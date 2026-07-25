Ít ai ngờ, quyết định theo học ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc của Nguyễn Thùy Dương (SN 2004, Phú Thọ), sinh viên Trường Đại học Hà Nội, lại bắt đầu từ niềm yêu thích rất giản dị dành cho ẩm thực Hàn Quốc.

Bốn năm sau lựa chọn tưởng như ngẫu hứng ấy, Dương tốt nghiệp loại xuất sắc với GPA 3,82/4, trở thành thủ khoa đầu ra ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, đạt chứng chỉ TOPIK 6 và được Khoa Tiếng Hàn Quốc mời làm giảng viên thỉnh giảng ngay sau khi nhận bằng.

Nguyễn Thùy Dương - Thủ khoa đầu ra ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc - Trường Đại học Hà Nội năm 2026. (Ảnh: NVCC)

Trước khi bước chân vào giảng đường đại học, Dương từng là học sinh Trường THPT Lê Xoay - Phú Thọ. Nhiều năm liền cô là thành viên đội tuyển tiếng Anh, đạt nhiều giải cấp huyện, cấp tỉnh, được tuyên dương danh hiệu Học sinh 3 tốt cấp Trung ương, đồng thời sáng lập Câu lạc bộ Tiếng Anh của trường.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Dương đạt trên 27 điểm và trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp vào ba trường đại học trước khi lựa chọn Đại học Hà Nội.

Ban đầu, tiếng Hàn đến với Dương chỉ từ sự tò mò của một cô gái yêu văn hóa và ẩm thực xứ kim chi. Thế nhưng, càng học, cô càng bị cuốn hút bởi chiều sâu của ngôn ngữ, văn hóa và những cơ hội nghề nghiệp mà ngành học mang lại.

“Em chọn tiếng Hàn vì mê đồ ăn Hàn, nhưng ở lại vì yêu ngôn ngữ này”, Dương chia sẻ.

Suốt bốn năm đại học, Dương luôn duy trì thành tích học tập xuất sắc và liên tục nhận học bổng khuyến khích học tập. Không chỉ nổi bật trên giảng đường, nữ sinh còn ghi dấu ấn ở nhiều sân chơi học thuật.

Năm 2025, cô giành Quán quân Cuộc thi nói tiếng Hàn dành cho học sinh, sinh viên toàn quốc; đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm 2024; giành giải Ba cùng giải Thí sinh được yêu thích tại Cuộc thi nói tiếng Hàn Korean Speaking Contest 2024 do Câu lạc bộ Khám phá Hàn Quốc (Trường Đại học Ngoại thương) tổ chức, đồng thời lọt Top 10 Quiz on Korea 2024.

Bên cạnh đó, nữ sinh tích cực tham gia các hoạt động Đoàn vai trò thành viên Ban Đối ngoại Ban Chấp hành Liên chi Đoàn - Hội Sinh viên Khoa Tiếng Hàn Quốc, Đại sứ truyền thông của một ứng dụng học tiếng Hàn và từng là tổ trưởng một câu lạc bộ sinh viên tình nguyện.

Ít ai biết phía sau những thành tích là quãng thời gian gần như không có ngày nghỉ, đặc biệt trong năm cuối đại học. Dương vừa hoàn thành khóa luận, vừa đi thực tập, vừa đứng lớp dạy tiếng Hàn và chuẩn bị cho các kỳ thi.

“Em chỉ nghĩ cố thêm một chút để sau này không phải tiếc” , Dương tâm sự.

Nữ thủ khoa đại diện sinh viên phát biểu tại lễ tốt nghiệp.

Theo nữ thủ khoa, thành tích không đến từ việc học nhiều hơn người khác mà đến từ cách quản lý thời gian và sự kỷ luật với bản thân.

Thay vì chờ sát kỳ thi mới ôn tập, cô luôn chia nhỏ khối lượng kiến thức theo từng tuần. Trước mỗi kỳ thi khoảng 2-3 tuần, toàn bộ đề cương được hệ thống lại, những phần còn yếu được ưu tiên xử lý trước. Các bài tập lớn, bài thuyết trình hay khóa luận đều được hoàn thành sớm hơn thời hạn để dành thời gian cho việc ôn tập và tránh áp lực.

Dương cũng không lựa chọn cách học liên tục. Với cô, nghỉ ngơi là một phần của kế hoạch học tập. “Đừng lập một kế hoạch hoàn hảo. Hãy lập kế hoạch mà mình có thể theo đến cùng” , nữ thủ khoa hé lộ bí quyết của mình.

Một dấu mốc khác giúp Dương trưởng thành là việc đứng lớp dạy tiếng Hàn ngay từ năm nhất đại học. Ban đầu, đó chỉ là công việc làm thêm, nhưng càng gắn bó, cô càng nhận ra đây mới là nghề mình muốn theo đuổi.

Mỗi lần hướng dẫn học viên sửa phát âm hay giải thích một cấu trúc ngữ pháp cũng là lúc Dương buộc mình phải đào sâu kiến thức. Từ trải nghiệm ấy, cô nhận ra việc giảng dạy không chỉ giúp người học tiến bộ mà còn giúp chính người dạy học chắc hơn mỗi ngày.

“Muốn dạy được người khác, trước hết mình phải hiểu thật chắc”, Thùy Dương chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp, Dương dự định học tiếp bậc thạc sĩ tại Hàn Quốc hoặc Việt Nam để nâng cao chuyên môn về giảng dạy tiếng Hàn. Đồng thời, cô sẽ trở lại Khoa Tiếng Hàn Quốc, Trường Đại học Hà Nội với vai trò giảng viên thỉnh giảng, bên cạnh việc tiếp tục phát triển các lớp học do mình trực tiếp giảng dạy.

Thùy Dương bên gia đình.

Với nữ thủ khoa, danh hiệu đạt được không phải điểm kết thúc mà là cột mốc mở đầu cho một hành trình mới. Điều cô mong muốn nhất là có thể đồng hành với những bạn trẻ từng loay hoay như chính mình trong những ngày đầu học ngôn ngữ Hàn.

Nữ thủ khoa gửi lời nhắn tới các học sinh, sinh viên trên hành trình chinh phục tri thức “Trong 4 năm đại học, mỗi người sẽ có tốc độ phát triển khác nhau. Điều quan trọng là hãy kiên trì, chủ động tìm kiếm cơ hội để học hỏi và không ngại thử sức ở những điều mới. Hãy coi quãng thời gian đại học như một cuốn album, mỗi học kỳ là một trang mới để mình tích luỹ kiến thức, trải nghiệm. Khi nhìn lại các bạn sẽ thấy từng sự cố gắng nhỏ đều xứng đáng”.