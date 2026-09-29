Tủ lạnh Haier chinh phục hơn 3.000 tổ ấm hiện đại chỉ sau 3 tháng ra mắt

Đối với phụ nữ hiện đại, sự thành công không chỉ đo đếm bằng vị trí ngoài xã hội mà còn thể hiện qua cách họ làm chủ không gian sống và cân bằng quỹ thời gian cá nhân. Thay vì để bản thân bị cuốn vào guồng quay bận rộn của việc đi chợ hay sơ chế thức ăn mỗi ngày, thế hệ phụ nữ cấp tiến chủ động tìm kiếm các giải pháp công nghệ cao cấp để giải phóng sức lao động. Việc đầu tư cho một thiết bị gia dụng thông minh chính là bước nâng cấp thiết thực, giúp việc chăm sóc dinh dưỡng cho gia đình trở nên nhẹ nhàng, chuẩn xác mà bản thân vẫn giữ trọn sự thảnh thơi.

Lựa chọn của hơn 3.000 tổ ấm hiện đại

Sự thay đổi trong tư duy tiêu dùng này tạo nên sức hút mạnh mẽ cho dải tủ lạnh thế hệ mới của Haier tại thị trường Việt Nam. Dù định vị hoàn toàn ở phân khúc cao cấp trên 20 triệu đồng, thương hiệu vẫn ghi nhận một màn ra mắt thị trường thành công với hơn 3.000 sản phẩm được tiêu thụ chỉ trong vòng 3 tháng đầu mở bán, duy trì tốc độ tăng trưởng 140% mỗi tháng. Đáng chú ý, bộ sưu tập tủ lạnh cao cấp Horizon đóng góp tới 38% tổng doanh thu ngành hàng.

Dòng tủ lạnh Haier Space Fit+ của Haier.

Để thuyết phục được tệp khách hàng nữ thành đạt – những người luôn kỹ tính và yêu cầu cao về chất lượng – bảo chứng thương hiệu đóng vai trò tiên quyết. Theo báo cáo từ tổ chức nghiên cứu thị trường Euromonitor International, Haier là thương hiệu số một toàn cầu trong ngành hàng điện gia dụng lớn suốt 17 năm liên tiếp (*) . Uy tín quốc tế suốt gần hai thập kỷ mang lại sự an tâm, giú p phái đẹp tự tin đưa ra quyết định đầu tư cho sức khỏe lâu dài của cả gia đình.

Chuẩn mực chăm sóc dinh dưỡng không cần rã đông

Điểm thuyết phục phái đẹp ở dải sản phẩm Haier chính là công nghệ bảo quản thực chất, biến việc chuẩn bị bữa ăn thành trải nghiệm nhẹ nhàng. Đột phá đáng ch ú ý là n găn từ trường Nutri Bank. Bằng cách duy trì nhiệt độ -3°C trong môi trường từ trường tĩnh, công nghệ này hạn chế tối đa việc hình thành các tinh thể băng lớn làm rách vách tế bào thực phẩm. Cấu trúc protein và độ mọng nước của thịt cá tươi sống được bảo toàn trọn vẹn suốt 7 ngày. Sau ngày làm việc bận rộn, người phụ nữ chỉ cần lấy thực phẩm ra là có thể thái nấu ngay mà không mất thời gian chờ rã đông, giữ trọn vẹn vị ngọt tự nhiên và dưỡng chất thanh khiết.

Bên cạnh đó, ngăn rau quả Active Fresh Zone tự động duy trì độ ẩm lý tưởng 90%, giữ rau củ và trái cây tránh được nguy cơ khô héo bề mặt. Công nghệ ABT-Pro loại bỏ đến 99,99% vi khuẩn và nấm mốc, giúp không gian bên trong tủ luôn sạch thoáng, hạn chế mùi khó chịu và nguy cơ nhiễm khuẩn chéo giữa các loại thực phẩm.

Người dùng có thể dễ dàng lấy nước mát và đá ngay bên ngoài cửa tủ.

