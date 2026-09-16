Tủ lạnh bất ngờ phát nổ, 4 người tử vong, 2 người bị thương

Theo cảnh sát Belagavi, vụ việc xảy ra khoảng 2h15 sáng, khi các thành viên trong gia đình Damone đang ngủ trong căn nhà tại khu Chavat Galli, gần Bến xe trung tâm.

Theo The Indian Expess, trước đó, gia đình này vừa ăn tối và chuẩn bị tổ chức lễ Ganesh Chaturthi. Họ đặt tượng thần Ganesh trong nhà và đi ngủ như thường lệ.

Đáng chú ý, các thành viên trong gia đình thường ngủ gần chiếc tủ lạnh. Bất ngờ, một tiếng nổ lớn vang lên giữa đêm. Người dân xung quanh lập tức chạy tới và phát hiện căn nhà đang bốc cháy.

Bốn người gồm Bharati Damone (50 tuổi), Sharada Damone (45 tuổi), Ganga Damone (25 tuổi) và Priya Damone (24 tuổi) tử vong tại chỗ. Hai người khác là Gajanan Damone (65 tuổi) và Roshan Damone (21 tuổi) bị thương nặng và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Được biết, Sharada là vợ của Gajanan, còn Bharati Damone là em gái Gajanan trong khi Priya và Ganga là con gái của Gajanan và Sharada, Roshan là con trai của họ.

Theo cảnh sát, hai người sống sót bị bỏng khoảng 60% cơ thể và đang được điều trị tích cực.

Ảnh: The Indian Expess

Vụ nổ cũng khiến căn nhà bị phá hủy nghiêm trọng. Khu vực nơi gia đình sinh sống không có tường bê tông kiên cố nên bị hư hại nặng, trong khi phần lớn tài sản bên trong bị thiêu rụi.

"Nhìn sơ qua thì rõ ràng là chiếc tủ lạnh đã phát nổ, nhưng chúng tôi đang cố gắng xác định nguyên nhân. Chúng tôi đang điều tra xem liệu sự cố có phải do chập điện hay do một vụ cháy khác gây ra. Tượng thần Ganesh cũng được trang trí bằng đèn, và chúng tôi nghi ngờ rằng có thể đã xảy ra chập điện", một sĩ quan cảnh sát cho biết.

Vì sao tủ lạnh có thể phát nổ?

Nhiều người không biết rằng, tủ lạnh cũng được xem là thiết bị nguy hiểm trong nhà. Đa số thiết bị điện tử trước khi phát nổ thường bốc khói hoặc có tiếng báo động, còn tủ lạnh lại có thể phát nổ bất ngờ, không hề có dấu hiệu cảnh báo, khiến người dùng không kịp trở tay. Đã có không ít trường hợp tủ lạnh phát nổ, gây thiệt hại cả người và tài sản.

Tủ lạnh phát nổ là một tình huống nguy hiểm có thể xảy ra nếu bạn không chú ý sử dụng và bảo quản tủ lạnh một cách an toàn. Các nguyên nhân bao gồm:

Tủ lạnh bị rò rỉ gas

Bình ga trong tủ lạnh được bảo vệ bằng vỏ bọc chắc chắn. Tuy nhiên, quá trình nạp gas hoặc sửa chữa không đúng kỹ thuật có thể dẫn đến tình trạng rò rỉ gas. Khí gas có thể thoát ra từ các điểm yếu, tạo ra môi trường nguy hiểm. Khí gas rò rỉ và tiếp xúc với tia lửa hoặc nguồn nhiệt là nguyên nhân vì sao tủ lạnh có thể phát nổ.

Chất làm lạnh bị rò rỉ

Nhiều ngăn đông tủ lạnh sau thời gian dài sử dụng thường bị đóng đá hoặc tuyết ở cạnh. Nhiều người dùng vật cứng, nhọn để cạy lớp đóng băng này, giúp tủ làm mát tốt hơn nhưng vô tình làm rách thành của ngăn đông, khiến chất làm lạnh bị rò rỉ, có nguy cơ khiến tủ lạnh phát nổ.

Đặt chất dễ cháy trong tủ lạnh

Tương tự nước ngọt có ga, việc lưu trữ rượu, bia và các chất dễ cháy trong ngăn đông có thể tạo ra môi trường tăng áp lực bên trong. Các chất dễ cháy chứa hợp chất có thể bay hơi ở nhiệt độ thấp. Khi áp lực bên trong ngăn đông tăng lên đột ngột, có khả năng chất dễ cháy sẽ gây ra hiện tượng cháy nổ.

Đặt tủ lạnh gần nguồn nhiệt

Việc đặt tủ lạnh quá gần các nguồn phát nhiệt như bếp gas, lò vi sóng và máy nấu ăn có thể tạo ra tình huống nguy hiểm. Các thiết bị này sản xuất nhiệt độ cao trong quá trình hoạt động và có thể làm tăng nhiệt độ bên trong tủ lạnh nếu đặt quá gần. Điều này gây tăng áp suất và có thể dẫn đến tình trạng tủ lạnh phát nổ.

Tủ lạnh quá cũ

Tủ lạnh cũ thường trải qua quá trình sử dụng và hao mòn theo thời gian. Các linh kiện bên trong như máy nén, bình ga, hệ thống làm lạnh và các thiết bị khác có thể đã bị hỏng hoặc bào mòn. Nếu tủ lạnh quá cũ và không được bảo trì đúng cách, áp suất bên trong tủ có thể tăng lên đột ngột và đây là một trong những nguyên nhân vì sao tủ lạnh có thể phát nổ.

Hầu hết vụ nổ tủ lạnh diễn ra bất ngờ, không có dấu hiệu cảnh báo rõ ràng. Để hạn chế nguy cơ tủ lạnh cháy nổ, bạn cần chọn vị trí đặt tủ phù hợp, không nên đặt ở chỗ quá kín, sát tường hoặc quá ẩm.

Mặt sau của tủ cần một khoảng trống để tản nhiệt. Bạn cũng cần để tủ tránh xa đồ dễ bắt lửa và không vệ sinh đá ở ngăn đông bằng vật sắc nhọn.

Ngoài ra, bạn có thể để ý đến tiếng kêu của tủ. Bình thường, máy nén chạy sẽ tạo ra tiếng kêu vo ve, ổn định ở tần số cao. Nhưng nếu tủ lạnh phát ra âm thanh chói tai, hoặc tệ hơn là không có tiếng ồn nào, có thể dây dẫn khí làm lạnh đã bị tắc. Trong trường hợp này, bạn cần rút điện, gọi kỹ thuật viên đến kiểm tra và làm sạch các cuộn dây ngưng tụ. Nếu tủ quá cũ, bạn cần xem xét thay mới để đảm bảo an toàn khi sử dụng.