Con giáp tuổi Thân

Tựa như dòng kim loại lỏng linh hoạt và biến hóa khôn lường dưới ánh trăng rằm, người tuổi Thân mang nét tính cách vô cùng thông tuệ, nhạy bén và tràn đầy sinh khí nghệ thuật. Bản mệnh Kim tinh khiết ban tặng cho họ một trí tuệ sắc sảo như lưỡi kiếm báu, khả năng ứng biến thần sầu trước mọi phong ba bão táp của cuộc đời.

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Họ thấu hiểu nhân tâm, thấu thị thời cuộc, luôn bước đi giữa nhân gian với tâm thế ung dung, tự tại và sẵn sàng mở lối đi riêng đầy táo bạo. Sự tự tin hào sảng kết hợp với một chút kiêu ngạo thiên bẩm dệt nên một sức hút phong thủy mãnh liệt, giúp con giáp này đi đến đâu cũng dễ dàng thu phục lòng người và kết duyên cùng quý nhân. Giữa những xoay vần của vận mệnh, tuổi Thân luôn biết cách giữ cho tâm thế mềm mại như nước nhưng ý chí kiên định như vàng, biến cuộc đời thành một khúc hoan ca đầy sắc màu rực rỡ.

Năm Bính Ngọ 2026, tuổi Thân chỉ có một giai đoạn cần lưu ý nhiều nhất là tháng 1 âm. Sau khi vượt qua nó, con giáp này hầu như không còn gì cần phải lo lắng. Công việc mỗi ngày một thuận lợi, sự nghiệp thăng tiến, tuổi Thân sẽ phất lên như diều gặp gió. Đặc biệt, tử vi học có nói, tháng 12 âm, được 2 cát tinh là Nguyệt Đức và Thiên Hỷ hỗ trợ, con giáp này sẽ liên tiếp đón nhận tin vui, tiền nong rủng rỉnh giúp họ về đích vô cùng viên mãn.

Con giáp tuổi Dậu

Mang trong mình nguồn năng lượng của Tân Kim tinh túy, tuổi Dậu là con giáp tựa như viên ngọc quý được mài giũa tỉ mỉ, luôn tỏa sáng lung linh với nét tính cách kiêu hãnh, nghiêm túc và cầu toàn bậc nhất. Tiếng gáy báo hiệu bình minh của họ chính là biểu tượng phong thủy của sự thức tỉnh, khơi thông tà khí và gọi mời ánh sáng cát tường của một ngày mới hanh thông.

(Ảnh minh họa)

Bản mệnh yêu chuộng sự ngăn nắp, tư duy logic sắc bén và luôn đặt chữ tín lên vị trí tối cao như núi đá ngàn năm, khiến ai nấy đều kính nể và tin tưởng cậy nhờ. Đằng sau vẻ ngoài có phần lạnh lùng, sắc sảo ấy lại là một trái tim ấm áp, trượng nghĩa, luôn thầm lặng chở che và lo toan vẹn toàn cho những người thân yêu. Tuổi Dậu kiên cường đi qua những mùa giông bão bằng đôi chân vững chãi, khéo léo biến những áp lực cuộc sống thành những viên gạch hồng xây dựng nên tòa thành công danh lộng lẫy.

Nếu tuổi Thân có tháng 1 âm là giai đoạn khó khăn thì với tuổi Dậu là tháng 2 âm. Từ tháng 3 âm trở đi, con giáp này hầu như sẽ chỉ đón toàn niềm vui. Sau tháng 5 âm hiện tại may mắn trong cả công việc và tình duyên, tuổi Dậu cũng có một cú chốt hạ vô cùng rực rỡ vào tháng cuối cùng của năm Bính Ngọ.

Tử vi học có nói, tháng 12 âm, được Tam hợp chống lưng và có cát tinh Thiên Giải hỗ trợ, tuổi Dậu sẽ chứng kiến những bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp. Những dự án đầu tư gặt hái thành công ngoài mong đợi cộng với tài quản lý tài chính xuất sắc sẽ giúp bản mệnh nằm trong số những con giáp giàu có, thịnh vượng bậc nhất.

