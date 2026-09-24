Từ di sản trong góc hẻm và khát vọng vươn xa của Lang Thang With Phát

Chuyện giữ "hồn" ẩm thực giữa dòng chảy hiện đại



Trong không gian chật hẹp của một căn bếp lâu đời giữa lòng đô thị, ngọn lửa bùng lên ôm lấy chiếc chảo sắt đen bóng. Tiếng vá gõ leng keng nhịp nhàng theo đôi tay thoăn thoắt đảo từng vắt mì xào của người thợ già đã gắn bó cả đời với nghề. Âm thanh rộn rã cùng làn khói thơm nồng ấy không chỉ hiện hữu tại hiện trường mưu sinh, mà còn được bắt trọn qua góc máy chân thực của Sử Chấn Phát, là người sáng lập kênh nội dung Lang Thang With Phát.

Sự phát triển nhanh chóng của đô thị mang theo hàng loạt chuỗi nhà hàng hiện đại cùng phong cách ẩm thực nhanh tiện lợi. Tuy nhiên, đằng sau những tòa nhà cao tầng náo nhiệt, chiều sâu ẩm thực Sài Gòn lại âm thầm sống trong từng góc hẻm nhỏ. Nhận ra giá trị văn hóa dễ bị bỏ quên ấy, Phát dành nhiều năm kiên trì rong đuổi qua khắp các quận huyện, gõ cửa từng gian bếp lâu đời để ghi lại những thước phim tư liệu sống động.

Nhà sáng tạo nội dung Sử Chấn Phát của kênh Lang Thang With Phát check-in tại sự kiện TikTok Food Fest trong chuỗi hoạt động quảng bá ẩm thực.



Khác với trào lưu review ẩm thực chạy theo việc chấm điểm khắt khe hay khơi gợi thị phi để thu hút lượt tương tác, kênh Lang Thang With Phát chọn cách tiếp cận tràn đầy sự tôn trọng. Anh không chỉ đơn thuần giới thiệu một món ăn ngon hay một địa điểm lạ mắt, mà đi sâu tìm hiểu nguồn gốc xuất xứ, quy trình chế biến công phu và tâm huyết của những người giữ nghề qua nhiều thập kỷ.

Từ xe hủ tiếu mì xào truyền thống của người Hoa, gánh bò bía bình dân cho đến những xe bánh tráng trộn góc đường, mỗi món ăn qua lăng kính của Phát đều trở thành một câu chuyện văn hóa có sức nặng. Lối truyền tải gần gũi, lễ phép và trung thực đã giúp kênh nhanh chóng chinh phục trái tim của người xem ở nhiều lứa tuổi. Chàng trai trẻ cùng kênh Lang Thang With Phát từng bước trở thành cái tên bảo chứng cho sự uy tín trong cộng đồng những người trẻ yêu mến văn hóa ẩm thực bình dân tại TP HCM.

Những quả ngọt từ hướng đi tử tế

Việc kiên định từ bỏ các kịch bản giàn dựng giật gân để trung thành với giá trị nhân văn đã mang lại cho Sử Chấn Phát những thành quả tương xứng. Sự kết hợp hài hòa giữa việc tôn vinh nét đẹp văn hóa đô thị và tinh thần kết nối cộng đồng đã giúp kênh Lang Thang With Phát xây dựng được một lượng khán giả theo dõi đông đảo, trung thành trên khắp các nền tảng từ TikTok, YouTube Shorts cho đến Facebook và Instagram.

Sử Chấn Phát trong chuyến đi thực tế, chuẩn bị cho chuỗi nội dung khám phá và quảng bá bản đồ ẩm thực vùng miền sắp tới của Lang Thang With Phát.



Cột mốc vinh danh quan trọng nhất trong sự nghiệp sáng tạo nội dung của Sử Chấn Phát là giải thưởng "Cá nhân truyền cảm hứng sáng tạo cùng Metro" do Sở Văn hóa & Thể thao TP HCM phối hợp cùng Ban Quản lý Đường sắt Đô thị (MAUR) trao tặng. Tấm bằng khen chính thức này là sự ghi nhận khách quan từ các cơ quan quản lý dành cho những đóng góp tích cực của anh. Thông qua lăng kính đời sống đô thị gắn liền với các công trình hạ tầng mới như Metro Số 1, anh đã góp phần quảng bá hình ảnh một thành phố hiện đại nhưng vẫn đầm ấm tình người và giàu bản sắc văn hóa.

Sử Chấn Phát, chủ kênh Lang Thang With Phát nhận giải thưởng "Cá nhân truyền cảm hứng sáng tạo cùng Metro" do Sở Văn hóa & Thể thao TP HCM phối hợp cùng Ban Quản lý Đường sắt Đô thị (MAUR) trao tặng



Lang Thang With Phát đang từng bước hiện thực hóa những chiến lược phát triển quy mô và dài hạn hơn trong tương lai. Anh dự định thực hiện chuỗi hành trình xuyên Việt để tìm hiểu, ghi hình và quảng bá sự đa dạng của ẩm thực các vùng miền trên khắp cả nước. Đó sẽ là chuyến đi tìm về những món ăn truyền thống của đồng bào miền núi phía Bắc, hương vị đậm đà xứ Miền Trung cho đến sự phóng khoáng của ẩm thực sông nước Nam Bộ.

Chủ kênh Lang Thang With Phát đặt kế hoạch vươn xa hơn với các chuyến trải nghiệm văn hóa ẩm thực tại những quốc gia trong khu vực Đông Nam Á và Châu Á



Bên cạnh mục tiêu trong nước, Phát cũng đặt kế hoạch vươn xa hơn với các chuyến trải nghiệm văn hóa ẩm thực tại những quốc gia trong khu vực Đông Nam Á và Châu Á. Chàng trai trẻ mong muốn giới thiệu sự giao thoa văn hóa độc đáo giữa Việt Nam và các nước bạn, đồng thời mang hình ảnh món ăn đường phố Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Hành trình của Lang Thang With Phát chính là minh chứng rõ nét cho thấy, khi nội dung được tạo ra từ tình yêu chân thành và trách nhiệm với văn hóa bản địa, nó không chỉ chạm tới trái tim người xem mà còn tạo nên những giá trị kết nối bền vững theo thời gian.