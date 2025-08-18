Chiều 18-8, TAND TP HCM cơ sở 1 mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Dương Hữu Trí (SN 1987, ngụ phường 7, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ; nay là phường Tam Thắng, TP HCM) về tội "Giết người", "Cố ý gây thương tích", "Huỷ hoại tài sản", "Chống người thi hành công vụ".

Dương Hữu Trí là kẻ tấn công khiến một chiến sĩ cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hy sinh.

Theo cáo trạng, Dương Hữu Trí là đối tượng quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú đến hết ngày 19-6-2025. Theo quy định định kỳ hoặc đột xuất sẽ tổ chức xét nghiệm ma túy với Trí.

Ngày 17-2-2025, theo kế hoạch, Cảnh sát khu vực đến thực hiện xét nghiệm với Trí nhưng Trí không chấp hành mà có thái độ chống đối.

Dương Hữu Trí tại phiên xét xử sơ thẩm

Đến khoảng 7 giờ ngày 3-3, Công an phường 7 phân công 4 đồng chí đi trên 2 xe máy đến nhà mời Trí kiểm tra, nhưng Trí chửi bới và lấy 2 con dao chạy đuổi theo lực lượng công an. Trí dùng dao đâm 1 chiến sĩ công an nhưng may mắn người này né được, chỉ bị rách áo.

Không dừng lại, Trí tiếp tục chửi bới, và đến chỗ dựng 2 chiếc xe máy, cầm điện thoại của một chiến sĩ công an để ở xe, ném hư hỏng. Trí mở nắp bình xăng 2 xe máy và châm lửa đốt cháy 2 xe máy, rồi vào nhà cố thủ.

Để đảm bảo an toàn, công an đã đưa bố mẹ của Trí ra khỏi nhà. Trong lúc một chiến sĩ đóng cửa nhà thì bị Trí dùng nước sôi tạt vào gây bỏng.

Nhận thấy tình hình căng thẳng, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cử lực lượng CSCĐ tới hiện trường, chính quyền địa phương cũng đến vận động nhưng Trí không nghe và ở bên trong mở bình gas để khí tràn ra ngoài và dọa nếu có người vào sẽ cho nổ.

Lúc này, 8 chiến sĩ CSCĐ đứng thành đội hình lá chắn hai hàng ngang cầm gậy nhựa, 2 người đứng 2 bên cầm bình chữa cháy tiến vào từ cửa chính. Trí liền cầm 2 con dao xông thẳng ra đâm liên tiếp nhiều nhát vào đội hình và đâm trúng ngực đồng chí Nguyễn Ngọc Minh Nhật. Sau đó đâm vào tay một chiến sĩ khác và chạy vào phòng cố thủ. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày đã bắt giữ được Trí.

Ngay sau khi bị đâm, mọi người nhanh chóng đưa đồng chí Minh Nhật đi bệnh viện nhưng chiều cùng ngày thì anh đã hy sinh.

Vào năm 2008, Trí từng bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Năm 2011, bị đưa vào cơ sở cai nghiện 24 tháng; Đến năm 2022 tiếp tục đưa vào cơ sở cai nghiện, và chấp hành xong vào tháng 5-2023.

Tại phiên tòa, Trí khai rằng do sợ bị bắt, đi tù nên khủng hoảng dẫn tới việc chống đối, không chấp hành quy định test ma tuý. Mặc dù bản thân bị cáo biết rõ việc test ma túy là đúng theo quy định, sau thời gian cai nghiện được trở về địa phương.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Trí là đặc biệt nghiêm trọng, coi thường pháp luật, tính mạng và sức khỏe của người khác, cố ý hủy hoại tài sản của lực lượng chức năng với tính chất côn đồ... Do đó, cần có bản án nghiêm khắc nhất để giáo dục, phòng ngừa chung. Từ đó, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Trí tử hình về tội Giết người, 2 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, 2 năm tù về tội Chống người thi hành công vụ và 3 năm tù về tội Hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.