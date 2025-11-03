Từ đam mê hương vị đến hành trình khởi nghiệp đầy cảm hứng của Nhi Vinbar

Từ căn bếp nhỏ đến hệ sinh thái số hàng triệu người theo dõi

Giữa nhịp sống bận rộn, trong căn phòng nhỏ sáng đèn ngăn nắp, hương trà quyện với mùi sữa thơm thoang thoảng, một người phụ nữ nhỏ nhắn vẫn miệt mài hướng dẫn Trung tâm cách pha chế đồ uống sao cho vừa ngon vừa bắt mắt. Giọng nói nhẹ nhàng, đôi tay thoăn thoắt mà cẩn trọng đến từng thao tác. Ánh mắt sáng, nụ cười luôn nở trên môi khiến căn phòng vốn chỉ có âm thanh của máy móc và nguyên liệu bỗng trở nên ấm áp lạ thường.

Chân dung nữ giám đốc 9x của Trung tâm Pha chế Vinbar.

Cô gái ấy là Tống Thị Phương Nhi, hay còn được mọi người yêu mến gọi là Nhi Vinbar - Giám đốc Công ty Cổ phần Vinbar, gương mặt tiên phong trong việc đưa nghề pha chế đến gần hơn với công chúng Việt. Hành trình của cô bắt đầu từ những ngày theo mẹ bán hàng nơi góc chợ xứ Huế, nơi hạt mầm về đam mê và năng khiếu kinh doanh sớm được vun trồng.

Khi mẹ mở quán trà sữa, bán đến cả ngàn ly mỗi ngày, Nhi say mê quan sát, thử nếm và sớm bộc lộ năng khiếu đặc biệt: chỉ cần nếm là biết nguyên liệu, tỉ lệ pha chế. Từ quán nhỏ của mẹ, tình yêu với hương vị trong cô lớn dần, đưa cô đến con đường pha chế chuyên nghiệp và lan tỏa đam mê ấy đến hàng trăm nghìn người chung tình yêu với ẩm thực đồ uống.

Trung tâm Vinbar thu hút được hàng ngàn Trung tâm đủ mọi lứa tuổi.

Giờ đây, Vinbar không chỉ là nơi chia sẻ kiến thức pha chế đồ uống, mà là mái nhà chung của những người đam mê ẩm thực. Mỗi năm, hàng ngàn học viên đủ mọi lứa tuổi tìm đến, mang theo giấc mơ mở quán riêng hay đơn giản chỉ muốn tìm lại niềm vui trong căn bếp của mình. Cùng với trung tâm pha chế Vinbar, hệ sinh thái số mà Phương Nhi gây dựng đã trở thành một trong những nền tảng chia sẻ kiến thức nghề nghiệp có sức lan tỏa mạnh mẽ nhất hiện nay.

Với kênh YouTube gần nửa triệu lượt đăng ký, hơn 3.900 video đạt 128 triệu lượt xem, TikTok hơn 1,1 triệu người theo dõi và Fanpage hơn 380.000 người quan tâm, Vinbar không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức nghề mà đang tạo ra một cộng đồng nghề quy mô. Trên đó, mỗi bí quyết pha chế đều được chia sẻ miễn phí, rõ ràng và cập nhật liên tục. Chỉ cần một chiếc điện thoại, người học đã có thể tiếp cận hàng trăm công thức, hiểu cách kết hợp nguyên liệu, nắm bắt xu hướng để tự tin khởi nghiệp.

Cô giáo Phương Nhi tỉ mỉ dạy Trung tâm pha chế đồ uống.

Ngoài công việc sáng tạo nội dung, Phương Nhi còn là tác giả của nhiều đầu sách chuyên đề pha chế bán chạy như "Giải mã công thức pha chế 4.0", "Ăn vặt hot trend 4.0", "Cà phê & đồ uống văn phòng chuyên sâu",... Mỗi trang sách là kết tinh của kiến thức, trải nghiệm và tình yêu nghề mà cô gửi gắm đến những người đang bắt đầu hành trình của riêng mình.

Khi điều ngọt ngào được nối dài bằng lòng nhân ái

Đằng sau hình ảnh nữ giám đốc trẻ chuyên nghiệp là một trái tim đầy ấm áp và lòng nhân hậu. Dù lịch dạy học và quay dựng luôn dày đặc, Nhi Vinbar vẫn dành thời gian cho những hành trình thiện nguyện, xem đó như cách để "pha chế thêm chút ngọt ngào cho cuộc sống".

Phương Nhi cùng đội ngũ trong chuyến thiện nguyện tại chùa Kỳ Quang CS2

Suốt nhiều năm qua, Phương Nhi cùng đội ngũ Vinbar đã đều đặn tổ chức các hoạt động trao quà cho trẻ em mồ côi, người già neo đơn và những hoàn cảnh kém may mắn ở TP.HCM. Hình ảnh Phương Nhi cùng các đồng nghiệp tự tay chuẩn bị hàng trăm phần quà đã trở nên quen thuộc ở nhiều mái ấm.

Cô từng đến chùa Kỳ Quang 2 tặng 500kg gạo và 100 phần quà; ghé chùa Diệu Giác thăm các em nhỏ với bánh bao, sữa và phong bì 100.000 đồng; hay tổ chức phát hơn 1.200 phần bánh mì, trà sữa cho người lao động quanh khu vực trụ sở Vinbar. Có những dịp cuối tuần, cô và mọi người đến thăm Viện dưỡng lão Vĩnh Sơn, Mái ấm Thiên Ân, chùa Từ Hạnh và chùa Diệu Pháp, mang theo hàng trăm phần sữa, bánh, cùng vài phong bì nhỏ mà đầy nghĩa tình.

Hình ảnh dễ thương của Nhi Vinbar khi đến thăm các cụ già tại viện dưỡng lão.

Với nhiều người trong ngành, Nhi Vinbar là gương mặt quen thuộc không chỉ bởi sức ảnh hưởng trong lĩnh vực pha chế, mà còn bởi cách cô lan tỏa tinh thần sống tử tế. Những chuyến đi thiện nguyện đều đặn của cô và đồng nghiệp trở thành một phần văn hóa đẹp của Vinbar, nơi nghề pha chế không chỉ là công việc, mà còn là cầu nối sẻ chia.

Khi được hỏi về điều khiến mình hạnh phúc nhất, cô chỉ cười: "Tôi không làm gì lớn lao, chỉ cố gắng sống tốt hơn một chút mỗi ngày." Có lẽ chính sự bình dị ấy làm nên sức lan tỏa, từ những ly nước ngọt lành, những buổi học tận tâm cho đến những hành trình lặng lẽ gieo niềm vui, Phương Nhi đang cho thấy rằng lòng nhân ái vẫn luôn có chỗ trong nhịp sống hôm nay.