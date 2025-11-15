Từ học sinh giỏi 12 năm liền đến Thạc sĩ A+ ở Canada: Thạc sĩ Phượng Hồng kể chuyện "chú rùa chăm chỉ"

Đó là câu chuyện của Thạc sĩ Phượng Hồng Lê (Rosie) - một minh chứng cho câu nói "cần cù bù thông minh" và hành trình chinh phục tri thức bằng sự bền bỉ.

Nhìn vào thành tích này, ít ai biết bí quyết lớn nhất của chị là tinh thần chủ động, kỷ luật và lòng biết ơn.

Rosie cười chia sẻ: "Học sinh giỏi hay xuất sắc như mình, cũng như nhiều bạn bè cùng thế hệ, thực ra không có gì đặc biệt. Mình không thông minh, càng không phải thần đồng. Nhưng mình luôn tin vào câu châm ngôn "Cần cù bù thông minh". Mình giống như chú rùa trong cuộc thi rùa và thỏ - siêng năng, chăm chỉ từng chút một."

Năm 2012, Rosie tốt nghiệp Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) ngành Sinh học. Năm 2013, Rosie tốt nghiệp Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội ngành Ngôn Ngữ Anh - Thông dịch viên - Giảng dạy Tiếng Anh (TESOL)

Vậy "chú rùa" ấy đã kiên trì bước đi trên con đường học vấn của mình như thế nào? Chị đã bật mí 6 bí quyết "chậm mà chắc" đã trở thành kim chỉ nam suốt những năm tháng đi học.

1. Luôn đi trước một bước so với bạn bè

Trong khi bạn bè tận hưởng kỳ nghỉ hè, Rosie đã bắt đầu hành trình của năm học mới. Ngay từ cuối mỗi năm học, chị luôn chủ động mua trước bộ SGK của lớp tiếp theo. Việc đọc và ghi chú trước kiến thức giúp chị không bao giờ bỡ ngỡ, luôn chủ động và nắm bắt bài giảng trên lớp một cách sâu sắc hơn.

2. Soạn bài trước khi đến lớp

Là lớp phó học tập, chị rèn được kỷ luật tự thân. Trước mỗi buổi học, Rosie đều soạn kỹ bài cho tất cả các môn. Nhờ vậy, chị không chỉ nắm vững kiến thức cho riêng mình mà còn có thể hỗ trợ bạn bè. Thói quen nhỏ này tạo ra một hiệu ứng domino đáng kinh ngạc: không bao giờ bỏ sót kiến thức, không bao giờ quên bài tập.

Rosie nhận bằng tốt nghiệp ở Canada

3. Học ngay sau giờ giảng

"Làm thế nào để không bao giờ sợ kiểm tra 15 phút?" - Rosie bật mí bí quyết của mình. Mỗi khi thầy cô vừa giảng xong, chị sẽ học và làm bài tập ngay trong ngày hôm đó. Kiến thức khi ấy còn mới và nóng hổi, việc ôn lại ngay lập tức giúp nó hằn sâu vào trí nhớ dài hạn. Nhờ vậy, chị luôn tự tin khi kiểm tra đột xuất.

4. Chủ động ghi chép, tích cực phát biểu

Rosie luôn ghi chép cẩn thận và tích cực phát biểu, để biến kiến thức của thầy cô thành của mình.

"Mình luôn tâm niệm, mình học cho chính bản thân và tương lai, chứ không phải vì điểm số hay vì sợ bị la rầy" - chị nói. Chính tư duy tự chủ này đã biến mỗi giờ học thành một quá trình khám phá đầy biết ơn và hứng khởi.

5. Sắp xếp tài liệu khoa học

Rosie luôn giữ sách vở và tài liệu một cách khoa học. Mỗi môn có thư mục riêng, phân loại bằng màu sắc. Cách làm này không chỉ giúp việc tìm kiếm trở nên dễ dàng mà còn hệ thống hóa kiến thức trong não bộ, biến việc ôn tập trở nên hiệu quả và tiết kiệm thời gian hơn.

Rosie tham gia sự kiện của trường tại Canada

Bí quyết +1: Bệ phóng từ sự tin tưởng của gia đình

Sự đồng hành của ba mẹ Rosie lại vô cùng đặc biệt: "Ba mẹ tôi chưa bao giờ xem bảng điểm của tôi. Họ bận rộn mưu sinh, khi tôi đưa sổ liên lạc, ba mẹ chỉ tin tưởng và ký tên. Tôi tự nhủ mình phải học thật tốt, không phải để ba mẹ vui lòng, mà để ba mẹ không phải phiền lòng", Rosie xúc động nhớ lại.

Có những đêm chị thức học đến 2 giờ sáng, ba mẹ là người xót con mà giục đi ngủ, chứ chưa bao giờ giục con ngồi vào bàn học. Thấy con gái ham đọc sách, ba chị tự tay đóng chiếc kệ lớn, nơi lưu giữ toàn bộ gia tài tri thức của chị từ lớp 1 - lớp 12.

"Điều tôi biết ơn nhất là ba mẹ đã cho tôi quyền tự do được học theo cách của mình, và ủng hộ tôi bằng sự tin tưởng tuyệt đối. Nhưng thành công, tôi tin chắc rằng, phải đến từ chính đôi tay và khối óc của mình. Không ai có thể học thay mình được."

Bạn không cần là thiên tài để thành công

Hành trình của Thạc sĩ Rosie Phượng Hồng là minh chứng cho thấy, thành công không phải là đặc quyền của thiên tài, mà là phần thưởng xứng đáng cho những ai bền bỉ. Nếu bạn thấy mình chỉ là một "chú rùa chậm chạp", hãy yên tâm, vì chăm chỉ và đi đúng hướng chắc chắn sẽ giúp bạn về đích, thậm chí vượt xa những "chú thỏ" tự phụ.