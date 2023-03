Tự do tài chính không đơn giản là ở vấn đề tiền bạc

Hai năm trở lại đây, có một khái niệm rất phổ biến, khiến mọi người đổ xô và khao khát. Đó chính là "tự do tài chính". Mọi người tin rằng chỉ có tự do tài chính mới có thể thực sự giàu có và điều này đã nhận được sự đồng thuận của những người đang phấn đấu để đạt được điều đó.

Làm thế nào chúng ta có thể được coi là tự do tài chính theo nghĩa thông thường?

Với các bài báo xuất hiện trên internet, khái niệm về tự do tài chính đã thay đổi. Vậy ý nghĩa của tự do tài chính ngay từ đầu là gì?

Tự do tài chính lúc đó chỉ là có đủ chi tiêu hàng năm cho gia đình. Nói một cách dễ hiểu: Bạn không phải làm việc vì tiền, thu nhập thụ động có thể trang trải các chi phí trong gia đình và chất lượng cuộc sống sẽ không suy giảm ngay cả khi không đi làm.

Bạn cần có bao nhiêu tiền trong tài khoản để đạt được tự do tài chính?

Theo tỷ suất sinh lợi hàng năm 4% của các sản phẩm đầu tư từ ngân hàng, nếu chi tiêu hàng năm cần 200 triệu, thì tự do tài chính cần bạn có 5 tỷ. Tuy nhiên, nếu xét đến các yếu tố như giá cả tăng cao, lạm phát thì khối tài sản tích lũy để đạt được tự do tài chính nên vào khoảng 6 tỷ. Đồng thời, cũng phải cân nhắc chi phí mua nhà ở thành phố cấp, ít nhất một căn nhà không cần vay nợ mới có thể đảm bảo trạng thái tự do tài chính ổn định.

Sở hữu được nhà và tiền có giống với tự do tài chính không?

Đối với tự do tài chính, cách hiểu của mọi người có thể khác nhau. Nhưng dù hiểu theo cách nào thì vẫn có hai điều không đổi, một là không thiếu tiền, hai là có sẵn tiền. Không thiếu tiền có nghĩa là có nhà và tiền, nhưng điều này không có nghĩa là bạn có thể ngồi và tận hưởng một cuộc sống giàu có tự do, mà bạn cần phải có khả năng kiếm tiền.

Bởi tự do tài chính không phải là thứ mà bạn có thể hoàn toàn kiểm soát nếu muốn duy trì thu nhập và tình trạng kinh tế tốt. Và đối với những người bình thường, con đường dẫn đến tự do tài chính vẫn còn là một chặng đường dài.

Nếu bạn muốn tự do tài chính, hãy thử những phương pháp sau

1. Đầu tư vào bản thân: Tăng thu nhập tích cực, làm việc chăm chỉ để được thăng chức và tăng lương, sau đó làm các công việc bán thời gian và tìm cách mở nguồn thu nhập.

2. Kiểm soát chi tiêu: Cố gắng làm tốt công tác hoạch định tài chính, đừng theo đuổi ham muốn khi mua đồ mà hãy mua theo nhu cầu thực tế.

3. Cải thiện chỉ số IQ của cải: Cải thiện chỉ số IQ về sự giàu có, giúp tăng thu nhập thụ động. Chỉ số IQ của cải xác định giá trị của sự giàu có. Nhưng khả năng này chỉ phù hợp với những người tự lập không có nền tảng tài chính sẵn.

4. Cải thiện tầm nhìn của bạn: Cuộc sống là một thực tiễn, và bạn buộc phải lựa chọn giữa việc theo đuổi tiền bạc và tự do, điều này đòi hỏi sự khôn ngoan.

5. Kiểm soát ham muốn: Cho dù muốn đạt được tự do tài chính hay không, bạn phải kiểm soát ham muốn, một là kiểm soát tiêu dùng bốc đồng, hai là kiểm soát sự cám dỗ. Nhiều thực tế đã chứng minh rằng ham muốn là kẻ thù số một đánh bại sự giàu có và tự do tài chính.