Từ nay đến hết mùa hè năm Bính Ngọ 2026, dòng chảy của đất trời chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của Thổ khí, mang lại cơ hội sở hữu và gia tăng tài sản đất đai vượt bậc cho những bản mệnh có duyên lành. Theo tử vi học, dưới đây là 4 con giáp may mắn được cát tinh soi chiếu, dễ dàng gặt hái lộc lớn về bất động sản trong giai đoạn này.

Con giáp tuổi Mùi

Đứng đầu danh sách đón nhận hồng phúc về đất đai chính là con giáp tuổi Mùi nhờ sự nâng đỡ tuyệt đối từ cục diện Lục Hợp với năm Bính Ngọ.

Bản mệnh trong giai đoạn này như thỏi nam châm thu hút năng lượng của đại địa, đi đến đâu cũng nhìn ra long mạch và những mảnh đất vàng đầy tiềm năng sinh lời. Sự xuất hiện của quý nhân Nhị Hợp giúp tuổi Mùi tiếp cận được với những nguồn thông tin mật, dễ dàng mua được nhà đất với mức giá vô cùng hời.

(Ảnh minh họa)

Những giao dịch ký kết, sang tên đổi chủ hay thủ tục pháp lý liên quan đến bất động sản đều diễn ra trôi chảy, hanh thông như nước chảy mây trôi. Dòng tiền luân chuyển mạnh mẽ từ các nguồn thu nhập phụ giúp con giáp này có đủ tiềm lực tài chính để xuống tiền cho những dự án lớn mà không phải đắn đo. Hãy tự tin nắm bắt thời cơ vàng ngọc này, bởi thần Thổ Địa đang đứng ngay phía sau bảo hộ, mở ra cánh cửa giàu sang bền vững cho tương lai của bạn.

Con giáp tuổi Tuất

Nằm trong mối quan hệ Tam Hợp vượng phát với địa chi của năm, tuổi Tuất cũng sẽ là con giáp như viên ngọc quý được mài dũa, tỏa sáng rực rỡ trên thị trường bất động sản mùa hè này.

(Ảnh minh họa)

Tư duy nhạy bén và trực giác phong thủy sắc bén giúp bản mệnh dễ dàng chốt được những hợp đồng mua bán nhà đất mang lại lợi nhuận khổng lồ. Khó khăn, ngáng trở về mặt giấy tờ từ thời gian trước bỗng chốc tan biến hoàn toàn, nhường chỗ cho hào quang vinh hoa và tài lộc rủng rỉnh gõ cửa.

Tuổi Tuất không chỉ may mắn trong việc mua nhà, tậu đất cho bản thân mà còn có duyên mát tay trong các hoạt động môi giới, đầu tư lướt sóng. Nguồn năng lượng Thổ tương sinh từ đất trời giúp tài sản tích lũy của tuổi Tuất tăng trưởng theo cấp số nhân, khẳng định vị thế tôn quý của mình. Khép lại mùa hè, bạn có thể mỉm cười mãn nguyện khi nắm trong tay những khối tài sản có giá trị bền vững, gia đạo an khang thịnh vượng.

Con giáp tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ là con giáp bước vào khoảng thời gian từ nay đến hết mùa hè với vị thế của một bậc vương giả, đón nhận cát khí vây quanh để hiện thực hóa giấc mơ an cư lạc nghiệp.

(Ảnh minh họa)

Mối quan hệ tương sinh giữa Hỏa khí của năm Bính Ngọ và Thổ khí bản mệnh tạo nên một bệ phóng thần kỳ, giúp đường tài lộc liên quan đến đất đai bùng nổ mạnh mẽ. Bản mệnh làm việc gì cũng suôn sẻ như cá gặp nước, gặp thời thế tốt liền có thể sở hữu ngay những căn hộ, mảnh đất có vị trí đắc địa.

Những người đang có ý định xây sửa nhà cửa hoặc chuyển đổi không gian sống sẽ tìm được hướng đi hoàn hảo, vạn sự hanh thông như ý nguyện. Doanh thu từ việc đầu tư hoặc cho thuê bất động sản đổ về tài khoản liên tục nhảy số chóng mặt, xua tan mọi áp lực tài chính trước đó. Sự quyết đoán kết hợp với vận may trời ban giúp tuổi Thìn xây dựng được một giang sơn tài chính vững như bàn thạch, hướng tới tương lai rực rỡ.

Con giáp tuổi Sửu

Mặc dù trải qua không ít thử thách ở giai đoạn đầu năm, tuổi Sửu sẽ là con giáp sẽ có màn lội ngược dòng vô cùng ngoạn mục trong lĩnh vực địa ốc khi mùa hè sang.

(Ảnh minh họa)

Nhờ sự kiên trì, đằm thắm đặc trưng của hành Thổ kết hợp với cát tinh cao chiếu, bạn bỗng tìm thấy những cơ hội bứt phá vàng ngọc trong việc tích lũy đất đai. Những mảnh đất, ngôi nhà tưởng chừng như đóng băng hoặc gặp rắc rối bỗng chốc xoay chuyển cục diện, mang lại nguồn lợi nhuận lớn ngoài mong đợi.

Đối tác và quý nhân tự tìm đến đề xuất hợp tác làm ăn lâu dài nhờ vào uy tín và sự chân thành mà tuổi Sửu đã khẳng định bấy lâu nay. Việc mạnh dạn xuống tiền vào những phân khúc bất động sản tiềm năng trong thời điểm này sẽ giúp dòng tiền của con giáp này sinh sôi nảy nở một cách bền vững. Tuổi Sửu hoàn toàn có thể tự hào bước lên đài vinh quang, ung dung tận hưởng vinh hoa phú quý và sở hữu những khối bất động sản đáng mơ ước.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.