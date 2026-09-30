Từ iPhone 15 Pro Max lên 18 Pro Max, khác biệt dễ cảm nhận nhất nằm ở đâu?

Nhiều người mua iPhone 15 Pro Max từ cuối năm 2023 vẫn thấy máy chạy mượt, nhưng việc cắm sạc giữa buổi chiều đã thành thói quen. Chuyển sang iPhone 18 Pro Max , khác biệt hiện ra ở những lúc rất đời thường: đọc tin buổi sáng, mở bản đồ giữa trời nắng, chụp vội tấm ảnh cả nhà trong chuyến đi cuối tuần.

Mở bản đồ, đọc tin giữa trời nắng là tình huống quen thuộc mỗi ngày. Ảnh minh hoạ

Cầm lên tay: to hơn và nặng hơn thấy rõ

Theo thông số Apple công bố, iPhone 15 Pro Max nặng 221 gram với thiết kế titan, còn máy mới nặng 249 gram với thiết kế nguyên khối nhôm. Chênh 28 gram nghe thì nhỏ, nhưng ai quen lướt điện thoại bằng một tay trên xe buýt sẽ thấy cổ tay mỏi hơn sau vài ngày.

Bù lại, mặt trước dùng Ceramic Shield 2 và mặt sau cũng là Ceramic Shield. Ai thấy bản lớn cồng kềnh có thể cân nhắc iPhone 18 Pro với màn hình 6,3 inch, nặng 211 gram, vẫn dùng chip A20 Pro và hệ camera sau tương tự.

Màn hình lớn hơn, dễ nhìn hơn dưới nắng

Màn hình tăng từ 6,7 inch lên 6,9 inch, tiện xem phim trên chuyến xe dài. Thay đổi dễ thấy hơn nằm ở độ sáng: máy mới đạt đỉnh 3.000 nit ngoài trời, trong khi iPhone 15 Pro Max dừng ở 2.000 nit. Lớp phủ chống phản chiếu mới cũng giúp người dùng đỡ phải nheo mắt khi xem bản đồ giữa trưa.

Buổi tối, độ sáng hạ được xuống 1 nit, dễ chịu hơn khi đọc trước giờ ngủ. Người muốn màn hình rộng hơn nữa có thể tìm hiểu iPhone Duo , mẫu iPhone gập mới của Apple.

Chụp ảnh gia đình, du lịch đỡ phải canh góc

Trên iPhone 15 Pro Max, camera góc siêu rộng và camera tele chỉ có 12MP. Lên đời 18, cả ba camera sau đều là 48MP, gồm Fusion Main 24 mm, Fusion Ultra Wide 13 mm và Fusion Telephoto 100 mm (4x). Ảnh góc rộng chụp cả nhà trong phòng khách hay toàn cảnh phố cổ vì thế có thêm dư địa để cắt cúp, phóng to.

Camera chính có khẩu độ tuỳ chỉnh từ ƒ/1,48 đến ƒ/4,0. Chụp con nhỏ trong nhà, khẩu độ lớn giúp bắt sáng tốt và xoá phông tự nhiên. Chụp nhóm đông người, khẩu độ nhỏ giúp nhiều gương mặt cùng rõ nét. Người thích chỉnh ảnh có thêm các điều khiển Pro và Phong Cách Nhiếp Ảnh 3 để thêm hiệu ứng hạt như ảnh phim.

Các điều khiển Pro cho phép chỉnh thông số chụp ngay trong ứng dụng Camera. Ảnh: Apple

Camera trước lên 18MP Center Stage, khẩu độ ƒ/1,9, kèm Ghi Hình Kép quay cùng lúc camera trước và sau, tiện cho video du lịch có cả người quay lẫn cảnh vật.

Pin: nỗi lo lớn nhất sau 3 năm

Theo trang hỗ trợ của Apple, pin các mẫu iPhone 15 được thiết kế để giữ 80% dung lượng ban đầu sau 1.000 chu kỳ sạc đầy trong điều kiện lý tưởng. Ba năm là khoảng một nghìn ngày, nên với người sạc gần như mỗi tối, máy có thể đã chạm mốc này.

Lúc mới mua, iPhone 15 Pro Max cho tối đa 29 giờ xem video. Máy mới được Apple công bố đến 43 giờ xem video và 29 giờ sử dụng thông thường. Với một ngày đi làm có gọi điện, nhắn tin, lướt mạng xã hội, khoảng dư này giúp bớt phải mang theo sạc dự phòng.

Khi cần sạc gấp, máy mới nạp 50% trong khoảng 15 phút với bộ tiếp hợp từ 60W có cơ chế Cung Cấp Điện Áp Linh Hoạt, còn đời 15 cần khoảng 30 phút với bộ 20W. Sạc không dây MagSafe và Qi2 cũng tăng từ 15W lên 25W.

Sạc có dây nhanh hơn giúp máy mới nạp 50% pin trong khoảng 15 phút với bộ tiếp hợp tương thích. Ảnh: Apple

Đổi máy lúc này có hợp lý?

Nếu iPhone 15 Pro Max vẫn còn pin tốt, giữ máy thêm một thời gian là hợp lý. Với người hay đi du lịch, chụp ảnh gia đình nhiều hoặc đã phải sạc hai lần mỗi ngày, đời máy mới giải quyết đúng những điểm vướng đó. Tại thời điểm viết bài (30/09/2026), giá bán lẻ tham khảo khởi điểm 41.990.000 đồng cho bản 256GB, bên cạnh các tuỳ chọn 512GB, 1TB và 2TB. Máy nặng hơn đáng kể, nên cầm thử trước khi quyết định.

Sau khi cầm thử và thấy hợp tay, người mua cũng không nhất thiết phải trả toàn bộ số tiền một lần. TopZone tiếp tục triển khai loạt ưu đãi khi mua iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại hệ thống. Người mua có thể chọn hình thức trả chậm 0% lãi suất, trả trước từ 0 đồng và linh hoạt kỳ hạn đến 18 tháng để giảm áp lực chi trả ban đầu. Bên cạnh đó, chương trình còn đi kèm phiếu mua hàng 500.000 đồng dành cho SIM data 500GB/tháng và ưu đãi đến 50% đối với phụ kiện mua kèm. Chi tiết điều kiện áp dụng có thể khác nhau theo từng chương trình, khách hàng nên tham khảo trên topzone.vn, tại cửa hàng TopZone hoặc liên hệ 1900 9696 42 trước khi mua.