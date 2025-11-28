Ở một xã vùng núi Tuyên Quang, quyết định đổi sang xe điện của một cựu chiến binh 73 tuổi đã trở thành câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất trong xóm. Từng lái xe trên tuyến đường Trường Sơn những năm chiến tranh, nay khi nhịp sống chậm hơn, chỉ còn xoay quanh việc đưa cháu đi học, chở bà lên viện hay giúp đỡ hàng xóm, ông lựa chọn một chiếc xe điện VinFast VF 5 nhỏ gọn để phục vụ nhu cầu hằng ngày. Quyết định tưởng như giản dị ấy lại mở ra một thay đổi lớn trong cách cả gia đình, cả xóm nhìn về phương tiện xanh.

Theo chia sẻ của Đặng Phương Anh, cháu của ông, gia đình vốn quen với công nghệ từ sớm. Ông bà từng mở quán internet từ những năm 2004–2005, tiếp xúc xã hội trực tuyến rất sớm, nên việc thử một hình thức di chuyển mới không phải rào cản. Khi cân nhắc giữa xe xăng và xe điện, ông chọn phương án phù hợp nhất với quãng đường ngắn, dễ vận hành và ít phức tạp trong bảo dưỡng.

Sau một năm, sự lựa chọn ấy cho thấy tính thực tế rõ rệt: xe êm, dễ điều khiển, không cần thay dầu, ít hạng mục phải kiểm tra và chỉ cần một nút bấm để khởi động. Với người lớn tuổi, sự đơn giản này trở thành yếu tố quyết định. Chi phí vận hành thấp, trong đó có cả việc sạc điện với mức phí gần như không đáng kể giúp ông sử dụng phương tiện thoải mái mà không tạo gánh nặng tài chính sau khi nghỉ hưu.

Những thay đổi âm thầm ấy cũng khiến hàng xóm chú ý. Ban đầu, sự e dè vẫn còn: liệu xe điện có phù hợp với địa hình, có bền, có an toàn và đủ trạm sạc, Nhưng khi thấy ông chạy xe mỗi ngày, hỗ trợ mọi người trong xóm, nhiều người dần nhìn nhận xe điện như một lựa chọn khả thi, kinh tế và phù hợp điều kiện địa phương.

Ảnh hưởng không dừng lại ở cộng đồng. Từ lựa chọn của ông, con gái và cháu của ông cũng chuyển sang dùng xe điện. Riêng Phương Anh đã trải nghiệm ba mẫu xe máy điện khác nhau và đang tính đến chiếc thứ tư, không phải vì chạy theo trào lưu, mà vì cảm thấy phù hợp với nhu cầu cá nhân. Việc một người lớn tuổi dám thử công nghệ mới đã trở thành nền tảng để các thế hệ sau tự tin tiếp cận và lựa chọn.

Câu chuyện của gia đình cũng được nhắc tới tại Green Voices 2025, cuộc thi hùng biện về giao thông bền vững mà Phương Anh giành giải Á quân trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Trên sân khấu, cô kể lại hành trình của ông nội như một ví dụ điển hình: thay đổi thói quen di chuyển không nhất thiết phải bắt đầu từ những mục tiêu lớn, mà từ nhu cầu rất đời thường, sự chủ động tìm hiểu và dám thử một lựa chọn mới.

Nhìn rộng hơn, câu chuyện từ một gia đình nhỏ ở Tuyên Quang phản ánh một xu hướng đang diễn ra chậm rãi nhưng bền bỉ: sự chấp nhận của người dân, kể cả ở vùng nông thôn, đối với phương tiện xanh, những công nghệ mới. Ở những nơi cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện và thói quen cũ vẫn chiếm ưu thế, việc một người lớn tuổi từng đi qua bom đạn và nay đi qua những đổi thay của công nghệ chọn xe điện và duy trì nó mỗi ngày mang giá trị vượt lên trên một quyết định cá nhân.

Đó là minh chứng rằng sự chuyển đổi có thể bắt đầu từ những người bình thường nhất. Và đôi khi, sức lan tỏa mạnh mẽ nhất lại xuất phát từ những lựa chọn nhỏ, được thực hiện một cách bền bỉ và tự nhiên trong đời sống hằng ngày.

Cuộc thi hùng biện Green Voices 2025 là chương trình giáo dục về phương tiện xanh và giao thông bền vững do VCCorp tổ chức, NIC bảo trợ, đồng hành cùng đối tác giáo dục chiến lược VinFast diễn ra trong tháng 10–11 tại 8 trường đại học lớn ở Hà Nội.

Vòng chung kết bao gồm nhiều giải thưởng giá trị, gồm một xe máy điện VinFast Evo Grand Lite cho đội thắng cuộc, một giải Nhì trị giá 2.000.000 đồng, một giải Ba 1.000.000 đồng. Bên cạnh đó còn có 5 giải Ấn tượng do bình chọn trực tuyến cho hơn 80 đội thi từ 8 điểm trường, mỗi giải 500.000 đồng.