Từ châu Âu về nước tránh dịch, nữ hành khách gây náo loạn sân bay, đưa ra yêu sách vô lý với nhân viên hàng không khiến cộng đồng mạng dậy sóng

Giữa lúc tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, vấn đề người Việt ở nước ngoài có nhu cầu về nước trong mùa dịch là điều không hiếm gặp.

Trong số đó thì không ít người cảm thấy ấm áp và biết ơn quê hương vẫn dang tay chào đón họ trở về dù tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến khó lường. Nhưng vẫn có một số cá nhân sau khi về đến quê hương lại có những hành động khó thể chấp nhận như khai gian để trốn cách ly...

Mới đây mạng xã hội chia sẻ bài viết của tài khoản T.M.T., bức xúc với cách hành xử của một người phụ nữ có hành động gây mất trật tự khi lời qua tiếng lại với cán bộ làm ở sân bay Nội Bài.

Theo đó, chuyến máy bay từ châu Âu về Việt Nam hạ cánh nhưng mọi người trên chuyến bay chưa thể cách ly vì điều kiện khách quan. Hành khách trên chuyến bay phải ngồi đợi một thời gian khá lâu. Trong khoảng thời gian đó, một hành khách nữ trên chuyến bay đã có lời qua tiếng lại với nhân viên an ninh.



Mặc dù được nhân viên giải thích lý do nhưng người phụ nữ vẫn tiếp tục đôi co, thậm chí kích động những hành khách khác, đòi yêu cầu được di chuyển ngay lập tức. Dù nhân viên an ninh có giải thích như thế nào, người phụ nữ vẫn tiếp tục to tiếng, đôi co.

Vì quá bức xúc trước thái độ và cách hành xử của người phụ nữ kia, chị T.M.T. - một hành khách khác trên chuyến bay đã phải lên tiếng chia sẻ trên MXH:

"Hôm qua mình thấy chị ấy gào lên khoảng 1 tiếng, hô hào mọi người cùng đòi quyền lợi cùng chị thì mình ra quay. Mình cũng chỉ vào khuyên là: “Chị ơi, những ngày này quá tải thì thông cảm cho cán bộ. Chị có làm ầm lên cũng làm mọi thứ rối thêm”. Thế mà các anh chị ấy xúm vào chửi mình “Mày thích chết ở đây thì bỏ mẹ nó khẩu trang ra mà chết”…

Eo ơi, em biết thân biết phận, biết về thời điểm nhạy cảm này nên cứ im lặng mà nghe theo chỉ đạo của các cơ quan thôi, há mồm ra nói nhiều quá virus lại bay hết vào mồm ấy.

Hành khách nữ làm ầm ĩ ở sân bay Nội Bài, đòi đi cách lý sớm hoặc về nhà tự cách ly.

Đã được ăn miễn phí còn đòi ăn ngon, mà nói thật nhiều người còn đang thèm cái bánh mì mà các anh chị chê không nuốt nổi kia kìa. Ngon lắm ấy, có ăn hết không mà còn chê. Bảo sao người Việt Nam vẫn có câu 'đã ăn mày còn đòi ăn xôi gấc' quả không sai.

Tình trạng thực tế, các anh chị nào định chạy dịch thì xác định về sẽ chờ 10 tiếng đi cho thoải mái. Coi như máy bay trễ chuyến nhưng được việc đi là ổn? Còn không chờ được, tính cậu ấm tiểu thư thì khỏi về, ở bên đó tự chữa bệnh tại gia nhé!

Một tài khoản đăng tải bữa ăn được sân bay cung cấp trong khi chờ xe đưa đón đến khu cách ly.

Cán bộ nói năng nhẹ nhàng sau 1 tiếng nghe mọi người gào hét ầm lên, cố phân tích cho mọi người hiểu, cũng mong mọi người thông cảm. Mọi người làm như thế có thấy mắc lỗi với sự cố gắng của chính quyền không?

Lúc nào bạn cần, có tổ quốc. Toàn dân cùng nhau đồng lòng chống dịch chứ không chống đối, tự ý thức bản thân làm cái gì đó cho xã hội, ít nhất là việc chờ đợi. Chúc mọi người luôn an toàn cùng đất nước vượt qua dịch bệnh này nhé!".



Kèm theo đó là clip quay lại người phụ nữ tóc ngắn, mặc váy đen lên tiếng đòi được đưa cách ly sớm cùng con hoặc về nhà tự cách ly mặc dù được cán bộ an ninh sân bay hết lời giải thích:

"Xe bên Ban Chỉ huy quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô đưa về nơi tập trung rồi. Hiện giờ các xe đang quay lại để đón các đoàn tiếp theo. Theo các anh thông báo thì khoảng 3 rưỡi chiều xe sẽ lên đây. Việc này mong các anh chị thông cảm vì xe đón đảm bảo yếu tố phải khử trùng trước khi lên đón các anh chị".

Dù an ninh ninh sân bay có giải thích như thế nào, người phụ nữ vẫn tiếp tục đôi co, thậm chí có hành vi kích động những hành khách khác gây áp lực lên nhân viên an ninh để được di chuyển ngay lập tức.

Lý do mà người phụ nữ đưa ra đã nhận được sự đồng tình từ nhiều người tại sân bay lúc đó.

Người phụ nữ cho rằng, nếu như tập trung tại khu vực chờ như thế này, nơi có nhiều người từ nhiều quốc gia, khu vực thậm chí là vùng dịch qua lại sẽ tăng nguy lây nhiễm. Vì đảm bảo sức khỏe, an toàn cho những người còn lại, sân bay cần bố trí hợp lý hơn để mọi người có thể di chuyển đến khu vực ít người hơn hoặc đưa trực tiếp đến các khu cách ly.

