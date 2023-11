Thượng uý công an hi sinh khi đang làm nhiệm vụ chống tội phạm ma túy

Ngày 17/11, thông tin từ Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, sau nhiều ngày nổ lực cứu chữa nhưng vì vết thương quá nặng, không qua khỏi, đồng chí Thượng uý Trần Trung Hiếu (31 tuổi) công tác tại Công an xã Xuân Hồng (huyện Nghi Xuân) đã được đồng đội, người thân đưa từ bệnh viện về quê nhà.

Thượng uý Trần Trung Hiếu.

Trước đó, vào khoảng 15h45 ngày 13/11, Thượng uý Hiếu đang làm nhiệm vụ tại đền chợ Củi thì phát hiện đối tượng Trần Trọng Gia Bảo (26 tuổi, trú tại thôn 1, xã Xuân Hồng) nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy với một người khác nên đã áp sát để bắt quả tang.

Bị phát hiện, đối tượng Bảo bỏ chạy rồi bất ngờ dùng kéo đâm vào cổ Thượng úy Hiếu. Bị đâm trọng thương, đồng chí Hiếu gục xuống nhưng đối tượng Bảo tiếp tục đâm thêm nhiều nhát.

Lực lượng Công an xã Xuân Hồng cùng người dân tiến hành đưa Thượng úy Hiếu đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh (Nghệ An) trong tình trạng nguy kịch, đồng thời bắt giữ đối tượng Bảo đưa về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Sau 4 ngày nổ lực cứu chữa, vì vết thương quá nặng, không còn khả năng cứu chữa nên sáng nay (ngày 17/11) đã đưa đồng chí về nhà tại thị trấn Tiên Điền (huyện Nghi Xuân).

Được biết, hoàn cảnh gia đình thượng uý Hiếu rất khó khăn, người vợ chưa có việc làm ổn định. 2 đứa con còn rất nhỏ (đứa lớn 3 tuổi, đứa nhỏ vừa 10 tháng tuổi).

Liên quan đến vụ việc, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam bị can đối với Trần Trọng Gia Bảo về tội "Giết người".