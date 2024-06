Bộ phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim đã đi tới những tập cuối cùng. Hành trình đòi lại những gì đã mất của nữ chính Ngân Hà (Hồng Diễm) sắp khép lại nhưng bộ phim không được đánh giá là thành công, thậm chí còn là bước lùi lớn trong sự nghiệp của Hồng Diễm. Với tác phẩm này, Hồng Diễm thua toàn tập.



Trước hết về ngoại hình, để khác biệt với những vai diễn trước, Hồng Diễn cắt tóc ngắn, thả mái bằng. Tuy nhiên, tạo hình này không giúp nữ diễn viên trông đẹp hơn. Thậm chí, chính con của của Hồng Diễm cũng không ủng hộ mẹ để tóc mái.

Mái tóc ngắn không phù hợp với gương mặt của Hồng Diễm.

Đến con gái cũng chê Hồng Diễm để tóc mới không đẹp.

Kiểu tóc mới khiến gương mặt của Hồng Diễm tròn và kém thanh thoát. Nữ diễn viên đã có dấu vết tuổi tác, do đó, để tóc mái khiến cô trông giả nai, làm mất đi nét sang trọng vốn có. Có lẽ Hồng Diễm cho rằng sự ngây thơ của nhân vật Ngân Hà đến từ vẻ ngoài mộc mạc, chân chất không để ý tới làm đẹp. Nhưng cô quên mất rằng Ngân Hà là tiểu thư nhà giàu, cha sở hữu công ty dược phẩm trị giá hàng trăm tỷ, chồng là giám đốc.

Phong cách thời trang của Hồng Diễm cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều. Stylist Khúc Mạnh Quân cho rằng Ngân Hà là một người phụ nữ khá cá tính, bản lĩnh và thiếu tình yêu từ mẹ, từ đó hình thành nên tính cách mạnh mẽ ở nhân vật. Anh lựa chọn trang phục có tông màu trầm, đa số là quần ống suông, quần jean hoặc váy bút chì dáng đứng và áo hoodie, áo khoác lửng chất liệu kaki cho Hồng Diễm. Nhưng những trang phục này lại khiến cô trở nên đầy đặn, kém thon gọn hơn. Trang phục cũng không hợp với kiểu tóc khiến Hồng Diễm bị chê luộm thuộm, mặc xấu nhất phim.

Trang phục trong phim dìm nhan sắc của Hồng Diễm.

Ngoài ra, cách trang điểm trong phim nhận được rất nhiều lời chê. Hồng Diễm thường xuyên bị phát hiện mặt mụn, lớp trang điểm dày khiến da cô trông bí bách. "Mặt Hà có mấy cái mụn nhìn chướng ghê, nhưng trang điểm phấn hơi dày thì phải", "Da mặt Ngân Hà sần mụn nhỉ", là những bình luận thường thấy trên trang mạng của VTV.

Da mặt Hồng Diễm bị chê nhợt nhạt bóng dầu.

Cô thường xuyên lộ mặt mụn trên phim.

Khán giả mệt mỏi khi thấy Ngân Hà xuất hiện.

Phong cách trang điểm làm nhân vật Ngân Hà trở nên u uất, mệt mỏi. Nếu chỉ trong vài tập phim khán giả còn có thể chịu đựng được, nhưng trong hơn 40 tập phim đều nhìn thấy nữ chính kém sắc, trạng thái tệ như sắp ngất thì sẽ khiến không khí của phim kém hấp dẫn.

Bên cạnh ngoại hình, diễn xuất của Hồng Diễm trong phim cũng nhận nhiều ý kiến chê bai. Nữ diễn viên bị đánh giá không chịu khó thay đổi khi tiếp tục nhận vai diễn bi lụy, bị chồng phản bội. Nhân vật của cô trong cả phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim cũng yếu đuối, nhu nhược, vô dụng.

Hồng Diễm để tóc ngắn nhưng vén mái trong buổi họp báo ra mắt phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim

Phong cách ngoài đời của cô cũng sang trọng, sành điệu hơn.

Một bộ phim thành công sẽ nhờ rất nhiều yếu tố, quan trọng nhất có thể là kịch bản, diễn xuất, tuy nhiên, các yếu tố phụ trợ như trang phục cũng góp phần không nhỏ khiến khán giả không thể rời mắt khỏi bộ phim. Một số bộ phim của Hàn Quốc như Queen Of Tears, Crash Landing On You hay Điên Thì Có Sao bên cạnh nội dung hấp dẫn còn thu hút người xem nhờ trang phục đẹp, góc quay tốt. Tuy nhiên, Trạm Cứu Hộ Trái Tim yếu kém cả về cảnh quay, trang phục, trang điểm, kịch bản lẫn diễn xuất, thậm chí trở thành tác phẩm đáng quên trong sự nghiệp của Hồng Diễm.

