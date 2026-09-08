Từ hoài nghi ban đầu, tủ lạnh và máy giặt AI đang chiếm trọn niềm tin của nhiều gia đình

AI đâu chỉ cho công việc, AI giúp nhẹ gánh giặt giũ

Do gia đình đông con, chị Trang (Bình Chánh, TP.HCM) thường xuyên phải giải quyết lượng lớn quần áo dơ chất đống mỗi ngày. Trước đây, chị nghĩ AI chỉ dành cho công việc và học tập, nhưng khi chuyển sang dùng máy giặt cửa trước Samsung Bespoke AI, chị đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Thiết bị này đáp ứng chính xác nhu cầu cần một chiếc máy giặt hiệu quả, tiện lợi, giảm bớt các thao tác thủ công rườm rà.

Máy giặt Bespoke AI giúp gia đình chị Trang tiết kiệm tối đa thời gian giặt giũ mà quần áo vẫn sạch thơm

Công nghệ AI Wash trên máy giặt Bespoke AI cửa trước có khả năng nhận biết độ bẩn và chất liệu vải, từ đó tối ưu chu trình giặt hiệu quả mà không cần người dùng phải tùy chỉnh thông số giặt phức tạp. Chị Trang chia sẻ: "Cái hay của con máy giặt này là nó có thể nhận biết được đồ mình bỏ vào là dơ nhiều hay dơ ít, đồ dày hay đồ mỏng để có chế độ giặt phù hợp. Đồ mỏng thì nó sẽ giặt nhanh hơn một chút, còn chăn ga gối mền thì nó sẽ giặt lâu hơn, xả kỹ hơn", chị Trang nói. Gia đình chị cũng tâm đắc với ngăn giặt xả tự động, đổ một lần, giặt được cả tháng trên dòng máy giặt cửa trước của Samsung. AI tự động phân bổ nước giặt theo độ bẩn, vừa sạch, vừa đỡ hao hơn đổ bằng tay. Khi kết nối máy giặt với ứng dụng SmartThings trên điện thoại, chị Trang có thể theo dõi điện năng tiêu thụ, nhận thông báo giặt xong, nhắc nhở bảo dưỡng và còn tiết kiệm điện tối đa thông qua chế độ AI Energy.

Ngăn giặt xả tự động phân bổ nước giặt theo độ bẩn, vừa sạch, vừa tiết kiệm

AI không khó sử dụng, AI thân thiện với mọi lứa tuổi

Không ít các bà, các mẹ đang cho rằng AI vô cùng rắc rối và chỉ phù hợp với người trẻ. Cô Thuỷ (Phường An Lạc, TP.HCM) cũng từng có suy nghĩ như vậy, cho đến khi chuyển qua sử dụng máy giặt Bespoke AI cửa trên. Ấn tượng của cô về máy giặt Bespoke AI cửa trên chính là tính năng AI Wash, có khả năng nhận biết chất liệu vải để điều chỉnh tốc độ quay vắt, vừa sạch sâu lại bảo vệ quần áo tối đa.

Cô Thuỷ yên tâm giao những bộ quần áo may tay của mình cho máy giặt Bespoke AI

Với một thợ may kỹ tính như cô Thuỷ, công nghệ bong bóng siêu mịn Ecobubble™ giúp tăng tốc độ thẩm thấu xà phòng nhanh hơn, sạch sâu như giặt tay của máy giặt Bespoke AI là điều cô rất tâm đắc. Cô chia sẻ: "Đồ sạch mà vải không bị xù hay là mất dáng. Mấy bộ đồ cô mới may xong thường hay dính phấn may lắm. Trước là toàn giặt tay để sạch hết vệt phấn và giữ đồ, giờ yên tâm bỏ máy giặt luôn". Máy cũng thân thiện với mọi lứa tuổi khi có bảng điều khiển tiếng Việt, đặc biệt tiện lợi khi kết nối cùng ứng dụng SmartThings để nhận thông báo giặt xong trên điện thoại.

