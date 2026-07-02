Viên Vibi là một trong những nhà sáng tạo nội dung nổi bật trên mạng xã hội với hơn 11 triệu người theo dõi trên TikTok. Mang biệt danh "bà trùm nông sản", cô được yêu mến bởi hình ảnh gần gũi và nguồn năng lượng tích cực. Lễ cưới của cô và Lưu Khánh Linh được xây dựng như một câu chuyện xuyên suốt về hành trình trưởng thành của tình yêu theo năm tháng, thể hiện đậm dấu ấn cá nhân từ tấm thiệp mời cho đến từng chi tiết trong buổi tiệc.

Bắt đầu từ chiếc vỏ sò

Là người con của vùng biển Phan Thiết, ngay từ khâu gửi thiệp, Viên Vibi và Lưu Khánh Linh đã gây chú ý với chiếc vỏ sò mang dòng chữ: "Born from the Sea. Refined by Time. Kept by Love."

Đi kèm thư mời là hộp cát, vỏ sò và ngọc trai cùng phần ghi âm dành riêng cho từng khách mời. Bộ thiệp vì thế không chỉ làm nhiệm vụ thông báo thời gian, địa điểm, mà còn là lời mời chân thành để mỗi vị khách cùng góp mặt trong khoảnh khắc đặc biệt của hai nhân vật chính.

Khi biển cả và bầu trời trở thành nơi thề nguyện

Buổi lễ diễn ra trên bãi biển Phan Thiết vào thời điểm hoàng hôn. Khu vực làm lễ nổi bật trên bờ cát với những lớp voan, organza và tơ bóng xếp chồng, được xử lý ánh sáng để tạo hiệu ứng chuyển động mềm mại, gợi liên tưởng đến những con sóng. Các cụm hoa trắng xuất hiện xuyên suốt không gian không đơn thuần để trang trí, mà như một lớp "bọt biển" được thời gian đóng băng cho khoảnh khắc này.

Con đường dẫn vào lễ đường sử dụng hiệu ứng phản chiếu ánh sáng, gợi cảm giác mặt nước dưới ánh hoàng hôn. Chi tiết vừa mang tính thẩm mỹ, vừa như ẩn dụ cho việc Viên Vibi và Khánh Linh nhìn lại hành trình hơn mười năm của chính mình.

Bảng màu được tiết chế trong các gam trắng, kem, ánh bạc và màu cát, giữ tổng thể không gian nhẹ, trong, không bị phân tán bởi quá nhiều màu sắc, đồng thời tôn lên hai nhân vật chính cùng khách mời trong 5 tông màu dress code do cô dâu tinh tế lựa chọn.

Khu vực tiệc tối dù đặt trong vườn vẫn không tách rời tổng thể, mà được thiết kế như phần tiếp nối của concept từ khu thề nguyện, với bảng màu ombre xanh biển hòa cùng những con sóng và bọt trắng tạo nên từ nhiều lớp voan cùng hoa tươi.

Sự chăm chút này giúp tiệc cưới dù trải qua nhiều không gian vẫn không rời rạc, mà trở thành một trải nghiệm liền mạch, nhiều cung bậc cảm xúc với khách mời lẫn người hâm mộ theo dõi qua mạng xã hội.