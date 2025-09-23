Một tài khoản có tên "Chiếc lá nhỏ" trên Xiaohongshu đăng tải bài viết chia sẻ về một trải nghiệm mua hàng, mở đầu bằng những dòng chữ gây chú ý: "Ai mới là người ác".

Cô cho biết vào Chủ nhật vừa qua, vì chồng và con đều về quê, ở nhà một mình, em gái họ vừa ghé chơi nên lười ra ngoài nên đã đặt đồ ăn qua app.

Ảnh minh họa.

"Đó là một cửa hàng món ăn quen mà tôi hay đặt vào các bữa trưa khi đi làm ở công ty. Tôi đặt 5 món, bao gồm cả nước uống, cho bữa tối, hết tổng cộng 56,7 nhân dân tệ (198 nghìn đồng) nhưng khi đến nơi, shipper bảo em gái tôi chuyển 57 nhân dân tệ (199 nghìn đồng).

Chuyện sẽ chẳng có gì, bởi 0,3 nhân dân tệ (khoảng 1 nghìn đồng) chẳng đáng bao nhiêu nhưng bản thân tôi lại là người cực kỳ ghét kiểu tự ý làm tròn lên như thế. Thà anh ta cứ bảo đúng số tiền, tôi tự làm tròn thì còn được chứ phía người giao hàng làm gì được tự ý như vậy. Và, có thể với tôi, số tiền đấy không nhiều nhưng người khác thì chưa chắc, có khi không chỉ dừng lại ở 0,3 tệ mà nhiều hơn cũng chưa chắc.

Thấy bực quá nên tôi có nhắn lại: Anh ơi, em là người đặt đồ ăn hồi nãy và em có nhờ người nhà nhận đồ. Trên app báo em là 56,7 tệ mà anh báo lại với nhà em là 57 tệ. Em không tiếc gì nhưng mà anh hãy báo với đúng giá trên app giúp em. Làm thế là không thành thật, người này còn kẻ khác nữa", người phụ nữ chia sẻ.

Người phụ nữ cho biết chỉ tính nhắn như vậy, không có ý gì và cũng muốn shipper rút kinh nghiệm. Thế nhưng khoảng 1 phút sau, cô nhận được tin nhắn phản hồi từ phía người giao hàng, nói cô kẹt xỉ, ky bo, không ai làm như vậy, và "cuộc chiến" bắt đầu từ đây.

Ảnh minh họa.

"Tôi càng cố gắng giải thích cho anh ta hiểu vấn đề không phải nằm ở tiền mà là cách anh ấy tự ý làm tròn lên - là sai. Vậy mà anh ta còn thái độ với khách, còn bảo tôi là không biết điều... Thậm chí anh ta còn bảo tôi đưa số tài khoản, chuyển lại cho hẳn 3 tệ (khoảng 10 nghìn đồng)", người phụ nữ nhớ lại.

Cô cho biết sau đó đã không đôi co nữa mà trực tiếp báo thẳng lên bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty này. Shipper bị phạt 300 nhân dân tệ (khoảng 1 triệu đồng), bị khóa tài khoản 10 ngày và phải biết bản cam kết không tái phạm.

Thế nhưng, chuyện chưa dừng lại ở đó, khi kể câu chuyện này với em gái, chồng và cả những người đồng nghiệp nghe, người phụ nữ lại nhận về nhiều lời chê bai, thậm chí là trách cô... ác.

"Chồng tôi bảo tôi nên bỏ cái tính cứ chất những chuyện nhỏ nhặt đó đi. Người ta làm shipper giao hàng đã mệt mỏi rồi, vài tệ chẳng đáng là bao mà tôi khiến họ suýt mất việc, còn bị phạt tiền. Chưa hết, khi tôi tìm đến mấy chị đồng nghiệp mong cảm thông thì cũng có người không tán thành việc tôi báo lên công ty của người ta, làm người ta bị phạt. Số tiền đó rất lớn, họ phải chạy hàng chục đơn mới có được... có khi đằng sau họ còn là mấy miệng ăn.

Nói một hồi thành ra tôi từ nạn nhân thành tội nhân luôn...", cô chia sẻ và vẫn chưa nguôi sự khó hiểu, bức xúc.

Người phụ nữ cho biết không rõ mình đã sai ở đâu, với cô đó vẫn là việc đúng, nên làm: "Làm việc thì phải có lương tâm, trách nhiệm nghề nghiệp chứ. Sai thì phải chịu thôi".

Thực tế, đây không phải trường hợp cá biệt. Trên các nền tảng giao đồ ăn lớn ở Trung Quốc, chỉ cần khách khiếu nại “bị thu thêm tiền”, dù chỉ vài tệ, hệ thống sẽ lập tức trừ điểm hoặc khấu trừ thu nhập của shipper, bởi nền tảng luôn ưu tiên bảo vệ trải nghiệm khách hàng. Không ít shipper than phiền, đôi khi chỉ vì khách không đưa tiền lẻ hoặc họ làm tròn vài hào, nhưng khi bị báo cáo, hệ thống vẫn xử lý ngay mà không cần xác minh kỹ càng.

Bởi thế, người phụ nữ quyết định chia sẻ câu chuyện của bản thân lên mạng xã hội, muốn hỏi ý kiến netizen xem ai mới là người đúng người sai - ai mới là kẻ ác trong câu chuyện nêu trên.

Ngay sau khi câu chuyện được chia sẻ lên mạng, phần bình luận cũng chia thành hai luồng trái ngược. Có người đứng về phía người phụ nữ, cho rằng làm dịch vụ thì phải minh bạch, dù chỉ là vài hào, vài tệ cũng không thể tự tiện “làm tròn” vì đó là sự tôn trọng khách hàng, trách nhiệm với công việc.

Nhưng cũng có không ít ý kiến chĩa mũi dùi về phía cô, nói rằng cô quá khắt khe, khiến một người lao động vất vả mất thu nhập cả tuần chỉ vì mấy đồng lẻ. Vậy là từ một câu chuyện tưởng chừng như đơn giản mà tranh cãi nổ ra, thành ra một "bài toán khó" về sự công bằng, lòng cảm thông.

Ảnh minh họa.

Những bình luận của cư dân mạng: - "Này thì chị mới là người ác trong câu chuyện á, vì chị báo lên như thế, shipper họ chạy ngoài đường nắng mưa, đôi khi chỉ làm tròn cho tiện thì đã sao, nói cũng nói rồi mà báo lên làm hại họ mất tiền, còn mất việc". - “Thật ra chạy ngoài đường nắng nôi mưa gió, vài đồng lẻ làm tròn cũng không có gì to tát. Phạt tới 300 nhân dân tệ với khóa tài khoản cả chục ngày thì hơi ác. Làm gì cũng nên có tình chứ.” - “Chúng ta cứ quen xử lý theo ‘cái tình’, nhưng xã hội văn minh thì phải có luật lệ rõ ràng. Nếu dung túng cho những cái sai nhỏ, lâu dần sẽ thành thói quen xấu. Vậy nên khách hàng phản ánh cũng là cách để nhắc nhở shipper làm việc nghiêm túc hơn" - “Công bằng là một chuyện, nhưng đôi khi chỉ cần đôi bên mềm mỏng hơn thì đâu đến nỗi. Shipper biết mình sai, xin lỗi khách, khách bỏ qua thì xong. Căng quá thì cả hai cùng thiệt, còn bị dư luận mang ra mổ xẻ nữa".

Nguồn: Xiaohongshu