Vừa giặt sạch sâu, bảo vệ vải tối đa mà còn thân thiện với người lớn tuổi, cô Thuỷ rất hài lòng về chiếc máy giặt AI của mình

AI không hề tốn kém, ngược lại còn tiết kiệm tối đa

Với những gia đình trẻ bận rộn và chỉ đi chợ mỗi tuần một lần như Thanh và Sang (Phường An Lạc, TP.HCM), nỗi lo lớn nhất đến từ việc đồ ăn chất đống nhiều ngày trong tủ mà không được bảo quản tốt, gây mất vệ sinh và lãng phí. Khi nghĩ về tủ lạnh AI, cặp đôi từng nghĩ thiết bị với nhiều tính năng hiện đại sẽ làm tăng chi phí hoá đơn điện. Tuy nhiên, mọi hoài nghi đều được xua tan khi cặp đôi sử dụng tủ lạnh Samsung Bespoke AI Side by Side. Bên cạnh dung tích lớn, bảo quản thực phẩm dễ dàng, điều thuyết phục cặp đôi chính là công nghệ AI Precise Cooling tự động điều chỉnh chế độ làm lạnh dựa trên thuật toán AI, nhận diện và dự đoán nhu cầu làm lạnh của tủ như khi có nhiều thực phẩm mới được cho vào, lưu trữ thực phẩm nóng hoặc điều kiện thời tiết nóng bức. Cả hai chia sẻ: "Con tủ lạnh này giữ lạnh tốt, mà lại còn có AI nữa nên đồ ăn tươi hơn mà đỡ hao điện nữa".

AI giúp tủ lạnh Bespoke AI dự đoán nhu cầu làm lạnh theo thói quen sử dụng, từ đó bảo quản thực phẩm tốt hơn

Máy nén AI Inverter trên tủ lạnh Samsung Bespoke AI được cải tiến từ cấu trúc phần cứng, bán kính lớn hơn 4 lần so với máy nén Inverter thông thường nên tiêu thụ ít điện năng hơn, hoạt động bền và ổn định hơn. Ngoài ra, khi kích hoạt chế độ AI Energy qua ứng dụng SmartThings, AI theo dõi và tối ưu điện năng thêm đến 10% thông qua việc thu thập và phân tích các dữ liệu từ thói quen sử dụng của gia đình và môi trường xung quanh.

Tủ lạnh Bespoke AI giúp gia đình Thanh Sang tiết kiệm tối đa hoá đơn điện hàng tháng

Nhà AI thông minh, nâng tầm cuộc sống

Những suy nghĩ như sắm trọn bộ gia dụng AI là tốn kém và không cần thiết đã được gia đình Vivi (Phường Tân Mỹ, TP.HCM) loại bỏ hoàn toàn sau 3 tháng sử dụng trọn bộ tủ lạnh, máy giặt và thiết bị bếp Bespoke AI của Samsung. Vì thường xuyên phải ra khỏi nhà nên hai vợ chồng đều mong muốn một căn nhà tự động hoá hoàn toàn, có thể chủ động làm thay việc nhà cho cả hai.

Gia đình Vivi hoàn toàn hài lòng khi đầu tư cho hệ thống nhà thông minh AI, kết nối liền mạch qua SmartThings

Mong muốn này đã trở thành hiện thực khi tổ ấm của cả hai đã có thể kết nối đồng bộ qua ứng dụng SmartThings, mang đến rất nhiều lợi ích thiết thực. SmartThings cho phép vợ chồng Vivi bật tắt thiết bị từ xa dù đang ở cơ quan; nhận thông báo hoàn tất giặt đồ qua điện thoại để kịp đi phơi hoặc sấy; lên lịch làm việc nhà trước, đảm bảo khi về nhà là mọi thứ đã xong; kiểm tra tình trạng bảo dưỡng để máy luôn vận hành ổn định. "Giờ xu hướng là phải để công nghệ làm giúp mình nhiều hơn. Cho nên là hai vợ chồng mình thấy đầu tư nguyên một cái dàn Samsung Bespoke AI này rất là xứng đáng nha", Vivi hào hứng nói.

Ngay cả khi cặp đôi ra ngoài, căn nhà của Vivi vẫn tự động hoàn thành việc nhà

Với những ứng dụng thiết thực, giải quyết hiệu quả những vấn đề rất đời thường, AI trên thiết bị gia dụng đang xoá tan rất nhiều hoài nghi trước đó của người dùng. Thay vì mua một khái niệm công nghệ xa vời, người dùng chọn Bespoke AI đang sắm cho mình sự thảnh thơi, nhàn tênh thông qua sự thông minh, tự động hoá của thiết bị.