ thế mạnh vùng nguyên liệu dưới chân núi Tản và kinh nghiệm gần hai thập kỷ trong ngành sữa, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm, chú trọng nguồn gốc nguyên liệu và giá trị dinh dưỡng để mang đến những sản phẩm phù hợp với từng lứa tuổi. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đang đầu tư trang thiết bị, nhà máy và ứng dụng chuyển đổi số vào sản xuất, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng đối với sản phẩm sữa.

Ảnh: Nhà máy Công ty Cổ phần Sữa Ba Vì



Song song với phát triển sản phẩm mới, Sữa Ba Vì sẽ chú trọng mở rộng kênh phân phối để người tiêu dùng dễ dàng tìm mua những sản phẩm mình tin yêu. Dù danh mục sản phẩm hay độ phủ thị trường mở rộng, cam kết "Tươi ngon từ Ba Vì Núi Tản" vẫn được gìn giữ qua hương vị đặc trưng và chất lượng ổn định, đảm bảo các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế trong từng sản phẩm.

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA BA VÌ - TƯƠI NGON TỪ BA VÌ NÚI TẢN

- Hotline: 0915 414 286

- Fanpage: https://www.facebook.com/tuoingontubavinuitan/