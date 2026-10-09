Từ hạt vàng tự nhiên đến hành trình lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng

Từ hạt đậu nành nhỏ bé, Fami mang nguồn dưỡng chất lành đến gần hơn với cuộc sống của hàng triệu gia đình Việt

"Giàu" sẻ chia, để thêm "giàu" cuộc sống

Một cuộc sống đủ đầy thường được nhắc đến bằng những điều rất cụ thể: một công việc ổn định, một mái nhà đủ ấm, những điều kiện tốt hơn để chăm sóc bản thân và gia đình, hay những cơ hội để mỗi người theo đuổi điều mình mong muốn.

Nhưng có lẽ, sự "giàu có" của cuộc sống còn nằm ở những giá trị được sẻ chia và những điều tốt đẹp mỗi người có thể góp thêm cho những người xung quanh. Đó có thể là một lời động viên giúp ai đó thêm niềm tin để bước tiếp, một sự hỗ trợ để những em nhỏ ở vùng khó khăn có thêm điều kiện học tập và nuôi dưỡng ước mơ, hay sự đồng hành để các gia đình ở vùng sâu, vùng xa được tiếp cận nguồn dinh dưỡng phù hợp cho cuộc sống mỗi ngày.

Từ góc nhìn ấy, sự phát triển của một cộng đồng đôi khi không chỉ được nhìn thấy qua những con số hay thành tựu kinh tế, mà còn được cảm nhận qua cách con người quan tâm và sẻ chia cùng nhau. Khi một người có thêm niềm tin để tiến về phía trước, cộng đồng cũng có thêm một lý do để trở nên tốt đẹp hơn.

Sự sẻ chia vì thế vượt ra ngoài câu chuyện của "cho đi" và "nhận lại". Đó là cách những giá trị tốt đẹp được tiếp nối bền bỉ. Một sự nâng đỡ đúng lúc có thể giúp ai đó vững vàng hơn trên hành trình phía trước; một hành động tử tế cũng có thể chạm đến nhiều người, để cuộc sống thêm giàu yêu thương, giàu sẻ chia theo những cách rất tự nhiên.

Từ dưỡng chất lành học đường đến những hoạt động tiếp sức cộng đồng, Fami góp thêm những điều thiết thực để cuộc sống thêm giàu yêu thương.

Fami và những dấu ấn đồng hành trên khắp mọi miền đất nước

Từ những ngày đầu, Fami đã theo đuổi một mong muốn giản dị: góp phần làm giàu cuộc sống của người Việt bằng những giá trị tốt đẹp từ hạt đậu nành. Hành trình ấy bắt đầu từ việc mang nguồn dưỡng chất lành quý báu đến hàng triệu gia đình, rồi dần được nối dài qua những hoạt động hướng đến cộng đồng tại nhiều miền đất nước.

Trong nhiều năm qua, Fami đã đồng hành với trẻ em, học sinh và những hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương. Hành trình ấy được nối dài qua hơn 10 năm với "Sữa đậu nành học đường" - mang nguồn dinh dưỡng đến gần hơn với học sinh, 4 năm cùng "Chuyến xe nhân ái" góp phần hỗ trợ sinh kế cho những gia đình khó khăn, hơn 15 năm với "Kết nối những tấm lòng" tiếp thêm sự sẻ chia đến những hoàn cảnh cần được quan tâm, cùng nhiều hoạt động trao học bổng, tiếp sức học tập, khắc phục hậu quả thiên tai và sẻ chia với cộng đồng.

Qua mỗi chương trình, điều Fami mong muốn trao đi không chỉ là một sản phẩm hay một phần hỗ trợ, mà còn là sự đồng hành đúng lúc để thêm nhiều người có cơ hội tiếp cận nguồn dưỡng chất lành, thêm nhiều em nhỏ được tiếp sức trên hành trình học tập và thêm nhiều gia đình cảm nhận được sự quan tâm từ cộng đồng.

Từ hơn 10 năm "Sữa đậu nành học đường", 4 năm "Chuyến xe nhân ái" đến hơn 15 năm "Kết nối những tấm lòng", Fami bền bỉ góp thêm những giá trị giàu sẻ chia cho cộng đồng.

Từ "hạt vàng tự nhiên" đến những giá trị được lan tỏa

Hạt đậu nành vốn là thực phẩm rất đỗi quen thuộc với người Việt. Từ những hạt đậu bình dị ấy, người ta tạo nên nguồn dinh dưỡng giàu giá trị cho gia đình, gửi gắm vào đó sự chăm chút cho sức khỏe, sắc vóc và những mong muốn giản dị về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Với Fami, "hạt vàng tự nhiên" cũng vì thế mang một ý nghĩa rộng hơn câu chuyện về dinh dưỡng. Đó là điểm khởi đầu cho hành trình tạo nên những giá trị tốt đẹp, từ việc chăm sóc sức khỏe mỗi ngày đến những nỗ lực để góp phần làm cho cuộc sống xung quanh trở nên tươi sáng hơn.

Gần 30 năm phát triển, Fami vẫn bền bỉ theo đuổi hành trình ấy, đưa những giá trị được vun đắp từ hạt đậu nành hiện diện trong mỗi gia đình và từng bước nối dài đến cộng đồng. Bởi suy cho cùng, những điều tốt đẹp hiếm khi chỉ dừng lại ở nơi chúng bắt đầu. Một điều lành gieo xuống, nếu được chăm chút đủ lâu, có thể tiếp tục nảy nở theo nhiều cách khác nhau.

Từ "hạt vàng tự nhiên", hành trình làm "giàu" cuộc sống được nối dài theo nhiều cách, từ chăm sóc sức khỏe chủ động đến vun đắp những giá trị tốt đẹp.

Có thể nói, từ "hạt vàng tự nhiên", Fami mong muốn góp phần vun đắp một cuộc sống giàu sức khỏe, giàu sắc vóc, giàu yêu thương và giàu sẻ chia.

Nhà sản xuất: Nhà Máy Sữa Đậu Nành Việt Nam Vinasoy - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đường Quảng Ngãi

Địa chỉ: 02 Nguyễn Chí Thanh, Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi