"Tự kiểm tra" thận còn tốt hay không thông qua 4 tín hiệu trên bàn chân

Thận là "nhà máy giải độc" của cơ thể con người. Thận làm việc chăm chỉ mọi lúc để loại bỏ độc tố và chất thải chuyển hóa cho cơ thể con người, giúp cơ thể con người hoạt động bình thường hàng ngày.



Thận đơn giản như là một "công nhân kiểu mẫu" trong thế giới nội tạng. Chính vì đặc điểm này mà thận cũng trở thành một cơ quan thầm lặng, kể cả khi thận bị tổn thương và có vấn đề gì thì giai đoạn đầu cũng không đau, không ngứa và con người không dễ dàng phát hiện ra. Một khi tình trạng bệnh được phát hiện, có thể thận đã bị tổn thương đến mức không thể phục hồi.

Vì vậy, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải chú ý đến những tín hiệu do cơ thể gửi đến để tránh những tổn hại không thể khắc phục được đối với sức khỏe. Muốn biết thận có tốt hay không thì chỉ cần nhìn vào bàn chân là có thể biết được, vì bàn chân được mệnh danh là trái tim thứ hai của cơ thể con người, kinh mạch của thận cũng chảy ra qua bàn chân. Những thay đổi ở bàn chân có thể được cho là một phong vũ biểu đánh giá sức khỏe của thận con người.

Trong trường hợp bình thường, nếu bạn có 4 biểu hiện này trên bàn chân thì xin chúc mừng bạn, điều đó có nghĩa là thận của bạn đang được duy trì tốt.

1. Móng chân hồng hào và sáng bóng

Trong những trường hợp bình thường, tổng thể móng chân của những người có thận khí tốt đều nhẵn, hồng hào, sáng bóng. Tuy nhiên, nếu bề mặt móng chân không bằng phẳng và móng chân có màu trắng thì rất có thể thận có vấn đề. Thận khí bị tổn thương sẽ làm cho khí huyết lưu thông kém, chân sẽ không được máu nuôi dưỡng, móng chân dễ bị thiếu chất dinh dưỡng, móng chân có biểu hiện nhợt nhạt.

2. Ngón chân út chắc khỏe

Mặc dù ngón chân út của chúng ta rất nhỏ và mọi người cảm thấy rằng nó không có cảm giác tồn tại mạnh mẽ, nhưng ngón chân út lại là một "báo động" rất quan trọng cho sức khỏe thận của chúng ta.

Y học Trung Quốc cho rằng ngón chân út là nơi bắt nguồn của kinh mạch thận, ngón chân út càng dày chứng tỏ thận khí của bạn đã đầy đủ, ngược lại, nếu ngón chân út gầy, mỏng và yếu là do thận khí không đủ và có vấn đề về thận. Khi đó bạn cần điều hòa nhiều hơn để bảo vệ sức khỏe của thận.

3. Gót chân êm ái, không nứt nẻ

Bàn chân là bộ phận tập trung nhiều huyệt đạo nhất và là trái tim thứ 2 của cơ thể con người. Khi chúng ta đang đi bộ mà thấy lòng bàn chân và các ngón chân căng thẳng không đều, nếu không liên quan đến thói quen đi bộ thì rất có thể đó là tín hiệu của những căn bệnh tiềm ẩn trong cơ thể.

Theo quan điểm của y học cổ truyền Trung Quốc, nếu thận khí của một người đủ thì đường cong của bàn chân mịn màng, da đặc biệt hồng hào, trên thực tế gót chân của chúng ta cũng là một trong những vùng phản chiếu của thận, gót chân tương đối mịn và không nứt nẻ thì chứng tỏ thận vẫn rất tốt.

4. Bàn chân ấm áp và thoải mái

Thế hệ xưa luôn cho rằng "chân lạnh thì thân lạnh", nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm ấm chân. Do chân ở xa tim, dẫn đến lượng máu đổ về chân giảm, lưu thông máu ở chi dưới lúc này cần được thúc đẩy bởi thận khí. Do đó, nếu bàn chân của một người bị lạnh, thậm chí vẫn bị lạnh sau khi đi giày, điều này cho thấy thận khí không đủ, chức năng thận không bình thường. Nếu nhiệt độ bàn chân quá cao, thường xuyên bị nóng là do thận âm thiếu hụt. Vì vậy, bàn chân của người có thận khỏe không quá lạnh cũng không quá nóng chứng tỏ chức năng thận rất khỏe mạnh.

Lời khuyên: Xoa bóp huyệt Vĩnh Tuyền nằm ở chỗ lõm phía trước lòng bàn chân, dùng một tay giữ các ngón chân và dùng tay kia xoa vào lòng bàn chân cho đến khi lòng bàn chân ấm lên. Ấn vùng này không dưới 50 lần, có tác dụng bổ thận, bổ khí, điều hòa âm dương, có tác dụng giải cảm cho bệnh nhân gan kém, cao huyết áp.

Nguồn: Sohu, Kknews