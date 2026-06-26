Từ học sinh thành sinh viên: 3 hành trang cha mẹ nên chuẩn bị cho con

Kỳ thi cam go đã khép lại. Trong khi các sĩ tử đang tận hưởng kỳ nghỉ xả hơi hiếm hoi sau chuỗi ngày dài "đèn sách" căng thẳng, không ít phụ huynh đã bắt đầu bước vào một giai đoạn "mất ăn mất ngủ" mới: tính toán hành trang cho con bước vào giảng đường.

Thực tế cho thấy, nhiều khoản chi lớn của sinh viên không đến từ học phí mà đến từ những quyết định chuẩn bị thiếu kế hoạch trong những tháng đầu tiên. Vì vậy, thay vì chờ đến sát ngày nhập học mới bắt đầu xoay xở, việc chuẩn bị sớm 3 điều thiết thực dưới đây sẽ giúp các bố mẹ chủ động hơn trong việc đồng hành, làm bệ phóng cho con trên chặng đường mới.

Không gian sống ổn định

Với những gia đình có con đi học xa nhà, nơi ở luôn là bài toán đầu tiên. Thực tế, việc tìm phòng trọ khi chưa biết điểm dễ dẫn đến chọn nhầm khu vực quá xa trường. Tuy nhiên, đợi đến khi biết kết quả mới đi tìm lại phải đối mặt với tình trạng khan hiếm phòng hoặc bị ép giá. Ngoài ra, việc xem phòng trực tuyến còn tiềm ẩn rủi ro lừa đảo, mất cọc.

Để giải quyết bài toán này, cha mẹ nên chủ động tìm hiểu trước vị trí các trường mà con đặt nguyện vọng, đồng thời tham gia vào các hội nhóm sinh viên, cộng đồng nhà trọ uy tín nhằm khảo sát giá và mức độ an ninh.

Đặc biệt, hãy dành thời gian lắng nghe mong muốn của con về không gian sống: ở ký túc xá hay thuê ngoài, sống một mình hay ở ghép cùng bạn bè, v.v... Điều này vừa tạo sự thoải mái cho con trước khi xa gia đình, vừa giúp cha mẹ trở thành những bậc phụ huynh tâm lý trong mắt con.

Kỹ năng sống căn bản

Chuyện sinh viên năm nhất gặp vấn đề về sức khỏe do ăn uống không điều độ, thay đổi thời tiết hay rơi vào khủng hoảng tài chính "đầu tháng xa hoa, cuối tháng mì tôm" không phải là điều mới lạ. Một trong những nguyên nhân dẫn đến điều này là không còn ai bên cạnh nhắc nhở ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc hay quản lý chi tiêu.

Chặng đường đại học chính là bước ngoặt lớn trên hành trình trưởng thành, do đó việc trang bị cho con những kỹ năng sống căn bản ngay trong mùa hè này là vô cùng cấp thiết.

Trước hết, cha mẹ nên hướng dẫn con kỹ năng nấu ăn căn bản để có thể tự chuẩn bị những bữa cơm đơn giản nhưng đủ chất, vừa đảm bảo sức khỏe lại vừa tiết kiệm chi phí sinh hoạt.

Bên cạnh đó, việc trang bị kiến thức sơ cứu và chăm sóc y tế cơ bản là vô cùng quan trọng, giúp con biết cách xử lý chủ động khi bị cảm sốt nhẹ, xây xát hoặc tự mua thuốc theo đơn.

Cuối cùng, hãy dạy con cách quản lý chi tiêu bằng việc tập chia nhỏ khoản tiền được chu cấp mỗi tháng vào các quỹ rõ ràng như tiền nhà, tiền ăn, tiền học và một khoản cố định phòng hờ lúc đau ốm, từ đó hình thành tư duy tài chính vững vàng suốt 4 năm giảng đường.

Thiết bị công nghệ hỗ trợ học tập

Nếu phòng trọ là điểm tựa sinh hoạt, kỹ năng là bệ đỡ cuộc sống thì một thiết bị công nghệ chính là hành trang cần có để con bước vào thế giới tri thức hiện đại. Giảng đường đại học ngày nay đòi hỏi sinh viên phải xử lý khối lượng tác vụ đa nhiệm khổng lồ, từ làm bài tập nhóm, thiết kế slide thuyết trình, cho đến việc ứng dụng AI để tìm kiếm tài liệu.

Tuy nhiên, thị trường thiết bị điện tử tại Việt Nam đang chứng kiến làn sóng tăng giá mạnh mẽ từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng đối với các dòng máy tính xách tay và máy tính bảng. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng thiếu hụt chip nhớ toàn cầu kết hợp với chi phí logistics leo thang trước thềm mùa cao điểm mua sắm. Thực trạng này tạo nên một bài toán chi phí đau đầu và áp lực tài chính không hề nhỏ cho các bậc phụ huynh cùng học sinh, sinh viên khi chuẩn bị bước vào năm học mới. Ngay cả Apple, vốn được biết đến là thương hiệu với biên lợi nhuận lớn cho mỗi sản phẩm, cũng vừa gây "hụt hẫng" cho nhiều sinh viên ngay trước thềm sắm sửa cho năm học mới vì tăng giá một loạt sản phẩm.

Trước bối cảnh giá thiết bị leo thang và nhu cầu sử dụng phức tạp hơn mỗi ngày, nhiều phụ huynh thông thái đang chuyển hướng sang các dòng máy tính bảng đa nhiệm nhờ tính linh hoạt và khả năng ghi chép trực quan bằng bút cảm ứng.

Nắm bắt xu hướng đó, Huawei giới thiệu dòng máy tính bảng HUAWEI MatePad 11.5 (2026) tại thị trường Việt Nam vào mùa tựu trường này. Khách với nhiều thiết bị cần mua thêm phụ kiện, sản phẩm đã đi kèm sẵn bàn phím, chuột máy tính và bút cảm ứng, giúp phụ huynh tối ưu chi phí mà không cần phải mua lặt vặt từng món phụ kiện rời. Trong bối cảnh các hãng liên tục tăng giá dưới sức ép của cuộc khủng hoảng chip nhớ, MatePad 11.5 (2026) có thể được xem là giải pháp toàn diện, "1 vốn 4 lời" cho gia đình các tân sinh viên.

Với ứng dụng HUAWEI Notes độc quyền và phần mềm WPS Office 3.0 tích hợp các công cụ AI, máy tính bảng có giao diện xử lý văn bản hay tạo slide báo cáo tương tự như trên máy tính.

Ngoài khả năng phục vụ học tập, sản phẩm còn sở hữu màn hình 2.5K FullView 120Hz, pin dung lượng lớn 10.100mAh cùng thiết kế kim loại nguyên khối mỏng nhẹ chỉ 515g, phù hợp với nhịp sống thường xuyên di chuyển giữa giảng đường, thư viện và các buổi học nhóm. Quan trọng hơn cả, đây là một giải pháp "mua một lần, dùng lâu dài", giúp hạn chế tình trạng phải liên tục mua thêm phụ kiện hoặc thay đổi thiết bị trong quá trình học.

Chuẩn bị cho con vào đại học là một khoản đầu tư dài hạn cả về tiền bạc lẫn tâm sức. Trong hành trình đó, sự chuẩn bị đúng từ đầu luôn giúp tiết kiệm hơn rất nhiều so với việc liên tục bổ sung và sửa chữa về sau. Một nơi ở phù hợp, những kỹ năng tự lập cần thiết và một công cụ học tập toàn diện sẽ là nền tảng giúp tân sinh viên tự tin bước vào môi trường mới.