Chuẩn mực sống tiện nghi còn được nâng tầm với hệ thống PureSpace Ice khép kín ngoài cánh tủ, cho phép lấy nước mát, đá viên hay đá nhuyễn tức thì để chuẩn bị những ly đồ uống mát lành cho cả gia đình. Thiết kế mặt kính Smart Window tự động bật sáng soi rõ khoang chứa khi tiến lại gần cùng dải đèn viền cửa cảm biến thông minh tạo điểm nhấn nội thất sang trọng, nâng tầm thẩm mỹ cho toàn bộ không gian bếp mở.

Trải nghiệm thực tế và sự đồng hành dài hạn

Đối với một thiết bị gắn liền với sinh hoạt mỗi ngày, phụ nữ hiện đại luôn ưu tiên trải nghiệm trực quan trước khi đưa ra quyết định. Thấu hiểu điều đó, Haier đã hợp tác chặt chẽ cùng đối tác chiến lược Điện Máy Xanh để nhanh chóng đưa sản phẩm lên kệ trưng bày tại hơn 820 siêu thị trên toàn quốc. Đáng chú ý, ngay trong tháng 9 này, hai bên sẽ tiếp tục mở rộng quy mô lên 1.000 cửa hàng. Mạng lưới rộng khắp này giúp phái đẹp cùng gia đình ở bất kỳ đâu cũng có thể dễ dàng ghé thăm điểm bán ngay gần nhà để trực tiếp trải nghiệm, tận tay kiểm chứng các tính năng thông minh. Sự hỗ trợ am hiểu và tận tâm từ đội ngũ chuyên viên bán lẻ giúp người mua lựa chọn đúng thiết bị hòa hợp hoàn hảo với kiến trúc căn hộ và nhu cầu sử dụng thực tế.

Dải sản phẩm tủ lạnh Haier có mặt tại chuỗi siêu thị Điện Máy Xanh khắp cả nước.

Củng cố thêm cho quyết định đầu tư thông thái này, Haier mang đến chính sách bảo hành VIP care 2026 với 4 năm bảo hành sản phẩm (áp dụng cho sản phẩm mua trước 31/12/2026 ) và 12 năm bảo hành máy nén inverter. Thêm vào đó, khi mua tại Điện Máy Xanh, người tiêu dùng có cơ hội sở hữu sản phẩm với mức giá tốt, đi kèm hàng loạt ưu đãi như: trả góp 0% lãi suất, không cần trả trước, quà tặng khuyến mại, bảo hành chính hãng, lắp đặt miễn phí tại nhà.

Sự kết hợp giữa công nghệ chăm sóc sức khỏe chuẩn quốc tế và dịch vụ bán lẻ chu đáo giúp tủ lạnh Haier trở thành người đồng hành tin cậy, giúp người phụ nữ hiện đại thảnh thơi tận hưởng cuộc sống chất lượng bên tổ ấm thân yêu.

Chia sẻ về thành công này, đại diện Điện Máy Xanh cho biết: "Chúng tôi đánh giá cao thương hiệu Haier cũng như dải sản phẩm tủ lạnh thế hệ mới nhờ chất lượng vượt trội, thiết kế hiện đại cùng hệ thống tính năng cao cấp. Những ưu điểm này đã góp phần giúp sản phẩm nhận được sự đón nhận tích cực từ thị trường ngay trong giai đoạn đầu ra mắt. Với nền tảng đó, chúng tôi tin tưởng rằng tủ lạnh Haier sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và mở rộng hiện diện tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới".

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(*) Nguồn: Euromonitor International Limited; Báo cáo Ngành hàng Điện gia dụng năm 2026, % thị phần căn cứ trên dữ liệu doanh số bán hàng từ năm 2009 đến năm 2025. Ngành hàng điện gia dụng lớn bao gồm các nhóm sản phẩm máy rửa chén, thiết bị giặt gia dụng, thiết bị nấu nướng cỡ lớn, lò vi sóng và thiết bị làm lạnh.

Doanh số bán hàng tính trên doanh số qua kênh bán lẻ, kênh cung ứng thiết bị cho nhà thầu và kênh xây dựng.