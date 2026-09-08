Từ học tập, làm việc đến giải trí, màn hình ViewFinity S8 đáp ứng nhu cầu của cả gia đình

Màn hình thân thiện với đôi mắt của con

Bước vào năm học mới, gia đình anh Xuân Hòa (TP.HCM) đặt mục tiêu tìm kiếm một màn hình máy tính chất lượng, có chế độ bảo vệ mắt để con trai bước vào đại học. Anh cho biết: "Bây giờ các cháu học hành nặng hơn ngày xưa nhiều, nhất là cháu nhà tôi còn học kiến trúc nên ở nhà cũng tính là chọn một màn hình chuyên cho thiết kế, nhất là phải hạn chế ánh sáng xa để bảo vệ mắt. Đi tham khảo thì thấy màn hình của Samsung là đáp ứng đủ các yêu cầu này".

Chế độ bảo vệ mắt trên ViewFinity S8 tạo nên môi trường học tập thoải mái cho học sinh

Không chỉ anh Xuân Hoà, nhiều gia đình cũng lựa chọn màn hình đồ hoạ ViewFinity S8 nhờ công nghệ bảo vệ mắt tiên tiến, đã được tập đoàn kiểm định TÜV Rheinland của Đức chứng nhận. Công nghệ này giúp hạn chế ánh sáng xanh và giảm nhấp nháy để loại bỏ hiện tượng rung nhoè khó chịu, mang đến trải nghiệm học tập dễ chịu cho học sinh, sinh viên. Bên cạnh ViewFinity S8, màn hình thông minh M7 M70F 4K Samsung Vision AI của Samsung cũng là lựa chọn sáng giá cho các gia đình đang muốn tìm kiếm màn hình bảo vệ mắt, hỗ trợ học tập hiệu quả cho con em. "Cháu nhà tôi thích màn hình mới lắm, không bị nhấp nháy lúc học buổi tối, mà xem bài học cũng rõ nét nữa", anh Xuân Hoà chia sẻ trải nghiệm của gia đình về ViewFinity S8.

Màn hình thông minh M7 của Samsung cũng có tính năng bảo vệ mắt tiên tiến

Màn hình làm việc hiệu quả của bố mẹ

Không chỉ ghi điểm trong lòng người trẻ với công nghệ bảo vệ mắt, màn hình ViewFinity S8 còn là thiết bị làm việc yêu thích của các bậc phụ huynh. Sở hữu thiết kế công thái học, cho phép tùy chỉnh mọi góc độ, từ nghiêng, xoay, điều chỉnh độ cao đến xoay dọc màn hình 90 độ, màn hình mang đến sự thoải mái tuyệt đối xuyên suốt quá trình làm việc.

Thiết kế công thái học, linh hoạt điều chỉnh của ViewFinity S8 được phụ huynh đánh giá cao

Chị Phương Uyên (TP.HCM) chia sẻ: "Vợ chồng tôi đều có laptop cá nhân cả, nhưng ở nhà thì vẫn thích dùng ViewFinity S8 hơn. Hai vợ chồng và con gái có chiều cao khác nhau nên khi ngồi vào góc làm việc thì chỉ cần điều chỉnh chiều cao ghế và chiều cao màn hình là thoải mái ngay. Đôi lúc muốn ngồi ngửa ra cho thoải mái thì chỉnh độ nghiêng màn hình một chút là ổn. Lúc nào muốn đọc tài liệu dài thì xoay dọc màn hình lại, rất tiện".

Màn hình ViewFinity S8 cho phép nâng hạ dễ dàng, thậm chí xoay dọc để theo dõi nội dung hiệu quả hơn

Hệ thống cổng cắm đa dạng của ViewFinity S8 cũng giúp tối ưu hoá hiệu suất cũng như tốc độ làm việc. Màn hình sở hữu cổng USB-C cho phép sạc 90W và truyền dữ liệu siêu tốc, đồng thời có cổng LAN cho kết nối Ethernet ổn định. Tất cả được bố trí vừa tầm với, dễ tiếp cận với tất cả người dùng.

Màn hình giải trí cho cả gia đình

Với độ phân giải khủng đến 5K và mật độ điểm ảnh 218 PPI, màn hình ViewFinity S8 cũng là lựa chọn hoàn hảo cho việc giải trí của cả gia đình. Từ những video trên Youtube đến bom tấn điện ảnh, trải nghiệm trên màn hình này luôn sắc nét, sống động vượt trội.

Một lựa chọn màn hình mạnh về giải trí khác của Samsung chính là M7 M70F 4K Samsung Vision AI. Màn hình được tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo Vision AI cùng hàng loạt ứng dụng giải trí để người dùng tận hưởng thế giới nội dung bất tận. Công nghệ AI Picture Optimizer có khả năng tự động tinh chỉnh hình ảnh, đảm bảo sự thoải mái cho các con khi học tập, chinh phục STEM. Trong khi đó, bố mẹ có thể tận hưởng các giải đấu hấp dẫn với Chế độ Bóng đá AI hay tính năng Active Voice Amplifier tối ưu hoá âm thanh cho các bộ phim hấp dẫn.

Nhiều ứng dụng giải trí và công nghệ nâng cấp hình ảnh, âm thanh bằng AI đã có mặt trên màn hình thông minh M7

Anh Phương Nguyễn (TP.HCM) vô cùng bất ngờ với khả năng giải trí của màn hình thông minh M7 M70F 4K Samsung Vision AI. Anh cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy màn hình máy tính mà nhiều công nghệ không kém cạnh gì TV như vậy. Những ứng dụng giải trí quen thuộc trên TV hay kho game phong phú đều có trên màn hình này. Đã vậy chất lượng âm thanh, hình ảnh còn được AI nâng cấp cực xịn".

ViewFinity S8 và màn hình thông minh M7 của Samsung không chỉ gây ấn tượng với chất lượng hiển thị xuất sắc, mà còn sở hữu những tính năng hiếm gặp trên thị trường. Thiết kế công thái học trên ViewFinity S8 hay Vision AI trên màn hình M7 góp phần mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho cả gia đình.

Samsung triển khai ưu đãi "Mùa tựu trường" với nhiều đặc quyền hấp dẫn cho người trẻ khi mua sắm các sản phẩm màn hình. Cụ thể, khách hàng mua Màn hình đồ hoạ ViewFinity S8 sẽ nhận ngay voucher lên đến 2,5 triệu đồng, giảm thêm 10% khi mua kèm sản phẩm bất kỳ (trừ phụ kiện). Cùng với đó, khách hàng mua sắm Màn hình thông minh M7 M70F 4K Samsung Vision AI sẽ được giảm trực tiếp 9%, giảm thêm 5% khi mua kèm sản phẩm bất kỳ (trừ phụ kiện), đồng thời miễn phí 3 tháng giải trí trên ứng dụng VieON.