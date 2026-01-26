Từ giờ đến Rằm tháng Chạp, 4 con giáp này dễ gặp quý nhân, tài lộc tăng vùn vụt: Top 1 bứt phá ngoạn mục

Từ nay đến Rằm tháng Chạp là giai đoạn được xem là “nước rút” của năm âm lịch. Đây cũng là thời điểm nhiều người tổng kết, chốt việc của năm cũ và chuẩn bị cho năm mới.

Trong bức tranh chung ấy, 4 con giáp được dự báo dễ gặp quý nhân nâng đỡ, mở ra cơ hội bứt tốc sự nghiệp nếu biết nắm bắt thời cơ. Tất nhiên, vận may chỉ phát huy khi đi cùng nỗ lực và lựa chọn đúng lúc

Tuổi Tý: Mở rộng quan hệ, cơ hội đến từ kết nối

Từ nay đến Rằm tháng Chạp, người tuổi Tý có xu hướng được “đẩy” ra khỏi vùng an toàn thông qua các mối quan hệ mới. Đó có thể là một đối tác tiềm năng, một người quản lý hiểu năng lực của bạn, hoặc đơn giản là người sẵn sàng trao cho bạn cơ hội thử sức ở vai trò lớn hơn.

Điểm đáng chú ý là quý nhân của tuổi Tý giai đoạn này thường xuất hiện trong môi trường công việc quen thuộc, thông qua những cuộc trò chuyện tưởng chừng rất đời thường. Nếu biết lắng nghe, chủ động chia sẻ quan điểm và không ngại đề xuất ý tưởng, tuổi Tý có thể ghi điểm mạnh mẽ. Với người làm kinh doanh, đây là lúc nên tái kích hoạt các mối quan hệ cũ. Một cuộc gọi đúng lúc có thể mang lại hợp đồng đáng giá.

Tuổi Dậu: Nỗ lực được nhìn nhận, thời điểm “thu hoạch”

Khác với sự bất ngờ của tuổi Tý, vận trình của người tuổi Dậu mang màu sắc ghi nhận. Những cố gắng âm thầm trong suốt thời gian qua bắt đầu được cấp trên, khách hàng hoặc đối tác đánh giá đúng mức. Quý nhân của tuổi Dậu không phải người “ban phát” may mắn, mà là người giúp bạn được thấy, được tin, được trao việc.

Từ nay đến Rằm tháng Chạp, tuổi Dậu nên mạnh dạn nhận nhiệm vụ mới, đặc biệt là các công việc đòi hỏi trách nhiệm cao. Đây cũng là giai đoạn thuận lợi để đề xuất tăng lương, điều chỉnh vị trí hoặc chuyển hướng công việc.

Tuổi Thìn: Cơ hội lớn đi kèm thử thách lớn

Người tuổi Thìn bước vào giai đoạn có nhiều biến động tích cực. Quý nhân xuất hiện dưới dạng người dẫn đường, có thể là sếp mới, cố vấn hoặc người có tầm nhìn xa hơn bạn một bước. Họ không làm thay, nhưng chỉ đúng hướng, giúp tuổi Thìn tránh những quyết định sai lầm.

Tuy nhiên, vận may của tuổi Thìn không đến theo cách nhẹ nhàng. Bạn có thể phải lựa chọn giữa an toàn và đột phá. Nếu dám chấp nhận áp lực, sẵn sàng học nhanh và làm nhanh, bạn sẽ nhận được thành quả rất xứng đáng. Đây là thời điểm tốt để người tuổi Thìn mở rộng quy mô công việc, đảm nhận vai trò quản lý hoặc khởi động dự án đã ấp ủ từ lâu.

Tuổi Ngọ - Top 1 bứt phá: Đúng người, đúng thời điểm

Đứng đầu danh sách là người tuổi Ngọ. Quý nhân của bạn có thể là người trực tiếp trao cơ hội, hoặc gián tiếp tạo ra bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.

Điểm mạnh của tuổi Ngọ giai đoạn này là tinh thần chủ động và khả năng hành động nhanh. Khi cơ hội xuất hiện, bạn không chần chừ, cũng không quá do dự vì sợ rủi ro. Chính sự dứt khoát ấy giúp tuổi Ngọ vượt lên, tạo khác biệt rõ rệt so với trước đây. Nhiều người tuổi Ngọ có thể chứng kiến bước nhảy vọt về vị trí, thu nhập hoặc tầm ảnh hưởng chỉ trong thời gian ngắn.

Thông tin mang tính chiêm nghiệm