Nên sau khi bài viết của chị T.M.T. được đăng tải đã vấp phải sự chỉ trích từ nhiều người. Ngay sau đó, chủ tài khoản đã không ngần ngại tiếp tục lên tiếng về những ý kiến trái chiều về hành xử của hành khách nữ kia với nhân viên an ninh sân bay trong bài viết trước đó:

"Mình định không đăng cái này lên đâu vì toàn người từ Ba Lan về, nhưng thực sự vào đọc bình luận kiểu bố đời của các bạn mà mình đành phải lên tiếng.

Câu chuyện chiều 15.3 khi mình hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Mình hạ cánh lúc 13 giờ và 21 giờ mới được lên xe đi cách ly. Coi như mình chờ 8 tiếng nhưng vẫn luôn vui vẻ, chấp nhận vì biết sân bay bị quá tải. Còn các anh các chị xuống trước mình, người 7 giờ sáng, người 9 giờ, người 11 giờ, chờ lên 14 giờ thì làm loạn cái sân bay, gào thét ầm ĩ, đòi được đi cách ly. Không được đi thì đòi về tự cách ly, trả hàng, trả hộ chiếu...

Các anh các chị ạ, trong số này có bao nhiêu người về để trốn dịch, vì sợ bên châu Âu sẽ bỏ rơi mình? Các anh chị biết đất nước sẽ không bỏ rơi anh chị nên về thì phải thông cảm với cán bộ. Nói là thông cảm cho sang thôi chứ việc chờ đợi là bắt buộc chứ không phải bố đời, mẹ thiên hạ đòi phải làm nhanh cho mình.

Người phụ nữ gây náo loạn sân bay đòi đưa được cách ly sớm hoặc cho về nhà tự cách ly.

Một buổi sáng hàng nghìn người ùa về. Số người làm việc có hạn vì có bao nhiêu khu cách ly khác cần cán bộ y tế. Có 5 bàn lấy mẫu bệnh phẩm, hàng trăm, hàng nghìn người ùa về thì việc bị dồn ứ không tránh khỏi.

Các bộ phận cũng làm việc theo thứ tự, kiểm tra y tế xong chuyển sang hải quan, xong mới sang khâu đi cách ly chứ có phải lấy mẫu bệnh phẩm xong là đi được luôn đâu. Đến cả nhân viên nữ mặt đất của sân bay còn phải đi kéo hành lý lên trả cho mọi người thì cũng biết là thiếu người thế nào rồi mà vẫn còn chửi, còn than cho được.

Đói thì có đồ cho ăn, không thiếu. Nếu chưa được ăn thì mở cái mồm ra sẽ được ăn. Mọi người không phải đi resort mà cơm bưng tận mồm hay phải có bảo mẫu chăm sóc con cho các bạn. Đã liều mạng đưa con cái về tránh dịch thì ngồi trên máy bay mười mấy tiếng, xin xít nhau còn chả thấy than, về đến sân bay ngồi chưa đến 10 tiếng tha hồ đi lại còn gào lên sợ chết, sợ lây nhiễm.

Xác định tư tưởng trước đi, khả năng 50-50 sẽ lây trên máy bay, khả năng về sẽ đi cách ly, khả năng sẽ phải chờ đợi thì hẵng về. Đưa con về thì biết đường tự mang sữa, đồ ăn cho con chứ người ta cũng chỉ là y tế với hải quan, có đồ ăn cho là may còn đòi phải ngon, phải chăm lo cho cả con các bạn thì mình cũng chịu đấy.

Nếu bảo để mọi người ở chung với nhau là đi vào chỗ chết thì đừng đổ lỗi cho ai mà là lỗi do bạn tự đưa mình, tự đưa con mình vào thôi hiểu chưa?

Đừng nghĩ các anh các chị gào mồm lên nên mới được đi vì không gào lên thì xe cũng đang quay lại đón. Mọi thứ phải có trình tự chứ không phải ăn vạ là được việc đâu ạ. Tôi không gào lên thì cũng chờ từng đấy thời gian thôi.

Thế mới thấy nhiều người quá ích kỷ, chỉ nghĩ cái lợi cho bản thân mà không nghĩ xem người khác vất vả vì dân thế nào".

Sau khi đoạn clip và bài viết của tài khoản T.M.T. được đăng tải đã tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhiều người. Nhiều ý kiến trái chiều về vụ việc được đưa ra.

Trong bối cảnh tình hình dịch diễn biến phức tạp, việc số lượng người tử châu Âu về nước ngày một tăng nên lực lượng chức năng sẽ có những lúng túng nhất định.

Lượng người từ châu Âu về Việt Nam rất lớn, nhiều hơn nhiều lần so với dự kiến khiến công tác cách ly gặp khó khăn.

Ban đầu Hà Nội và phía hàng không dự đoán sẽ có khoảng 400 người Việt Nam từ vùng dịch về nước hôm 15.3. Song, thực tế đến tối muộn 15.3 đã có tổng số trên 1.360 người Việt và người từ vùng dịch đủ điều kiện nhập cảnh đến sân bay Nội Bài, gấp đôi so với 1 ngày trước đó và gấp 3 so với dự kiến.

Chính vì vậy, việc tồn tại những khó khăn, hạn chế trong khâu đón tiếp là điều không thể tránh khỏi.

Trong khi cả nước cùng nhau mỗi người đoàn kết chống dịch, thì những công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước cũng cần có thái độ hợp tác với cơ quan chức năng, không gây khó dễ và đòi hỏi vô lý.

Hiện vụ việc vẫn được chia sẻ trên mạng xã hội.