Con giáp tuổi Tuất

Con giáp tuổi Tuất mang bản mệnh Thổ dày dặn của đất mẹ bao dung, dệt nên một nét tính cách trung thành, trượng nghĩa và vững chãi như bàn thạch giữa ngàn khơi. Họ là biểu tượng của lòng thủy chung son sắt, một khi đã khắc cốt ghi tâm lời hứa thì dù trải qua bao dâu bể vẫn một lòng bảo vệ chữ tín vẹn toàn.

(Ảnh minh họa)

Trực giác tâm linh nhạy bén kết hợp với sự điềm tĩnh, sâu sắc giúp họ luôn thấu thị đúng sai, nhìn thấu tâm can kẻ xấu để giữ cho bản thân một lối sống thanh sạch, an nhiên. Không ồn ào hay phô trương thanh thế, tuổi Tuất thầm lặng cống hiến, nhẫn nại tích lũy nội lực và luôn là chỗ dựa bình an, vững chắc nhất cho gia đình, bạn bè. Khi gió lộng phương Nam hay sương giá phương Bắc ùa về, họ vẫn đứng đó, thong dong mỉm cười đón nhận vạn sự tùy duyên với một tâm hồn khoáng đạt như đại ngàn.

Sau khi vượt qua tháng 3 âm với nhiều thử thách, tuổi Tuất cũng sẽ là con giáp có thể kê cao gối mà ngủ từ nay đến cuối năm Bính Ngọ. Tháng 5 âm hiện tại, tuổi Tuất cũng đang được hưởng lợi từ sự hỗ trợ của quý nhân, công việc vô cùng thuận lợi, tiền bạc rủng rỉnh. Chưa hết, tháng 10 âm năm nay, con giáp này sẽ tiếp tục được bạn bè trợ giúp, đạt được thành công viên mãn. Đặc biệt, những ai làm về kinh doanh càng dễ gặt hái nhiều lộc lá, cuộc sống ngày càng sung túc, thịnh vượng.

Con giáp tuổi Hợi

Như dòng nước mát lành, uyển chuyển của dòng Quý Thủy ngàn năm, người tuổi Hợi là con giáp mang nét tính cách bao dung, hiền hòa và ngập tràn phúc khí thiên định. Tâm hồn họ rộng lớn tựa đại dương bao la, luôn sẵn sàng đón nhận và dung hòa mọi hỷ nộ ái ố của nhân gian bằng sự thấu hiểu, vị tha sâu sắc.

(Ảnh minh họa)

Sự lạc quan bẩm sinh cùng nét duyên dáng thầm lặng giúp họ đi qua những khúc quanh của số phận một cách thong dong, biến đại nạn thành tiểu nạn, biến sóng gió thành mặt hồ phẳng lặng. Họ không mưu cầu tranh đoạt hào nhoáng, nhưng chính chữ "Phúc" tự thân lại ngầm thu hút tài lộc, đưa đẩy quý nhân bốn phương tự tìm đến trải thảm đỏ dẫn lối. Tuổi Hợi khép lại bức tranh nhân gian bằng một cuộc đời viên mãn, an yên tự tại, nơi tiền tài tụ khí sinh sôi và tình cảm gia đạo mãi mãi đơm hoa kết trái ngọt ngào.

Tháng 4 âm khép lại cũng mang đi những nỗi lo của tuổi Hợi. Từ tháng 5 âm trở đi, con giáp này chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực làm việc là túi tiền sẽ luôn rủng rỉnh. Đặc biệt, trong số 4 con giáp này thì tuổi Hợi cũng là con giáp duy nhất còn 2 thời điểm may mắn để làm giàu trong năm nay, đó là tháng 7 âm và tháng 11 âm. Tháng 7 âm, tuổi Hợi được quý nhân trợ giúp, tài lộc hanh thông. Đến tháng 11 âm, được sao Thái Dương hỗ trợ, con giáp này sẽ gặt hái thành công rực rỡ trong sự nghiệp.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.