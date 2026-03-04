Từ đầu tháng 3/2026: Nhiều điện thoại có thể bị khóa ứng dụng ngân hàng, người dùng cần kiểm tra ngay

Theo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, quy định mới yêu cầu các ngân hàng phải kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của từng phiên bản ứng dụng tối thiểu 3 tháng/lần. Mục tiêu là phát hiện sớm lỗ hổng kỹ thuật, nguy cơ cài mã độc hoặc bị khai thác trái phép trước khi gây thiệt hại cho khách hàng. Đáng chú ý, ứng dụng ngân hàng sẽ được thiết kế để tự động dừng hoạt động ngay khi phát hiện thiết bị nằm trong nhóm rủi ro.

Ba nhóm điện thoại có thể bị chặn truy cập

Nhóm đầu tiên là những thiết bị đã bị can thiệp vào hệ thống, chẳng hạn root trên Android, jailbreak trên iPhone hoặc mở khóa bootloader. Khi người dùng thay đổi cấu trúc hệ điều hành, các cơ chế bảo vệ mặc định của nhà sản xuất bị vô hiệu hóa. Điều này tạo điều kiện cho mã độc xâm nhập, chiếm quyền điều khiển hoặc theo dõi dữ liệu mà chủ máy không hay biết. Với các thiết bị này, ứng dụng ngân hàng có thể tự động từ chối đăng nhập.

Nhóm thứ hai liên quan trực tiếp đến ứng dụng ngân hàng. Nếu phần mềm bị chỉnh sửa, đóng gói lại khác với phiên bản chính thức do ngân hàng phát hành, hoặc bị chèn mã lạ nhằm ghi lại thao tác và đánh cắp thông tin, hệ thống sẽ phát hiện và lập tức chặn truy cập. Đây được xem là lớp phòng vệ nhằm ngăn chặn rủi ro mất tiền ngay từ bước đăng nhập.

Nhóm cuối cùng là các thiết bị hoạt động trong môi trường không an toàn. Những điện thoại có cài công cụ gỡ lỗi, chạy ứng dụng trên giả lập hoặc máy ảo cũng sẽ bị từ chối truy cập. Theo các chuyên gia an ninh mạng, đây là môi trường dễ bị lợi dụng để phân tích, can thiệp hoặc đánh cắp dữ liệu giao dịch.

Vì sao siết chặt bảo mật lúc này?

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các vụ lừa đảo trực tuyến nhắm vào người dùng ngân hàng ngày càng gia tăng. Tội phạm công nghệ cao thường khai thác lỗ hổng hệ thống hoặc lợi dụng thiết bị đã bị can thiệp để chiếm đoạt tài khoản, đánh cắp tiền trong tích tắc.

Việc buộc ứng dụng tự động dừng hoạt động khi phát hiện rủi ro được xem là biện pháp mạnh tay nhưng cần thiết, giúp giảm thiểu thiệt hại cho khách hàng và chính các tổ chức tín dụng.

Ai sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất?

Quy định mới có thể tác động đến một bộ phận người dùng smartphone xách tay, đặc biệt là một số mẫu Android nội địa Trung Quốc phải mở khóa bootloader để cài ROM quốc tế, thêm dịch vụ Google hoặc bổ sung tiếng Việt.

Trong nhiều trường hợp, người dùng thực hiện các thao tác này chỉ để thuận tiện sử dụng, không nhằm mục đích xấu. Tuy nhiên, từ góc độ bảo mật, hệ thống vẫn xếp những thiết bị đã bị can thiệp vào nhóm rủi ro cao.

Người dùng nên làm gì?

Nếu điện thoại từng root, jailbreak hoặc mở khóa bootloader, người dùng nên cân nhắc khôi phục về cấu hình gốc theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Đồng thời, chỉ cài đặt ứng dụng ngân hàng từ kho chính thức như App Store hoặc Google Play, tránh tải file cài đặt trôi nổi bên ngoài.

Với những thiết bị không thể khôi phục về trạng thái an toàn, giải pháp khả thi là chuyển sang sử dụng máy đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật để tránh gián đoạn giao dịch từ tháng 3/2026.

Trong thời đại ngân hàng số phát triển mạnh, điện thoại không chỉ là thiết bị liên lạc mà còn là “ví tiền” cá nhân. Một vài thao tác can thiệp hệ thống tưởng chừng vô hại có thể khiến người dùng mất quyền truy cập tài khoản bất cứ lúc nào. Vì vậy, trước mốc 1/3/2026, việc kiểm tra lại tình trạng bảo mật của thiết bị là điều không nên chậm trễ.

Trang Đào