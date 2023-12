Tủ lạnh Hitachi nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật có gì đặc biệt?

1. Lý do người dùng ưa chuộng hàng Nhật



Các sản phẩm điện lạnh của Nhật Bản từ lâu đã chiếm được sự tin tưởng của đông đảo khách hàng Việt. Với chất lượng vượt trội, thiết kế tinh tế, ứng dụng nhiều công nghệ cải tiến giúp cuộc sống thêm tiện lợi, sản phẩm Nhật luôn được nhiều gia đình tin dùng.

Nằm trong phân khúc tủ lạnh cao cấp, các dòng tủ lạnh nhập khẩu nguyên chiếc Nhật Bản của thương hiệu Hitachi dù có giá thành khá cao từ 70-130 triệu đồng tùy mẫu mã nhưng luôn là ưu tiên số một của những khách hàng sành điệu, bởi sở hữu thiết kế tinh tế, công năng vượt trội, hoạt động bền bỉ và tiết kiệm điện năng.

2. Điểm đặc biệt của tủ lạnh Hitachi 6 cánh R-ZX740KV, 735L nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản

Công nghệ bảo quản chân không

Làm thế nào để giữ được sự tươi ngon của thực phẩm lâu hơn luôn là nỗi lo của người dùng. Để giải quyết điều đó, Hitachi đã phát triển thành công ngăn chân không cho các dòng tủ lạnh cao cấp, riêng dòng tủ lạnh nhập khẩu từ Nhật Bản thì tính năng này được cải tiến với chất xúc tác Platinum mang đến khả năng bảo quản thực phẩm tối ưu.

Các kỹ sư người Nhật đã tìm ra bí quyết giữ độ tươi lâu là giảm sự oxy hoá. Với cấu trúc ngăn trữ kín khí, áp suất ở ngưỡng 0,8 atm nhờ máy bơm chân không hút không khí giúp giảm lượng oxy, ngăn ngừa quá trình oxy hóa. Nhờ đó thực phẩm sẽ dễ dàng chế biến mà không cần chờ rã đông.

Thịt gà giữ độ tươi tối đa khi bảo quản trong ngăn chân không

Công nghệ cấp đông tươi ngon



Để thực phẩm giữ được kết cấu cùng độ tươi ngon khi bảo quản, công nghệ cấp đông tươi ngon có trên tủ lạnh Hitachi R-ZX740KV. Nhờ việc thực phẩm được đặt trên khay nhôm lớn, cấp đông cực nhanh, vượt qua giai đoạn hình thành tinh thể băng cực đại.

Thịt cừu vẫn giữ được kết cấu dù bảo quản trong thời gian dài

Với cơ chế hoạt động thông minh, khi phát hiện mức nhiệt của thực phẩm nóng, cảm biến nhiệt độ sẽ tự động chuyển chế độ cài đặt và cấp đông cực nhanh để vượt qua giai đoạn hình thành tinh thể băng cực đại. Từ đó, thịt, cá sẽ hạn chế sự chảy nước, giữ nguyên được hương vị tươi ngon.



Ngăn rau quả thông minh Aero-care

Trái cây, rau củ sẽ luôn giữ trọn dưỡng chất nhờ ngăn rau quả thông minh Aero-care của tủ lạnh Hitachi. Cấu trúc đệm kín khí và chất xúc tác Platinum trong ngăn rau quả giúp tăng cường và kiểm soát độ ẩm, hạn chế suy giảm chất dinh dưỡng, duy trì độ tươi ngon của rau củ.

Ngăn rau quả Aero-care với chất xúc tác Platinum giúp rau củ luôn tươi ngon

Bộ 3 công nghệ đột phá tiết kiệm năng lượng



- Tấm cách nhiệt chân không: được trang bị ở 2 bên hông tủ lạnh, tấm cách nhiệt bằng chân không mỏng cho hiệu quả cách nhiệt cực cao bằng cách ngăn nhiệt từ môi trường bên ngoài vào trong hoặc ngược lại, giúp tiết kiệm năng lượng vượt trội.

- Inverter hiệu suất cao: cung cấp khả năng làm lạnh mạnh mẽ và hoạt động hiệu quả, giúp tiết kiệm điện năng tối đa.

- Công nghệ làm lạnh tái tạo băng: không khí lạnh được tạo ra nhờ băng hình thành trong dàn bay hơi. Băng được tái tạo khi khí lạnh được đưa đến tất cả các ngăn để làm lạnh, cả khi máy nén không hoạt động. Hệ thống này giúp hạn chế tiêu thụ năng lượng.

Thiết kế đẳng cấp

Thừa hưởng những tinh hoa công nghệ từ tay nghề nghệ nhân Nhật Bản, tủ lạnh Hitachi R-ZX740KV được thiết kế sang trọng, trau chuốt tới từng chi tiết. Mặt tủ bằng gương thời thượng, không khung viền, bảng điều khiển cảm ứng khiến không gian nội thất tinh tế và đầy cuốn hút.

Thiết kế hiện đại, điểm tô thêm cho không gian sống

Bên cạnh đó, những ai yêu thích công nghệ chắc sẽ rất thích thú khi tủ lạnh Hitachi được tích hợp công nghệ cửa tự động, mang lại trải nghiệm mở cửa dễ dàng, chỉ với một thao tác chạm đơn giản.



Với thiết kế 6 cánh, dung tích lên tới 735 lít cùng các ngăn kệ được sắp xếp thông minh, tủ lạnh Hitachi R-ZX740KV mang lại sự thuận lợi trong quá trình phân loại, lưu trữ thực phẩm.

Chỉ cần đổ nước vào bình chứa, tính năng làm đá giúp đá viên được làm tự động và liên tục giúp tiết kiệm thời gian so với việc làm đá thủ công thông thường.

Chất lượng Nhật Bản

Được thành lập từ năm 1910, Hitachi là một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu và có lịch sử lâu đời nhất tại Nhật Bản. Tủ lạnh Hitachi R-ZX740KV giữ nguyên tinh túy từ xứ sở hoa Anh Đào, đem tới trải nghiệm đẳng cấp cho người dùng. Qua đó, sản phẩm này hứa hẹn là mảnh ghép hoàn hảo cho không gian bếp, giúp cuộc sống hiện đại và thư thái như mơ ước.

