Tranh cãi từ một lời khuyên và nỗi lo “vết xe đổ”

“Tập trung đá bóng, bớt đi mấy sự kiện này lại” - câu nói của Trường Giang với Đình Bắc ở lễ trao giải đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Chỉ khoảnh khắc nhỏ vẫn đủ sức tạo ra làn sóng tranh luận kéo dài nhiều ngày.

Một bộ phận khán giả tỏ ra đồng tình. Với họ, Trường Giang là người từng trải qua nhiều thăng trầm trong showbiz và dám nói lên điều mà không ít người hâm mộ bóng đá lo ngại. Khi cầu thủ trẻ chạm chân vào thảm đỏ showbiz có thể khiến sự tập trung cho chuyên môn bị xao nhãng. Trong ký ức của người xem, không thiếu những trường hợp tài năng từng được kỳ vọng nhưng dần sa sút phong độ khi lịch trình dày đặc các hoạt động quảng cáo, sự kiện, game show.

Trường Giang khuyên Đình Bắc nên giảm tần suất ở các sự kiện showbiz, tập trung vào sự nghiệp bóng đá.

Ngay cả ở bóng đá quốc tế, câu chuyện này cũng không hiếm. Một số cầu thủ trẻ từng được chú ý vì hình ảnh ngoài sân cỏ nhiều hơn thành tích thi đấu, để rồi phong độ đi xuống rõ rệt. Với bóng đá Việt Nam, thực tế từng có những giai đoạn dư luận đặt dấu hỏi về việc một số cầu thủ chạy quảng cáo nhiều hơn chạy trên sân.

Đình Bắc đang gương mặt nổi bật sau U23 châu Á, được mời làm đại sứ cho thương hiệu và liên tục xuất hiện tại các sự kiện đông người hâm mộ đã trở thành tâm điểm. Với những người ủng hộ quan điểm của Trường Giang, lời khuyên ấy mang tính cảnh báo rằng sự nghiệp cầu thủ được quyết định trên sân cỏ, không phải trên thảm đỏ.

Lời khuyên của Trường Giang có đúng chỗ?

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến cho rằng phản ứng của dư luận đang đi quá xa so với bản chất câu chuyện. Thực tế, Đình Bắc không tự ý lấn sân showbiz mà xuất hiện tại sự kiện với tư cách khách mời, đại diện hình ảnh, được cân nhắc và cho phép bởi đội bóng chủ quản.

Nhiều người đặt vấn đề rằng trong nền bóng đá chuyên nghiệp, cầu thủ là người lao động có hợp đồng, có nghĩa vụ đóng thuế, có quyền kiếm thêm thu nhập chính đáng ngoài sân cỏ, miễn là không vi phạm kỷ luật đội bóng hay ảnh hưởng đến lịch thi đấu, tập luyện. Việc xuất hiện ở sự kiện giải trí không đồng nghĩa với việc lơ là chuyên môn, càng không thể mặc định rằng phong độ sa sút nếu chưa có dấu hiệu cụ thể.

Nhiều khán giả nhận định sự nghiệp cầu thủ vốn ngắn và rủi ro. Chấn thương có thể đến bất cứ lúc nào, phong độ có thể thay đổi chỉ sau một mùa giải. Việc tranh thủ gia tăng thu nhập, xây dựng hình ảnh cá nhân khi còn được chú ý là lựa chọn thực tế.

Cũng có ý kiến cho rằng lời khuyên của Trường Giang là thiện chí, nhưng việc đưa ra trước máy quay giữa sự kiện đông người là thiếu tế nhị. Bóng đá và showbiz có những quy luật vận hành khác nhau, không phải mọi kinh nghiệm từ lĩnh vực này đều có thể áp dụng sang lĩnh vực kia.

Điều quan trọng theo nhiều người không nằm ở việc đi hay không đi sự kiện, mà ở khả năng tự quản lý bản thân. Một cầu thủ chuyên nghiệp cần biết đâu là ưu tiên số một, biết từ chối những lời mời không phù hợp và giữ kỷ luật tập luyện. Biết cân bằng chứ không phải cấm đoán mới là yếu tố then chốt.

Thế giới nhìn cầu thủ như một “thực thể thương mại” ra sao?

Nếu đặt câu chuyện Đình Bắc trong bức tranh rộng hơn của bóng đá thế giới, tranh luận vừa qua phản ánh một thực tế rằng cầu thủ hiện đại không chỉ thi đấu trên sân, chính họ là một thương hiệu.

Trong bóng đá đỉnh cao như Ngoại hạng Anh, Serie A hay Bundesliga, hoạt động thương mại ngoài sân cỏ đã trở thành một phần của ngành công nghiệp thể thao. Quảng cáo, tài trợ, vai trò đại sứ, hoạt động trên mạng xã hội hay kinh doanh riêng không còn là ngoại lệ mà là xu hướng. Mục tiêu không chỉ là thu nhập mà còn là chuẩn bị cho cuộc sống sau khi giải nghệ.

Cầu thủ Liverpool diện đồ của Tommy Hilfiger - đối tác toàn cầu của câu lạc bộ này.

Phong độ trên sân và hình ảnh ngoài sân có mối liên hệ chặt chẽ. Nhiều hợp đồng tài trợ gắn trực tiếp với thành tích thi đấu, buộc cầu thủ phải duy trì sự chuyên nghiệp cao độ. Các câu lạc bộ lớn cũng nhìn nhận giá trị thương mại của cầu thủ như một phần trong chiến lược phát triển, thậm chí ảnh hưởng đến phí chuyển nhượng và sức hút tài trợ.

Những con số về lượng người theo dõi trên mạng xã hội cho thấy sức ảnh hưởng của cầu thủ đôi khi vượt qua cả câu lạc bộ. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hay Neymar đều là ví dụ điển hình của việc giá trị thương hiệu cá nhân mang lại nguồn thu khổng lồ, song song với sự nghiệp thi đấu đỉnh cao.

Trường hợp của Cristiano Ronaldo cho thấy một mô hình được nhiều người nhắc đến trong việc xây dựng thương hiệu cá nhân dựa trên nền tảng phong độ, kỷ luật và hình ảnh nhất quán trong và ngoài sân cỏ.

Điểm chung của những cầu thủ thành công trong thương mại hóa là họ không xem đó là con đường tắt mà là lối đi mở rộng của sự nghiệp. Họ có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, lựa chọn đối tác phù hợp với giá trị cá nhân và biết giới hạn của mình. Quan trọng hơn, họ hiểu rằng mọi hào quang ngoài sân đều bắt nguồn từ thành tích trên sân.

Nhìn rộng hơn, ồn ào quanh lời khuyên của Trường Giang cho thấy cách xã hội nhìn cầu thủ trẻ đang thay đổi. Vấn đề không chỉ là có nên đi show hay không, mà là làm sao giúp họ cân bằng giữa chuyên môn và thương mại, để tài năng không bị hao mòn và cơ hội không bị bỏ lỡ.