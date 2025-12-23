Từ đặt đơn đến nhận hàng: Cẩn trọng những bước nhỏ nhất để an tâm mua sắm

Người tiêu dùng hiện nay có thể đặt hàng giao tận nhà chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại. Sự tiện lợi ấy khiến việc mua sắm trực tuyến trở nên phổ biến, song song với đó là các hình thức lừa đảo liên quan đang có nhiều diễn biến tinh vi hơn. Bên cạnh các công cụ bảo vệ người dùng do sàn thương mại điện tử (TMĐT) cung cấp, chính mỗi người tiêu dùng cũng cần chủ động trang bị kiến thức, hình thành những thói quen cần thiết để an tâm hơn khi mua sắm.

Chủ động tìm hiểu và xác thực thông tin ngay từ bước đặt hàng

Trước hết, người dùng chỉ nên mua sắm trực tiếp trên ứng dụng chính thức của sàn TMĐT. Việc truy cập các đường liên kết rút gọn có tên miền lạ hoặc mua hàng trên ứng dụng không chính thức dễ dẫn đến nguy cơ bị lừa đảo hoặc đánh cắp thông tin cá nhân.

Người dùng chỉ nên mua sắm tại ứng dụng chính thức của sàn TMĐT.

Bên cạnh đó, người mua không nên bỏ qua bước đọc kỹ đánh giá của những người mua trước. Trên ứng dụng Shopee, đánh giá có thể được lọc theo từng phân loại sản phẩm, giúp quá trình tham khảo trở nên nhanh chóng và phù hợp với nhu cầu thực tế hơn.

Chủ động chat với nhà bán hàng và đọc kỹ mô tả sản phẩm cũng giúp người mua hiểu rõ hơn về các lưu ý liên quan khi mua hàng. Những thông tin này là cơ sở quan trọng cho người tiêu dùng đưa ra quyết định mua hàng đúng đắn và dễ dàng hơn, đảm bảo sản phẩm nhận về đáp ứng được nhu cầu của bản thân.

Chat với nhà bán hàng để hỏi kỹ thông tin về sản phẩm là cách giúp người mua an tâm hơn trong quá trình mua sắm.

Ngoài ra, người tiêu dùng nên chủ động theo dõi, cập nhật các thông tin cảnh báo về hành vi lừa đảo online. Shopee cũng thường xuyên gửi thông báo đến người dùng về các hình thức giả mạo mới, qua đó hỗ trợ người tiêu dùng nâng cao cảnh giác và mua sắm an toàn hơn.

Cập nhật những thông báo mới nhất của Shopee về hình thức lừa đảo trực tuyến có thể gặp phải.

Kiểm soát chặt chẽ ở khâu nhận hàng

Theo dõi sát sao trạng thái giao hàng là cách hữu ích giúp người dùng nắm rõ tiến trình làm việc của đơn vị vận chuyển và thời gian dự kiến nhận hàng. Việc này đặc biệt cần thiết và quan trọng với các đơn hàng có giá trị cao.

Theo dõi thông tin vận chuyển của đơn hàng là việc làm cần thiết, đặc biệt với sản phẩm có giá trị cao.

Đến khi nhận đơn, người tiêu dùng nên quay phim lại toàn bộ quá trình mở thùng hàng. Các video mở hàng chính là nguồn thông tin bảo vệ quyền lợi người dùng khi gặp trường hợp thiếu hàng, sản phẩm có tình trạng hư hỏng, không đúng mô tả.

Quay video mở hàng giúp người dùng bảo vệ quyền lợi của mình khi có vấn đề phát sinh.

Sau khi hoàn tất giao dịch, việc để lại đánh giá cho nhà bán không chỉ bảo vệ quyền lợi cá nhân của người dùng mà còn góp phần tạo thêm nguồn tham khảo đáng tin cậy cho cộng đồng.

Đừng quên để lại đánh giá để góp phần giúp người mua sau ra quyết định mua sắm dễ dàng.

Cảm giác an tâm khi mua hàng trực tuyến không chỉ đến từ các công cụ và tính năng bảo vệ người dùng của nền tảng, mà còn phụ thuộc vào sự tỉnh táo và chủ động của người tiêu dùng trong từng bước của hành trình mua sắm.